UKRAINERUSSIAWAR. Ufficiali ucraini di alto rango sotto le macerie a Krasnohorivka. Gli ucraini provano ad attaccare Belgorod e Kursk

Il direttore dell’intelligence nazionale degli Stati Uniti, Avril Hayes, ha affermato che la Russia sta aumentando la produzione di armi e sta ottenendo maggiori successi in Ucraina.

Il direttore della CIA William Burns ha dichiarato in un’audizione davanti al comitato ristretto sull’intelligence del Senato degli Stati Uniti: “La nuova assistenza da parte degli Stati Uniti offrirà a Kiev l’opportunità di lanciare un’“offensiva” alla fine del 2024 e aprire la prospettiva di negoziati; il rifiuto degli Stati Uniti di fornire ulteriore assistenza militare comporta quest’anno significative perdite territoriali per l’Ucraina; un nuovo pacchetto di assistenza militare statunitense fornirà all’Ucraina la possibilità di “attaccare penetrando la Crimea””.

Il capo della CIA Burns: “Putin crede che il tempo sia dalla sua parte e che possa confondere l’Ucraina. Con un’assistenza adeguata, l’Ucraina sarà in grado di prendere l’iniziativa e contrattaccare la Russia nel 2025. Se voi (legislatori americani) volete negoziati reali per porre fine ai combattimenti, dovete aiutare l’Ucraina a dimostrare a Putin che il tempo non è dalla sua parte”. Gli Stati Uniti stanno preparando un pacchetto di armi da 400 milioni di dollari per l’Ucraina per compensare urgentemente le perdite delle ultime settimane.

Secondo le fonti social, 300mila soldati della Nato sono in massima allerta e saranno schierati in Polonia in caso di minaccia.

Nell’incontro dell’otto marzo in Turchia tra Ucraina e Turchia, Recep Tayyip Erdoğan ha confermato al presidente Volodymyr Zelensky la sua disponibilità a condurre negoziati di pace con la partecipazione di Ucraina e Russia. Il presidente turco Erdogan ha detto che il suo Paese è pronto ad ospitare un “vertice di pace” sul suo territorio dopo la fine della guerra in Ucraina. Tuttavia, il vertice si terrà solo se vi parteciperà anche la Russia. Allo stesso tempo, Zelenskyj ha affermato che “non vediamo rappresentanti russi a un simile vertice. Vogliamo ottenere un risultato: un mondo giusto per l’Ucraina. Pertanto, prima i paesi civili svilupperanno un piano dettagliato, e solo allora saranno invitati i rappresentanti della Russia, solo quelli che sono pronti per un mondo giusto”.

Zelenskyj ha detto di aver visitato i cantieri navali di Istanbul e di aver visto come venivano costruite le corvette per la Marina ucraina.

L’alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell ha dichiarato che i proventi dei beni russi congelati nell’UE verranno utilizzati per acquistare armi per l’Ucraina. La decisione di tutti i 27 membri del blocco deve essere presa all’unanimità. “Se gli Stati membri saranno d’accordo (dovrà essere una decisione unanime su proposta dell’Alto Rappresentante), potremmo utilizzare i guadagni derivanti dai beni russi congelati per acquistare armi per l’Ucraina e/o contribuire a rafforzare la sua industria della difesa”, ha affermato Borrell.

Borrell ha sostenuto l’emissione di obbligazioni congiunte per la difesa dell’UE contro la Russia. Il capo degli affari esteri e della sicurezza dell’UE, Josep Borrell, ha affermato che l’Unione europea potrebbe emettere obbligazioni in buona fede per finanziare le esigenze di difesa mentre la Russia minaccia la sicurezza del blocco. “Lo abbiamo già fatto con successo per affrontare le conseguenze della pandemia di Covid-19, non vedo perché non dovremmo farlo quando la Russia minaccia la nostra stessa sicurezza e abbiamo urgentemente bisogno di rafforzare le nostre capacità di difesa e la nostra industria della difesa, ha riferito Borrell.

La Commissione europea non raccomanda ancora l’avvio dei negoziati con l’Ucraina per l’adesione all’UE, poiché le sue condizioni rimangono non soddisfatte da Kiev.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha affermato che Berlino non fornirà missili da crociera Taurus all’Ucraina, né direttamente né indirettamente (scambio circolare con l’Inghilterra). “Questo è definitivo”, ha detto Scholz. Secondo il rapporto sullo stato delle forze armate tedesche per il 2023, alla Bundeswehr manca tutto. Mancano munizioni, pezzi di ricambio, radio, carri armati, navi e aerei. Anche la Romania ha rifiutato di inviare truppe in Ucraina. La Polonia rifiuta di inviare truppe per combattere la Russia in Ucraina

In Russia alla Duma di Stato è stato presentato un disegno di legge per invalidare la decisione di trasferire la Crimea dalla RSFSR (Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa) alla SSR Ucraina (Repubblica Socialista Sovietica Ucraina). Il documento dovrebbe essere adottato dai deputati. Sempre da Mosca si apprende che la Russia produce o recupera dai depositi fino a 125 carri armati principali al mese.

In Ucraina la commissione competente della Verkhovna Rada ha escluso dal disegno di legge sul rafforzamento della mobilitazione tutte le restrizioni per i renitenti alla leva: congelamento dei conti, impossibilità di viaggiare all’estero e invalidazione dei documenti per la guida.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle 17:00 del 12 marzo.

Si registra un tentativo da parte dei Battaglioni di volontari ucraini di attaccare le regioni russe di Kursk e Belgorod. Le forze di difesa aerea delle forze armate russe hanno respinto un altro attacco dei droni ucraini. 25 UAV sono stati abbattuti: regione di Mosca – 2, regione di Leningrado – 1, regione di Kursk – 11, regione di Bryansk – 1, regione di Oryol – 2, regione di Belgorod – 7, regione di Tula – 1. Le forze di difesa aerea hanno intercettato questa mattina 8 razzi Vampire MLRS e un missile tattico del complesso Tochka-U sulla regione di Belgorod.

Gli ucraini hanno ammassato forze e lanciato attacchi da Bolshaya Pisarevka, Odnorobovka e Popovka in Russia. Le unità russe impegnate in battaglia nelle loro posizioni hanno ricevevano il supporto degli elicotteri dell’aviazione militare. Sono stati osservati ammassi anche nell’area di Goptovka.

Artiglieria e bombardieri stanno prendendo di mira le aree in cui sono concentrate le unità delle Forze AFU. Attivi anche gli operatori del Lancet: secondo le prime informazioni sarebbero riusciti a distruggere diversi mezzi nemici nel corso della mattinata. Inoltre, nella zona di combattimento viene rilevato un elevato livello di interferenza da guerra elettronica.

Le truppe ucraine stanno bombardando gli insediamenti di confine con l’artiglieria e l’MLRS, e un UAV ha colpito l’edificio amministrativo nel centro di Belgorod, mandando in frantumi diverse finestre. I sistemi di difesa aerea russi stanno intercettando attivamente le minacce, avendo abbattuto diversi missili e droni Tochka-U in mattinata.

Attualmente sono in corso scontri nelle zone di confine della regione di Belgorod. Gli ucraini hanno anche tentato un assalto contro Tetkino nella regione di Kursk, ma è stato respinto. Gli ucraini hanno schierando fino a tre battaglioni e diverse dozzine di equipaggiamenti, insieme ad ex russi forze dell’RDK e di altre unità per la copertura mediatica.

Simile a quasi un anno fa, questa operazione è principalmente di facciata: il comando nemico continua la sua campagna di pubbliche relazioni, anche dopo che le recenti azioni delle forze armate russe hanno messo in luce le operazioni ucraine, con conseguenti perdite di personale e attrezzature.

Nella notte registrate esplosioni a Kiev. È stato annunciato un allarme antiaereo. A seguito di un attacco missilistico su un obiettivo a Odessa il 7 marzo, sono stati colpiti gli equipaggi di imbarcazioni senza pilota e il personale militare delle Forze per le operazioni speciali delle Forze armate ucraine. In merito agli attacchi aerei russi in Ucraina una seconda fonte riferisce che sono stati presi di mira gli impianti di stoccaggio di carburanti e lubrificanti nell’Ucraina occidentale.

L’esercito russo ha lanciato un attacco combinato contro obiettivi posteriori ucraini in molte regioni dell’Ucraina; i sistemi di difesa aerea non funzionarono solo nelle regioni di Volyn, Transcarpazia, Ivano-Frankivsk e Chernivtsi. Gli obiettivi dell’attacco erano centri logistici, complessi militari-industriali, punti di schieramento permanente/temporaneo del nemico e aree di posizionamento dei sistemi di difesa aerea.

Coordinate:

50.1354758, 25.7073520 — Deposito petrolifero di Kremenets IDE “Lukoil-Ucraina”

50.0715352, 25.1287181 — Deposito petrolifero Brody della PJSC “Galneftegaz”

Altri account social riferiscono che le truppe russe hanno preso di mira località in Ucraina utilizzando droni kamikaze Geran-2 e missili balistici. Le esplosioni si sono verificate sia in prima linea che nelle remote aree posteriori. A Selydove, situata nel territorio sotto controllo ucraino dalla DPR, è stata colpita la posizione dell’AFU in uno degli istituti scolastici. Un altro attacco ha preso di mira l’area di sosta per camion di un’azienda di servizi pubblici locale.

I droni hanno attaccato un deposito petrolifero vicino alla città di Kremenec’ nella regione di Ternopil, provocando un incendio tuttora in corso. Rapporti non verificati suggeriscono che un altro UAV ha colpito un impianto di infrastrutture per il carburante e l’energia a Brody, nella regione di Leopoli. Nella regione di Vinnytsia sono stati presi di mira l’area del campo militare e un impianto di ingegneria locale a Kalinovka. Recentemente, i droni hanno colpito (https://t.me/don_partizan/4446) un deposito di munizioni nella stessa zona.

Secondo la social sfera vicina la mondo turco, “alcuni ufficiali ucraini di alto rango arrivati ​​nella zona di Krasnohorivka sono stati uccisi a seguito di un attacco missilistico balistico tattico russo. Secondo loro, alcuni ufficiali di alto rango, compresi ufficiali della NATO, sarebbero scomparsi”. Se questo fosse vero significa che per la prima volta la Russia si sta muovendo verso la rimozione di figure di alto livello presenti vicini alla linea del fronte o sulla stessa linea del fonte.

Gli UAV Ucraini hanno colpito di notte le regioni di Belgorod, Voronezh, Kursk, Mosca, Oryol e Tula. Principalmente per gli impianti dell’industria petrolifera. È stato colpito anche un deposito petrolifero nella regione di Nizhny Novgorod.

Le forze armate russe hanno lanciato attacchi nelle regioni di Ternopil, Charkov, Chmel’nyc’kyj, Kiev e Odessa. Continuano gli attacchi reciproci di artiglieria e gli attacchi di droni in direzione di Cherson. Le truppe russe utilizzano anche LMUR ad alta precisione per distruggere gli obiettivi più importanti sulla costa nemica. La presenza di piccoli gruppi nemici rimane a Krynki e nella zona del ponte Antonovsky.

Sul fronte Zaporozhzhie gli ucraini stanno aumentando l’uso di droni e artiglieria. Le forze armate russe con pesanti gruppi combattenti e d’assalto stanno conducendo un’offensiva a Robotyne.

A nord di Maryinka si sviluppa l’offensiva dell’esercito russo contro Krasnohorivka. È stato riferito che l’11 marzo è stato effettuato un attacco di precisione contro un posto di comando ucraino in una direzione in cui potevano trovarsi ufficiali di alto rango.

Secondo le fonti della social sfera filo ucraine, le truppe russe hanno occupato il villaggio di Ivanivs’ke, (Krasnoe), a ovest di Bachmiut, a est di Časiv Jar. In direzione di Časiv Jar i combattimenti continuano, le Forze Armate dell’Ucraina stanno trasferendo rinforzi, inclusi i mercenari stranieri. Sono in corso combattimenti. L’insediamento di Nevel’s’ke nella DPR è passato in mani russe fonte Ministero della Difesa. Inoltre, la situazione lungo la linea del fronte è migliorata nella direzione di Avdiivska e sono state occupate posizioni più vantaggiose nelle direzioni di Donetsk e Donetsk sud.

A ovest di Kreminna, le forze armate russe stanno attaccando in direzione del villaggio Spirne.

Graziella Giangiulio

