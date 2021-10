TURCHIA. Motori sudcoreani per il carro armato di Erdogan

La Turchia e la Corea del Sud hanno firmato una lettera d’intenti con la quale due aziende coreane forniranno motori e meccanismi di trasmissione per l’Altay, il carro armato della Turchia in via di realizzazione, istituzionalizzando un accordo fra privati. L’accordo, siglato il 22 ottobre, è arrivato in un incontro tra il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu e il ministro coreano responsabile dell’amministrazione del programma di acquisizione della difesa del paese, Kang Eun-ho: «Questo è uno sviluppo storico per il programma Altay», ha annunciato Cavusoglu via Twitter.

Il produttore turco di veicoli blindati Bmc, il costruttore dell’Altay, ha negoziato accordi strategici con due aziende sudcoreane per il lavoro congiunto su un gruppo di alimentazione per il nuovo carro armato. Secondo gli accordi, i produttori sudcoreani Doosan e S&T Dynamics forniranno il motore e il meccanismo di trasmissione per l’Altay.

Il programma Altay ha affrontato grandi ritardi a causa del mancato accesso a componenti significativi come il motore, la trasmissione e l’armatura.

La Turchia aveva sperato di alimentare l’Altay con il motore tedesco Mtu e la trasmissione Renk, ma i colloqui con i produttori tedeschi negli ultimi due anni sono falliti a causa di un embargo federale sulle armi alla Turchia. La Germania è uno dei governi europei che hanno limitato le esportazioni alla Turchia a causa del suo coinvolgimento nella guerra civile siriana.

Secondo l’accordo, le aziende del Sud Koran forniranno il gruppo di alimentazione e assisteranno nell’integrazione nell’Altay. Seguirà una fase di test. Se tutto va bene, dicono i funzionari della Bmc, gli Altay potrebbero essere alimentati da Doosan e S&T Dynamics entro 18 mesi.

Bmc ha vinto il contratto Altay nel novembre 2018; il contratto prevede la produzione di un lotto iniziale di 250 unità, il supporto logistico del ciclo di vita e l’istituzione da parte dell’appaltatore di un centro tecnologico. Come parte del contratto, Bmc progetterà, svilupperà e produrrà un carro armato con un’unità di controllo del fuoco senza equipaggio.

Il programma Altay è suddiviso in due fasi: T1 e T2. T1 copre le prime 250 unità, e T2 coinvolge la versione avanzata del carro armato. La Turchia prevede di produrre alla fine 1.000 Altay, che saranno seguiti da una versione senza equipaggio.

Tommaso Dal Passo