AFGHANISTAN. Mosca e Pechino incontrano i talebani 

La Russia consegnerà aiuti umanitari all’Afghanistan nei prossimi giorni, ha detto il 25 ottobre Zamir Kabulov, rappresentante speciale del presidente Vladimir Putin per l’Afghanistan, mentre le potenze regionali si preparano a discutere la crisi nel paese in un nuovo ciclo di colloqui il mese prossimo.

I commenti di Kabulov sono arrivati giorni dopo che la Russia ha ospitato i talebani per colloqui internazionali che hanno richiesto una conferenza dei donatori sponsorizzata dalle Nazioni Unite per sostenere il paese: «Su ordine del presidente, un’altra operazione umanitaria è in preparazione per fornire assistenza di emergenza al popolo afgano», ha detto Kabulov «Non posso annunciare una data esatta … ma penso che questo accadrà nei prossimi giorni», riporta The Globe and Mail.

Mosca vuole aumentare la sua influenza in Afghanistan dopo che gli Stati Uniti hanno ritirato le truppe, ma è preoccupata che l’instabilità possa estendersi alle ex repubbliche sovietiche dell’Asia centrale, una zona di importanza strategica per la Russia.

Kabulov ha detto che il Pakistan spera di tenere una riunione della “troika estesa” sull’Afghanistan – che include Russia, Cina, Stati Uniti e Pakistan – a Islamabad nella seconda metà di novembre. Ha aggiunto che si aspetta che gli Stati Uniti, assenti dai colloqui di Mosca, partecipino questa volta. A differenza dell’Occidente, è improbabile che la Cina faccia dipendere i legami da questioni di diritti umani, preferendo invece interessi economici, politici e di sicurezza.

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi infatti, incontrerà i rappresentanti talebani durante una visita in Qatar. La visita a Doha, dove i talebani hanno il loro ufficio politico, è prevista per il 25-26 ottobre per discutere «questioni di interesse comune», ha detto il ministero degli Esteri.

«Dall’agosto di quest’anno, la situazione in Afghanistan ha subito cambiamenti fondamentali e il popolo afghano ha l’opportunità storica di decidere autonomamente il destino del paese. Nel frattempo, tuttavia, devono ancora affrontare molte difficoltà e sfide e hanno un urgente bisogno di sostegno esterno (…) Come tradizionale vicino e partner amichevole dell’Afghanistan, la Cina ha sempre sostenuto il dialogo e il contatto per guidare lo sviluppo positivo della situazione in Afghanistan», ha poi aggiunto.

La Cina non ha riconosciuto i nuovi governanti di Kabul, ma ha mantenuto la sua ambasciata aperta mentre cerca di espandere la sua impronta economica e politica nel paese con cui condivide un confine di 76 chilometri.

A luglio, Wang ha incontrato una delegazione guidata da una figura di spicco dei talebani, Abdul Ghani Baradar, in Cina, poco prima che il gruppo prendesse il potere. Le due parti hanno continuato i contatti, compresa la partecipazione della Cina la scorsa settimana ai colloqui ospitati dalla Russia con i talebani a cui hanno partecipato funzionari di altri nove paesi.

I funzionari talebani hanno ripetutamente detto che intendono espandere i legami con la Cina, che ha promesso aiuti umanitari e cooperazione economica. In particolare, la Cina chiede ai talebani di controllare il Movimento Islamico del Turkestan Orientale, che cerca l’indipendenza nella regione occidentale dello Xinjiang.

Durante la visita dei Talebani in Cina a luglio, la delegazione ha promesso che il gruppo “non permetterà a nessuno di usare il suolo afgano contro la Cina”. All’inizio di questo mese, i Talebani hanno “rimosso” i combattenti di etnia uigura dalle regioni di confine con la Cina ad altre parti dell’Afghanistan.

Antonio Albanese