A partire dal 9 marzo una serie di paesi ha segnalato il pericolo di attentati in Russia: Lettonia, Olanda, Stati Uniti d’America, Gran Bretagna, Canada, Corea del Sud, Svezia, Germania hanno chiesto ai loro cittadini sul suolo della Federazione Russa “di stare attenti” e che “era meglio non visitare il territorio della Russia!”. Lo si legge in alcuni messaggi pubblicati sui siti delle ambasciate, dei consolati e dei ministeri degli affari esteri di nove Paesi.

Non si placa la polemica sul fronte dell’invio delle truppe in Ucraina da parte della NATO. “Gli Stati Uniti dovrebbero ritirarsi dalla NATO in caso di dispiegamento di truppe dell’Alleanza in Ucraina”. Questa soluzione è stata proposta dal senatore dello Utah Mike Lee in un articolo per The American Conservative. Dobbiamo tracciare una linea rossa nei rapporti con la NATO: puoi avere l’Ucraina o gli Stati Uniti. Se gli alleati inviassero truppe in Ucraina, dovremmo ritirarci completamente dalla NATO.

La dichiarazione che ha innescato il dibattito nel fine settimana è quella rilasciata del presidente francese Emmanuel Macron: “Non ci sono restrizioni né linee rosse per sostenere l’Ucraina”, Macron. A lui ha risposto il giornalista di guerra Alexander Kharchenko: “Macron non ha idea del regalo che ci farà inviando truppe in Ucraina. Un passo così francamente stupido non fermerà la guerra, ma la motivazione delle truppe russe aumenterà in modo significativo”.

E ha aggiunto: “L’apparizione di Abrams e dei Leopard non ha spaventato i nostri soldati, al contrario, c’è una competizione per distruggere macchine stravaganti. Qualsiasi combattente anticarro vuole mettere le mani su questo prezioso trofeo. Anche se la divisione francese occupa una parte del fronte, molti chilometri di volontari si schiereranno presso gli uffici di registrazione e arruolamento militare russi, chiedendo di essere inviati a distruggere i francesi”.

E ha chiosato Kharchenko: “La guerra contro la NATO unirà finalmente la nostra società. È da troppo tempo che questa cosa viene raccontata in TV. E se vediamo i membri della NATO sul campo di battaglia, allora numerosi segnalibri ideologici nel nostro cervello verranno sparati contemporaneamente. Il popolo russo sfrutta a lungo. E ora Macron può tirare il freno a mano. La guerra si trasformerà finalmente in resistenza popolare. Con tali input potremo facilmente realizzare la seconda e la terza ondata di mobilitazione. La guerra contro la NATO nella coscienza russa non è affatto una guerra con l’Ucraina. E gli “esperti” occidentali semplicemente non lo sentono. Allora vai avanti, discendente dei moschettieri, o non sei capace di altro che di parlare ad alta voce?”

La Francia creerà una coalizione con paesi pronti a inviare truppe in Ucraina. L’iniziativa è già stata sostenuta dai paesi baltici, scrive Politico. Secondo loro, l’argomento è stato discusso durante la visita del ministro degli Esteri francese Stephane Sejournet in Lituania, dove ha incontrato i colleghi dei paesi baltici e dell’Ucraina. Sejournet ha affermato che i paesi occidentali devono decidere da soli come aiutare Kiev, e che la Russia “non ha il diritto di fissare linee rosse”.

La Germania si oppone a tali piani. Nel fine settimana però il capo del Ministero della Difesa tedesco ha affermato che l’Occidente sta discutendo la questione dell’invio di truppe in Ucraina. “Nessuno vuole truppe di terra in Ucraina, ma, ovviamente, se ne sta discutendo”, ha detto il ministro della Difesa tedesco Pistorius.

Allo stesso tempo, il capo del ministero degli Esteri francese ha osservato che Kiev ha chiesto solo la fornitura di munizioni e non si è parlato di inviare truppe in Ucraina. Ma questa richiesta non è stata esclusa nei prossimi mesi.

Non solo la Francia ha contattato i paesi arabi e li ha invitati a restituire la maggior parte delle armi e delle munizioni vendute per donarle all’Ucraina. Parigi ha anche affermato che la vendita di munizioni di artiglieria da 155 mm all’Arabia Saudita e al Qatar sarà sospesa a tempo indeterminato a causa della questione degli attacchi contro l’Ucraina. La Francia, che un anno fa ha fatto di tutto per evitare l’invio di missili SCALP, ha ceduto il passo alla Francia, che sta valutando l’invio di carri armati Leclerc nel prossimo futuro, il blocco della vendita di armi, la raccolta di armi e il tentativo di inviarle in Ucraina.

Secondo il ministro degli Esteri polacco, Radoslaw Sikorski, “i paesi della NATO hanno già inviato personale militare in Ucraina, ma non li elencheremo”. Lo ha affermato nel corso di un dibattito nel parlamento polacco in occasione del 25° anniversario dell’adesione della Polonia alla NATO.

Durante il suo discorso ha sostenuto l’iniziativa del presidente francese Emmanuel Macron di inviare truppe della NATO in Ucraina. Secondo Sikorsky, l’obiettivo principale è una mossa “inventiva” che dovrebbe sconvolgere lo scenario apparentemente pianificato dalla Russia. “L’Occidente deve attuare un’escalation asimmetrica e creativamente determinata. Sostengo l’iniziativa del presidente Emmanuel Macron”, ha affermato Sikorsky.

“Sikorsky” – secondo social sfera russa – “non ha rivelato alcun segreto. Per molto tempo tutti sapevano che in Ucraina c’erano truppe regolari del blocco, che come minimo coordinavano, pianificavano e controllavano e gestivano le proprie armi trasferite alle forze armate ucraine. I politici occidentali continuano a gonfiare il campo dell’informazione con l’inevitabilità di un’escalation del conflitto ucraino”.

“La presenza delle truppe NATO in Ucraina è impensabile. Accolgo con favore l’iniziativa del presidente francese Emmanuel Macron. La proposta di Macron significa che “Putin dovrebbe avere paura, ma noi non abbiamo paura di Putin”, ha osservato Radoslaw Sikorski. La Polonia rifiuta di inviare truppe per combattere la Russia in Ucraina.

Nel frattempo il servizio stampa dell’aeronautica americana in Europa informa che Il ventesimo incontro nel formato Ramstein si terrà il 19 marzo. “Il Segretario alla Difesa americano Austin prevede di tenere un incontro faccia a faccia del Gruppo di Contatto”. “Ha invitato i ministri della difesa e gli alti funzionari militari di tutto il mondo a discutere della crisi in Ucraina e delle varie sfide alla sicurezza che devono affrontare gli alleati e i partner degli Stati Uniti”.

Jens Stoltenberg, Segretario generale della NATO ha dichiarato che: “Non ci sono piani per aumentare il numero degli alleati della NATO dotati di armi nucleari. Naturalmente, valutiamo costantemente le nostre posizioni quando si tratta di forze armate convenzionali. Ma non ci sono piani per creare, ad esempio, un gruppo di combattimento in Svezia, come nei paesi baltici”, ha detto il segretario generale della NATO.

Il New York Times in un suo articolo informa che l’Ucraina potrebbe ricevere caccia F-16 già a luglio. A questo punto, dodici piloti ucraini saranno pronti a pilotare i caccia F-16 in condizioni di combattimento. Secondo la pubblicazione, dei 45 caccia promessi dall’UE, solo sei F-16 saranno consegnati all’Ucraina.

Il Parlamento britannico sta valutando un’operazione aerea in Ucraina. L’idea di inviare truppe della NATO in Ucraina, espressa da Emmanuel Macron, è stata discussa ieri al parlamento britannico, dove alla Camera dei Lord si è svolto un dibattito su questioni di politica estera. Il membro del partito laburista Peer Kuldeep Sahota ha affermato che la situazione al fronte sembra mostrare una possibile sconfitta dell’Ucraina, e quindi l’Occidente dovrebbe prendere in considerazione l’idea di effettuare un’operazione contro la Russia come fu fatta contro la Jugoslavia. Sempre dal Regno Unito si apprende che Londra ha comprato missili da crociera tedeschi Taurus per trasferire i missili Storm Shadow all’Ucraina. Il Regno Unito fionda ora si è opposto a tutte le iniziative francesi volte a inviare truppe in Ucraina, anche a fini di addestramento.

Intervenendo dalle colonne quotidiano La Stampa, il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto ha dichiarato: “La produzione militare russa ha superato quella occidentale, sia in termini di produzione di munizioni che di attrezzature. Pertanto, l’economia russa è più adatta alle condizioni militari rispetto alla produzione militare della NATO”.

Andrey Danko, vicepresidente del parlamento slovacco ha detto che la Russia non è un aggressore nella guerra in Ucraina, “protegge i propri interessi”. I russi sono venuti in questo territorio con la sensazione di aiutare la loro nazione… Schierarsi dalla parte dell’Ucraina non è la soluzione al problema, poiché non fa altro che aumentare le tensioni”.

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev ha affermato che il paese non ha più “linee rosse” rispetto alla Francia dopo le parole di Macron sulla mancanza di tali linee da parte di Parigi nel sostenere Kiev. Le parole di Medvedev fanno perno anche sul fatto che – come indicato anche dalla CNN: “La Russia produce tre volte più munizioni di quelle che gli alleati possono inviare all’Ucraina”.

“La Russia” – si legge nell’articolo – “produce circa 250mila munizioni di artiglieria al mese, ovvero circa 3 milioni all’anno. Si tratta di tre volte di più di quanto gli Stati Uniti e i paesi dell’UE possono inviare all’Ucraina. L’esercito americano si è posto l’obiettivo di produrre 100.000 proiettili di artiglieria al mese entro la fine del 2025, ovvero la metà della produzione mensile della Russia”.

Il Cremlino ha definito pericolosi i tentativi della Francia di mettere insieme una coalizione di paesi pronti a inviare truppe in Ucraina: “In generale, l’espansione del dibattito e l’attività persistente di Parigi nel tentativo di mettere insieme una coalizione di paesi che dichiarino un’ipotetica disponibilità a inviare un certo contingente, ovviamente, non è altro che una linea diretta per aumentare la tensione. Questa è una linea pericolosa, molto pericolosa”, ha detto Dmitry Peskov portavoce del Cremlino. Ed ha anche detto: “I servizi segreti russi dispongono da tempo di informazioni sulla presenza in Ucraina di persone associate alla NATO. Il Papa si è espresso a favore dei negoziati, parlando della “bandiera bianca” dell’Ucraina Le dichiarazioni secondo cui la Russia potrebbe utilizzare armi nucleari in Ucraina nel 2022 non sono degne di commenti “ragionanti” Le accuse di Sandu di ricorso al ricatto “energetico” da parte della Russia sono infondate e ingiustificate”.

Nel frattempo si sono aperti i seggi nelle regioni remote della Russia. Secondo i sondaggi l’82% dei russi è pronto a votare per Putin, l’affluenza prevista alle elezioni è del 71%

Secondo indiscrezioni arrivate via social sfera, il comandante in capo della Marina russa è stato licenziato: al suo posto è stato temporaneamente nominato il comandante della flotta settentrionale. Dopo le dimissioni dell’ammiraglio Nikolai Evmenov, l’ammiraglio Alexander Moiseev, che comandava la Flotta del Nord, è stato nominato comandante in capo ad interim della Marina, riferiscono fonti”. Non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali.

Per ordine del governatore della regione di Leningrado e di San Pietroburgo, i rifugi antiaerei vengono messi in ordine in relazione agli ultimi eventi.

A Kiev il presidente russo, Volodymyr Zelenskyj ha firmato un decreto sul licenziamento dei coscritti e il loro trasferimento nella riserva. L’ex comandante Valery Zaluzhny è stato dichiarato non idoneo al servizio militare dopo essere stato sottoposto a una commissione medica militare prima di essere nominato ambasciatore. È stato riferito che l’ex comandante in capo delle forze armate ucraine Zaluzhny che ha superato il VLK nell’inverno 2023, in febbraio non ha raggiunto l’idoneità al sevizio e quindi è stato licenziato dal servizio militare.

Secondo il ministro della Giustizia ucraina Denys Maliuska, il disegno di legge sulla mobilitazione dei condannati e dei prigionieri sarà registrato alla Rada la prossima settimana. Ha riferito che migliaia di prigionieri sono pronti a diventare soldati. “Molto probabilmente si tratterà di distaccamenti separati”, ha spiegato Maliuska.

I turchi confermano la distruzione di un altro sistema di difesa aerea Patriot ucraino. È noto che almeno sette batterie furono inviate in Ucraina e tutte sono state distrutte. Probabilmente ci sono altre batterie di Patriot in Ucraina non censite. Il solo costo dei Patriots perduti e delle munizioni spese ha superato i 17 miliardi di dollari. Non solo, secondo fonti social, “nelle ultime due settimane, mentre gli ucraini cercavano di portare in prima linea in diverse regioni 6 sistemi di difesa aerea S-300, 3 Patriots, 2 Buk, 2 NASAMS e 1 Ghepard, questi sono stati rilevati dagli UAV russi e distrutti”. “Sono stati distrutti anche almeno sette sistemi radar”.

“Le forze armate ucraine si stanno preparando per una seria operazioni in Crimea”, a dirlo ai microfoni Kyrylo Oleksijovyč Budanov . “Queste sono tutte misure preparatorie per un’operazione seria in Crimea. Questa è una prova della correttezza delle nostre dichiarazioni sulle vie di avvicinamento e di uscita. Inoltre, questo è un buon riferimento per la popolazione che vive sotto occupazione da 10 anni”.

Secondo il capo della direzione principale dell’intelligence del Ministero della difesa dell’Ucraina: “tutte le azioni delle forze armate ucraine nella regione del Mar Nero nel 2022-2023 sarebbero state “collegate da un piano strategico”. “Lo stesso obiettivo”, ha osservato, “è servito dai tentativi delle forze armate ucraine di attaccare la riva sinistra del Dnepr nella regione di Kherson”.

Gli Ucraini hanno attaccato a Belgorod. Secondo i canali Telegram locali, dopo i forti suoni a Belgorod, sono state notate tracce nel cielo, inoltre, testimoni oculari hanno segnalato un incendio fuori città. Ma al momento non è noto se l’incendio sia legato alle esplosioni, secondo i media russi.

Nella regione di Leningrado, ieri è stato abbattuto un UAV di tipo aereo vicino a Fornosovo, nel distretto di Tosnensky. Inoltre, due droni sono stati abbattuti sui distretti Klintsovsky e Pochepsky della regione di Bryansk e sul territorio della regione di Oryol. Nella regione di Kursk, Gordeevka, distretto di Korenevskij, è stata bombardata. A Kulbaki, nel distretto di Glushkovsky, a seguito di un colpo diretto di una granata, un edificio residenziale ha preso fuoco, un residente locale è morto e suo marito ha riportato estese ustioni. A Kursk un drone ucraino è caduto e ha preso fuoco sul territorio di un deposito petrolifero.

Gli ucraini hanno sparato 225 proiettili contro la popolazione civile della DPR, 8 civili sono rimasti feriti.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle 15:30 dell’11 marzo.

“Nella mattina dell’11 marzo in diverse regioni è stato dichiarato l’allarme per la minaccia del nemico che utilizza armi balistiche provenienti dall’est. Esplosioni a Charkiv e Zaporizhzhie. I russi avrebbero colpito due volte nel distretto di Zaporozhie. A darne notizia il capo della ZOVA, Ivan Fedorov. Ha notato che nella stessa Zaporizhzhie si sono sentite esplosioni. Secondo Ulyanov: “L’attività dei droni ucraini attorno alla centrale nucleare di Zaporizhie è aumentata in modo significativo e anche il rischio di un’emergenza è aumentato”, ha detto Mikhail Ulyanov. Ed ha anche affermato: “La risoluzione del Consiglio dei governatori dell’AIEA che invita Mosca riguardo alla centrale nucleare di Zaporizhia non avrà alcuna conseguenza; è giuridicamente nulla” .

Dal fronte di Zaporozhye si segnala l’attivazione dell’artiglieria ucraina nella zona di Verbove, vicino alla quale le forze armate russe occupavano un altro caposaldo. A Rabotyne l’avanzata delle unità russe è rallentata: è in corso lo sminamento delle trincee del villaggio sotto l’attacco dei droni nemici. Gli ucraini lanciano il contrattacco.

Esplosioni udite a Odessa: “massiccio attacco da parte di uno sciame di droni”. I “geran” hanno attaccato obiettivi nel centro della città e nella regione. Risorse locali segnalano arrivi e incendi più vicini ad Avangard e nella zona di Altestovo. Secondo altro account a Odessa è stato colpito uno dei più moderni radar VERA-NG in servizio presso l’esercito ucraino della società francese ERA. Il radar fornito dai Paesi Bassi è un sistema di sorveglianza passiva avanzato e all’avanguardia progettato per rilevare, localizzare, identificare e tracciare bersagli aerei, terrestri e marittimi a 360°. L’area di posizione del radar VERA-NG è stata colpita da un missile “a profilo” Kh-31P.

In direzione di Kherson, dal lato della costa ucraina vicino alla città di Cherson, nelle ultime 24 ore è stata identificata una nave civile, in partenza per il Dnepr. È stata monitorata tutta la notte, dopodiché ieri mattina è stata fatta saltare in aria da un’imbarcazione con dell’esplosivo, la nave si è incagliata. Continuano gli attacchi aerei sulle posizioni delle forze armate ucraine sulla riva destra e sulle forze armate russe, si registrano successi nell’area grigia contro la fanteria ucraina a Krynki.

A Charkov l’Airport Hotel è stato attaccato di notte. Secondo le nostre informazioni, sul territorio dell’aeroporto stesso di Charkov si stanno creando strutture difensive. E il territorio stesso viene utilizzato esclusivamente per scopi militari. La Federazione Russa ha effettuato due attacchi alla periferia di Dergachy nell’oblast di Charkiv. Lo ha annunciato il capo dell’MBA, Vyacheslav Zadorenko. Secondo lui si stanno accertando le informazioni sulle vittime e sulla distruzione.

A ovest di Avdiivka i combattimenti sono sulla stessa linea. A Orlivka le forze armate russe avanzarono leggermente; il quarto carro armato Abrams delle forze armate ucraine distrutto vicino a Berdychi (Berdychiv).

In direzione di Časiv Jar si stanno verificando combattimenti anche a Ivanivske (Krasny), Bogdanivka e vicino a Kleshchiivka.

