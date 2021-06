TURCHIA. Nuova inchiesta per i giornalisti che denunciano legami fra Stato e Mafia turca

Ancora una volta è stata aperta un’indagine contro il giornale turco Cumhuriyet, che è critico nei confronti del governo del Partito della Giustizia e dello Sviluppo, l’Akp, con l’accusa di “insulto” e “diffamazione” per aver riportato diverse foto che implicano una relazione tra i politici turchi e la mafia.

L’indagine contro il caporedattore di Cumhuriyet, Aykut Küçükkaya, e il caporedattore Olcay Büyüktaş Akça è stata avviata dall’ufficio del procuratore capo di Ankara dopo che il generale Arif Çetin, attuale comandante della gendarmeria, ha presentato una denuncia contro di loro per un servizio che lo riguardava, riporta Turkish Minute.

L’11 maggio Cumhuriyet ha pubblicato una foto di Çetin con il boss del crimine organizzato Selahattin Yılmaz in un servizio in prima pagina con il titolo “Relazioni profonde”, in riferimento allo “stato profondo” del paese, e il sottotitolo “Comandante insieme al capo della banda”. Lo stato profondo sarebbe un gruppo di coalizioni antidemocratiche all’interno del sistema politico turco, tra cui figure di alto livello dell’esercito turco, delle agenzie di sicurezza, della magistratura e della mafia.

Cumhuriyet ha anche pubblicato nello stesso rapporto la foto di Çetin con Tolga Ağar, un deputato del Partito della Giustizia e dello Sviluppo, che è il figlio dell’ex ministro dell’Interno e capo della polizia Mehmet Ağar, giorni dopo che il padre e il figlio hanno fatto notizia per le affermazioni di un boss della mafia che li vedrebbe implicati nella morte sospetta della cittadina kirghisa Yeldana Kaharman il 28 marzo 2019.

Kaharman, studente dell’Università Fırat, lavorava anche come conduttore di trasmissioni di viaggio per un canale televisivo locale nella provincia orientale di Elazığ. Kaharman è stato trovato morto un giorno dopo aver visitato la casa di Tolga Ağar, dissero all’epoca i media locali.

Sedat Peker, il capo di uno dei gruppi mafiosi più potenti della Turchia, ha affermato all’inizio di maggio che Kaharman è stata violentata da Ağar e poi ha presentato una denuncia alla gendarmeria contro il deputato, un giorno prima di morire. Peker ha detto che Ağar ha portato suo figlio fuori città in elicottero, mentre la gendarmeria ha scelto di non agire sulla denuncia di Kaharman, un’accusa negata sia dal parlamentare che dalla gendarmeria.

Dopo la pubblicazione della notizia, il ministro dell’Interno turco Süleyman Soylu ha preso di mira Cumhuriyet, dicendo: «La Turchia di oggi non è la stessa della vecchia Turchia. Sarete chiamati a rispondere davanti alla legge». Küçükkaya e Büyüktaş il 7 giugno hanno testimoniato davanti a un procuratore come parte dell‘inchiesta lanciata contro di loro, hanno detto i media locali.

«Il titolo del nostro nuovo servizio, Comandante insieme al capo della banda, è basato su una solida verità, con foto che provano la questione. … Quindi, non costituisce reato di insulto e diffamazione», ha sostenuto Küçükkaya nella sua dichiarazione. «È a beneficio del pubblico che abbiamo pubblicato queste foto all’indomani delle affermazioni scandalose espresse da Peker in video visti da milioni di persone. … Non accettiamo le accuse», ha sottolineato Büyüktaş.

Un tempo convinto sostenitore di Erdoğan, dall’inizio di maggio Peker ha impostato l’agenda politica del paese attraverso i video che pubblica su YouTube, ognuno dei quali raggiunge oltre un milione di spettatori nel primo giorno della loro pubblicazione. Il boss del crimine, che vive a Dubai ed è oggetto di un mandato di cattura in Turchia, ha fatto rivelazioni scioccanti sulle relazioni stato-mafia, sul traffico di droga e sugli omicidi che coinvolgono funzionari statali.

Luigi Medici