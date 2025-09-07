INFORMAZIONE. L’intelligenza artificiale è la nuova fake news

Dare la colpa all’IA è una strategia sempre più popolare tra i politici che cercano di sottrarsi alla responsabilità di qualcosa di imbarazzante, tra le altre cose. L’IA non è una persona, dopotutto. Non può divulgare informazioni né intentare causa. Commette errori, un problema di credibilità che rende difficile distinguere la realtà dalla finzione nell’era della disinformazione.

E quando la verità è difficile da discernere, chi non è sincero ne trae beneficio, affermano gli analisti. Il fenomeno è ampiamente noto come “il dividendo del bugiardo”, riporta AP.

Martedì scorso, il presidente Donald Trump ha di fatto ammesso questa pratica. Alla domanda su un filmato virale che mostrava qualcuno che lanciava qualcosa da una finestra del piano superiore della Casa Bianca, il presidente ha risposto: “No, probabilmente è IA”, dopo che il suo team stampa aveva indicato ai giornalisti che il video era autentico.

Ma Trump, noto per insistere sul fatto che la verità è ciò che dice, si è dichiarato completamente a favore del fenomeno della colpevolizzazione dell’IA: “Se succede qualcosa di davvero grave forse dovrò dare la colpa all’IA”, ha detto ai giornalisti.

Lo stesso giorno, era il 2 settembre, a Caracas, il Ministro delle Comunicazioni venezuelano Freddy Ñáñez ha messo in dubbio la veridicità di un video dell’amministrazione Trump che, a suo dire, mostrava un attacco statunitense su una nave nei Caraibi, che aveva preso di mira la gang venezuelana Tren de Aragua, uccidendo 11 persone. Un video dell’attacco pubblicato su Truth Social mostra un lungo motoscafo multimotore in mare aperto, quando un lampo di luce lo illumina. L’imbarcazione viene poi brevemente inquadrata dalle fiamme.

“In base al video fornito, è molto probabile che sia stato creato utilizzando l’Intelligenza Artificiale”, ha scritto Ñáñez sul suo account Telegram, descrivendo “un’animazione quasi da cartone animato”.

Questa “scusa”, se usata dai potenti, questa pratica, dicono gli esperti, può essere pericolosa: i ”deepfake” sono creati dall’intelligenza artificiale per favorire frodi o campagne di disinformazione politica, ma c’è sempre stato un problema più profondo: niente può essere reale, si può negare qualsiasi realtà perché tutto ciò che occorre dire è: ‘È un deepfake'”.

Secondo l’Università del Nuovo Galles del Sud di Sydney, dare la colpa all’intelligenza artificiale porta a problemi non solo nel mondo digitale, ma anche in quello reale: l’irresponsabilità dei vertici politici o amministrativi.

La Boston University School of Law e l’Università del Texas hanno previsto il problema questo futuro in una ricerca pubblicata nel 2019 in cui viene definito “il dividendo del bugiardo”. “Se il pubblico perde fiducia in ciò che sente e vede e la verità diventa una questione di opinione, allora il potere passa a coloro le cui opinioni sono più autorevoli, rafforzando le autorità lungo il percorso”. “Un pubblico scettico sarà portato a dubitare dell’autenticità di prove audio e video reali”.

Secondo un sondaggio del Pew Research Center americano dell’agosto 2024, le persone sono diventate più preoccupate per il crescente utilizzo dell’IA negli ultimi anni. Secondo un sondaggio Quinnipiac di aprile, la maggior parte degli adulti statunitensi sembra diffidare delle informazioni generate dall’IA quando sa che ne è la fonte. In quel sondaggio, circa 6 adulti statunitensi su 10 hanno dichiarato di essere “molto preoccupati” per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale da parte dei leader politici per diffondere informazioni false o fuorvianti.

E in Europa?

Tommaso Dal Passo

