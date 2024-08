SANZIONI. Putin e Xi barattano merci per evitare i controlli

Russia e Cina stanno cercando di usare schemi commerciali di baratto per evitare l’uso di sistemi bancari monitorati dagli Stati Uniti.

Il sistema finanziario e commerciale globale si aspetta accordi agricoli questo autunno, poiché Mosca e Pechino cercano di limitare l’uso dei sistemi bancari, a causa degli avvertimenti degli Stati Uniti che punirebbero le banche cinesi che sostengono la Russia mentre combatte la guerra in Ucraina, riporta AF.

Si dice che i ritardi nei pagamenti bilaterali siano stati discussi quando il presidente russo Vladimir Putin ha visitato la Cina a maggio e, sebbene siano emerse soluzioni alternative, come l’uso di piccole banche cinesi regionali le cui attività sono più difficili da rilevare per Washington, i problemi di pagamento però rimarrebbero, riporta Reuters.

Il baratto consentirebbe a Mosca e Pechino di aggirare i problemi di pagamento, ridurre la visibilità che gli occidentali hanno sulle loro transazioni bilaterali e limitare il rischio valutario.

La Russia sta sviluppando normative per il baratto e i russi stanno lavorando sul presupposto che la Cina stia facendo lo stesso.

Sarebbe in preparazione uno schema di baratto sino russo per l’esportazione di prodotti alimentari. Cina e Russia hanno una storia di accordi di baratto. Nel 2019, la Cina ha accettato di scambiare olio di palma per un valore di quasi 150 milioni di dollari dalla Malesia per servizi di costruzione, prodotti di risorse naturali e attrezzature civili e di difesa.

Nel 2021, un’azienda cinese ha esportato ricambi auto per un valore di 2 milioni di dollari in Iran in cambio di pistacchi.

Gli accordi di baratto tra Mosca e Pechino erano comuni prima del crollo dell’Unione Sovietica e sono continuati fino agli anni ’90, ma gli accordi ora in discussione sarebbero i primi in circa 30 anni. Poi con lo sviluppo del sistema bancario, ci si è spostati a commerciare in altri modi.

Il ministero dell’economia russo ha pubblicato un documento a febbraio che consigliava alle aziende russe come condurre transazioni di baratto e indicava le insidie ​​da evitare. Il documento di 15 pagine include una guida passo passo per calcolare i costi e i dazi doganali, spiega i requisiti contabili richiesti e fornisce modelli di contratto per i diversi tipi di scambi di baratto: bilaterali, multilaterali e in pedaggio, dove una fabbrica viene utilizzata da una terza parte, ad esempio. Il documento descrive gli scambi di baratto come un buon modo per evitare accordi internazionali e denaro contante.

Il baratto offrirebbe una via d’uscita agli enormi problemi di pagamento con beni sia sanzionati che civili.

La trasparenza dei mezzi commerciali più convenzionali è un deterrente per il commercio bilaterale Cina-Russia, così come la mancanza di un meccanismo di pagamenti diretti tra Russia e Cina.

Swift resta bloccato per Mosca e il sistema per il trasferimento di messaggi finanziari, Spfs, della Banca di Russia e la piattaforma di pagamento Cips della Cina non sono ancora completamente collegati.

La governatrice della Banca centrale russa Elvira Nabiullina ha parlato di un sistema di pagamenti Brics Bridge, che collegherebbe i sistemi finanziari dei paesi membri, ma i progressi resulterebbero ancora lenti.

Anna Lotti

