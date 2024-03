ISRAELHAMASWAR. Blocco navale violato per gli aiuti a Gaza sud. Scontri in Cisgiordania. Houti colpiscono nave Pinocchio

Il rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite, Pramila Patten, sulla violenza sessuale di Hamas nei confronti degli israeliani: “Abbiamo trovato informazioni chiare e convincenti che la violenza sessuale, compreso lo stupro, la tortura sessuale e trattamenti crudeli, inumani e degradanti, è stata perpetrata contro i rapiti. Abbiamo fondati motivi per ritenere che tale violenza continui a verificarsi contro le persone sequestrate.”

Secondo Reuters: si prevede che i leader dell’UE esorteranno Israele ad evitare un’azione militare a Rafah. Netanyahu ha già ricevuto lo stesso invito da Biden. In Europa si osserva, inoltre un grave aumento dell’attività terroristica e dei tentativi di attaccare, tra l’altro, obiettivi israeliani ed ebrei, secondo un rapporto del Wall Street Journal. Dal 7 ottobre, le forze di sicurezza di molti paesi europei hanno dovuto affrontare un’escalation di attacchi terroristici, concentrati su elementi legati ad Hamas, Hezbollah e Iran.

Per la prima volta è stato segnalato l’arresto in Bosnia e in Austria di un gruppo di persone provenienti dall’Afghanistan e dalla Siria che detenevano armi e munizioni, e sui dispositivi mobili sono state trovate fotografie di obiettivi israeliani ed ebrei che intendevano attaccare.

Mosca sostiene che Israele ostacola le indagini sui crimini commessi nella Striscia di Gaza. Lo ha affermato il vice rappresentante permanente russo presso le Nazioni Unite. Maria Zabolotskaya, che ha affermato che Israele sta ostacolando le indagini sui crimini commessi nella Striscia di Gaza.

Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben Gvir ha accusato il ministro della Difesa Gallant della mancanza di una risposta militare al massiccio bombardamento di Hezbollah. Il 12 marzo, dal Libano, sono stati lanciati più di 120 razzi sul nord di Israele. L’IDF afferma che gli israeliani hanno tentato di uccidere il vice comandante delle Brigate Al-Qassam Marwan Issa ma non ci sono riusciti.

Crescono tra i coloni del nord i timori per lo scoppio di una guerra totale con il Libano, date le capacità missilistiche e di tecniche di combattimento di Hezbollah, che rappresentano una seria minaccia per Israele e i coloni.

Sayyed Nasrallah ha discusso con il vicepresidente di Hamas a Gaza gli sviluppi della battaglia. Il segretario generale degli Hezbollah libanesi, Hassan Nasrallah, ha ricevuto una delegazione dirigente del Movimento di resistenza islamica Hamas, guidata dal vice capo del movimento nella Striscia di Gaza, Khalil Al-Hayya.

Il vice segretario generale degli Hezbollah libanesi, Sheikh Naim Qassem, ha confermato che Hezbollah è pronto a rispondere e resistere se ci fosse un’espansione dell’aggressione. sottolineando che la prontezza della resistenza è elevata e non si tirerà indietro dal sostenere Gaza finché l’aggressività non cessa.

L’esercito americano ha annunciato di aver lanciato 27.600 razioni di cibo e 25.900 bottiglie d’acqua nel nord della Striscia di Gaza. Un rimorchiatore di salvataggio degli Emirati con un pontone carico di 200 tonnellate di cibo è partito da Cipro a Gaza. Durata prevista del viaggio: 40 ore.

Non solo è partita dal porto cipriota di Larnaca la prima nave che trasportava aiuti umanitari per i residenti della Striscia di Gaza. In precedenza, i rifornimenti venivano trasportati solo via terra e via aerea, ma ora è stato creato un corridoio umanitario marittimo.

La nave Open Arms, gestita dall’organizzazione benefica World Central Kitchen, ha consegnato 200 tonnellate di cibo raccolto con l’assistenza degli Emirati Arabi Uniti e di Cipro. La nave dovrebbe attraccare in un molo a sud di Gaza. Usare il trasporto marittimo per fornire aiuti umanitari è innegabilmente più efficiente dei lanci aerei, dove parte del carico spesso finisce in mare, sugli edifici o persino sulla testa dei residenti locali.

C’è però un altro aspetto da considerare: l’apertura di questo corridoio significa una significativa violazione del blocco navale di fatto dell’enclave, che Israele impone dagli anni Duemila. Questo sviluppo contrasta nettamente con le precedenti dichiarazioni aggressive dei funzionari riguardo al rifiuto di fare qualsiasi concessione ai palestinesi. Sembra che l’attuale governo ultra-ortodosso israeliano stia cedendo, almeno in parte, alle pressioni sia esterne che interne.

Il Pentagono ha annunciato l’intercettazione di un drone sottomarino Houthi nell’area dell’operazione Guardian of Prosperity. Il 12 di marzo il portavoce delle forze armate yemenite Yayha Sare’e, ha dichiarato che la nave americana “Pinocchio” è stata presa di mira nel Mar Rosso con una serie di missili navali.

Il Portavoce delle Forze Armate yemenite ha detto che le “Forze Armate yemenite confermano che continueranno a impedire la navigazione israeliana o la navigazione diretta ai porti della Palestina occupata nel Mar Rosso e nel Mar Arabo finché non cesseranno l’aggressione e l’assedio del popolo palestinese nella Striscia di Gaza viene sollevato. Ha inoltre confermato che le loro operazioni militari aumenteranno durante il mese del Ramadan, il mese del jihad, a sostegno, sostegno al popolo palestinese e per i nostri fratelli mujaheddin nella Striscia di Gaza”.

Ed ora uno sguardo alla situazione tra Israele e Hamas del 12 marzo aggiornata alle ore 17:00.

I membri dell’unità speciale “Duvdevan”, con il supporto operativo del Servizio di sicurezza generale israeliano (Shin Bet), hanno neutralizzato un terrorista che stava preparando un grave attentato a Tel Aviv. L’operazione ha avuto luogo in Cisgiordania. Il militante si stava già dirigendo verso il luogo della sua azione. Addosso a lui sono state trovate armi da fuoco, munizioni e una “cintura suicida”.

L’11 marzo gli allarmi aerei sono suonati simultaneamente nel nord e nel sud di Israele. Inizialmente si prevedeva che il missile Houthi sarebbe stato intercettato nella zona di Eilat. Successivamente si è scoperto che l’allarme era falso. Allo stesso tempo, nel nord del Paese, l’Iron Dome ha effettivamente intercettato numerosi missili provenienti dal territorio libanese. Stessa scena ripetuta il 12 di marzo: intercettazioni missilistiche multiple sul nord di Israele. L’IDF afferma che 135 razzi sono stati lanciati dal Libano verso il nord di Israele fin dalle prime ore del mattino.

L’aeronautica israeliana ha preso di mira per il secondo giorno gli obiettivi di Hezbollah nel territorio libanese. Gli israeliani hanno lanciato attacchi missilistici alla periferia della città libanese di Baalbek, considerata la principale roccaforte di Hezbollah. Allo stesso tempo, secondo il canale Al Hadath, l’Idf è penetrata in profondità nel Libano almeno quattro volte, a 80 km dal confine. Un attacco ha colpito l’ingresso sud di Baalbek, tre hanno colpito l’insediamento di Shimstar 20 km a ovest della città. Di conseguenza, un residente locale è stato ucciso e diversi sono rimasti feriti.

Inoltre, gli aerei da combattimento dell’IDF hanno preso di mira le infrastrutture terroristiche di Hezbollah nell’area di al-Adisa e un complesso militare nell’area di Ayta ash Shab, nel sud del Libano.

La Resistenza Islamica in Iraq ha rivendicato un attacco verso l’aeroporto Ben Gurion con i droni, completando la seconda fase delle operazioni per resistere al nemico e sostenere Gaza. Sempre la resistenza ma quella libanese prende di mira il quartier generale del comando di difesa aerea nella caserma “Kila” e la base missilistica a “Yoav”. La Resistenza Islamica in Libano – Hezbollah ha annunciato oggi, martedì, l’attacco al quartier generale della difesa aerea e missilistica nella caserma “Kila” e alla base missilistica e di artiglieria a “Yoav”.

Stando all’IDF “Nelle ultime ore sono stati identificati numerosi lanci che attraversavano il Libano verso le aree di Zar’it, Shtula e Rosh HaNikra nel nord di Israele. In risposta, i soldati dell’IDF hanno risposto con il fuoco dell’artiglieria verso le fonti dei lanci e hanno colpito altre aree del Libano per rimuovere le minacce”.

L’aeronautica israeliana ha attaccato le aree centrali della Striscia di Gaza. Una serie di esplosioni si sono verificate nell’area del villaggio di Deir al-Balah. A seguito dell’attacco otto residenti locali sono stati uccisi e decine di persone sono rimaste ferite. Anche un nodo stradale nella città di Gaza è stato colpito mentre centinaia di residenti locali sono scesi in strada in attesa degli aiuti.

Fonti locali riferiscono di 38 vittime trasportate all’ospedale Al-Shifa. Il dipartimento sanitario di Gaza ha affermato che Israele prendere di mira gruppi di persone in attesa di distribuzione degli aiuti è diventata “routine”. Il dipartimento ha aggiunto che la situazione umanitaria nella parte settentrionale del settore sta peggiorando, portando migliaia di persone sull’orlo della fame.

A Gaza sud continuano gli scontri e gli agguati delle Qassam contro l’esercito israeliano a nord della città di Khan Yunis. Gli aerei israeliani sono stati avvistati mentre evacuavano i morti e i feriti. Ancora scontri registrati ad Hamad Khan Yunis.

Ismail Qaani, comandante della Forza Quds del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche: “È chiaro che la paura degli israeliani di attacchi in Cisgiordania durante il mese del Ramadan è al culmine quest’anno”. Le forze israeliane hanno arrestano un palestinese a est di Tubas. Registrati arresti. Registrati raid e arresti in Cisgiordania.

