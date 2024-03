ISRAELHAMASWAR. 5000 soldati israeliani in Cisgiordania. Falliti i negoziati Hamas Israele per il Ramadan

Il Pentagono vuole inviare 1.000 soldati a Gaza per fornire aiuti umanitari. Nel frattempo la nave di supporto logistico americana LSV-1 Generale Frank S. Besson Jr. si sta dirigendo in Medio Oriente per iniziare la costruzione di un porto temporaneo a Gaza, riferisce Reuters. Il CENTCOM statunitense ha affermato in un comunicato che l’LSV-1 ha lasciato la base della Virginia meno di 36 ore dopo il discorso di Biden che annunciava la creazione di un porto navale per trasportare aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Nella Striscia di Gaza è iniziata la costruzione di un molo per ricevere rifornimenti umanitari dal mare.

Secondo il presidente egiziano El-Sisi, riportare la Striscia di Gaza a un “livello vivibile” richiederà almeno 90 miliardi di dollari.

Si registrano ancora incidenti con le razioni umanitarie calate dall’alto per la mancanza di apertura del paracadute che hanno colpito un gruppo di residenti.

I media italiani hanno riferito che tre palestinesi delle Brigate dei Martiri di Al-Aqsa sono stati arrestati con l’accusa di aver pianificato attacchi terroristici contro obiettivi israeliani nel Paese.

Secondo il Rapporto speciale dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani: “Tra l’ottobre 2022 e l’ottobre 2023, Israele ha realizzato 24.500 nuovi progetti di costruzione negli insediamenti, un nuovo record da quando è iniziato il monitoraggio nel 2017”. Il commissario Volker Türk sostiene che l’aumento della costruzione di insediamenti equivale allo sfollamento della stessa popolazione israeliana e costituisce un crimine. Ha inoltre affermato che la violenza da parte dei coloni, a volte anche da parte dell’esercito, ha raggiunto “livelli scioccanti”, soprattutto dopo il 7 ottobre.

Il primo Ministro israeliano Netanyahu in un’intervista a Politico ha detto: “Non so cosa intendesse il presidente (Biden), ma se intendesse che sto perseguendo una politica contro la maggioranza dell’opinione pubblica israeliana e che è dannosa interessi di Israele, ha torto su entrambi i fronti”.

Il presidente israeliano Herzog ha incontrato nei Paesi Bassi il politico di estrema destra Geert Wilders. Wilders, il cui partito è diventato il più numeroso nel parlamento olandese ma attualmente ha difficoltà a formare un governo, ha scritto su X: “Israele ha e avrà sempre il mio pieno sostegno nella lotta contro il terrorismo”.

L’11 marzo le forze di sicurezza israeliane hanno impedito ai musulmani di entrare nella moschea Al-Aqsa a Gerusalemme la prima notte del Ramadan. Nella notte tra il 10 e l’11 marzo, in alcuni luoghi di Gerusalemme sono iniziati scontri tra forze di sicurezza e palestinesi perché non era loro permesso di pregare. I media hanno riferito che le forze di sicurezza hanno vietato agli uomini sotto i 40 anni di entrare nel Monte del Tempio.

Le autorità israeliane, ricordiamolo, controllano da molti anni il complesso nella Città Vecchia di Gerusalemme, noto come Al-Haram al-Sharif o Monte del Tempio. I fedeli musulmani visitano la Moschea di Al-Aqsa – il terzo luogo più sacro dell’Islam dopo La Mecca e Medina – per preghiere speciali ogni mese del Ramadan.

Non è un caso che i mediatori internazionali abbiano cercato di raggiungere una tregua tra Israele e Hamas prima del 10 marzo – giorno in cui inizia il mese di Ramadan, in cui si verificano regolarmente scontri tra le forze di sicurezza israeliane e i credenti palestinesi.

Tre persone sono rimaste ferite quando un elicottero dell’aeronautica israeliana si è schiantato dopo essere caduto a terra da una bassa quota presso la base aerea di Nevatim a Beersheba.

L’IDF afferma che la Brigata Givati ​​ha sequestrato un deposito di armi da un appartamento che ospitava Hamas nel complesso residenziale di Hamad Town a Khan Yunis, nel sud di Gaza. Secondo l’IDF, i soldati hanno sequestrato mortai, ordigni esplosivi, mitragliatrici e munizioni. Nonostante il controllo praticamente totale dell’IDF sul nord e sul centro della Striscia di Gaza, Hamas continua a colpire l’esercito israeliano. In un post di analisti militari arabi che seguono l’evoluzione del conflitto: “In un video postato da Hamas si vede un ordigno esplosivo raro per la regione che viene sganciato in un’area di sosta temporanea dell’IDF nella Striscia di Gaza”.

Durante una visita nella Galilea occidentale, il capo del Comando settentrionale israeliano ha dichiarato: “Stiamo costantemente aumentando la nostra disponibilità ad attaccare il Libano. Ci impegniamo a cambiare la situazione della sicurezza nel nord in modo che i residenti possano tornare alle loro case”.

Il capo dell’Ufficio Politico di Hamas, Ismail Haniyeh, in un discorso alla vigilia del Ramadan ha dichiarato: “La condizione più importante è un accordo che porti alla fine della guerra. Ho contattato i mediatori poche ore prima del sorgere della luna (che da il via al Ramadan ndr) , ma non abbiamo ricevuto l’impegno a porre fine a questa situazione”.

Il portavoce dei ribelli Houthi Yahya Sarie ha detto che la marina ribelle e il “corpo UAV” hanno effettuato due operazioni militari: una contro una nave americana nel Golfo di Aden utilizzando diversi “missili navali rilevanti”, e un’altra operazione. I cacciatorpediniere statunitensi sono stati attaccati nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden da 37 veicoli aerei senza pilota, ha detto, entrambe le operazioni hanno raggiunto con successo i loro obiettivi.

Nella giornata dell’11 marzo Yemen: aerei americano-britannici hanno bombardato la zona di Al-Arj nel distretto di Bajil, Yemen occidentale, con quattro raid.

Il British Maritime Trade Centre ha fornito un aggiornamento su un nuovo attacco Houthi alle navi. Secondo la società di sicurezza navale britannica Embry, sembra trattarsi di un attacco missilistico. Autorità britannica per le operazioni del commercio marittimo: abbiamo ricevuto una segnalazione di un incidente a 71 miglia nautiche a sud-ovest di Saleef, Yemen.

Il ministero della Difesa francese ha riferito: “Abbiamo distrutto quattro UAV militari diretti verso navi europee nel Golfo di Aden”.

Nel frattempo le forze speciali del gruppo yemenita Ansar Allah hanno effettuato un addestramento: “assalto al modello di una struttura israeliana”. Dal video postato on line la struttura ri-costruita da Ansar Allah assomiglia a Dimona nel deserto del Negev, dove si trova il principale centro nucleare israeliano.

L’Iran ha annunciato la sospensione dei voli aerei civili verso la Siria a causa della situazione nel paese (continui attacchi israeliani).

Ed ora uno sguardo alla situazione tra Israele Hamas aggiornato alle 16:30 del l’11 marzo.

A Khan Yunis e nel vicino complesso residenziale Hamad sono in corso attività di combattimento e rastrellamento. Nel nord dell’enclave si è verificata un’altra caduta di aiuti umanitari, provocando ulteriori feriti tra i residenti locali poiché i paracadute del carico non si sono aperti.

Nella parte centrale della Striscia di Gaza, l’IDF sta cercando attivamente obiettivi nella zona di Nuseirat, da dove gruppi palestinesi hanno lanciato attacchi contro obiettivi israeliani negli ultimi giorni. Nella giornata dell’11 marzo si registrano una serie di raid israeliani nel quartiere di Al-Rimal nel centro di Gaza City. Fonti palestinesi affermano he nella giornata dell’11 marzo, elicotteri da combattimento israeliani hanno aperto il fuoco a est della città di Khan Yunis.

A Tulkarem e Nur Shams, in Cisgiordania, gli scontri sono continuati, culminati con l’esplosione di un bulldozer dell’IDF. L’esercito israeliano ha deciso di schierare circa 5.000 soldati in Cisgiordania durante il mese del Ramadan a seguito di decine di avvertimenti di attacchi in Cisgiordania e Gerusalemme est. Il numero degli arrestati palestinesi della Cisgiordania e di Gerusalemme sale a 7.530.

Sul confine settentrionale Hezbollah ha effettuato attacchi contro le infrastrutture di confine dell’IDF, spingendo l’esercito israeliano a reagire bombardando il sud del Libano. Le sirene hanno suonato a Kiryat Shmona e nei suoi dintorni.

Le sirene suonano in molte colonie dei settori occidentale e orientale, e i missili vengono lanciati nei territori israeliani nei due settori. Si sentono suoni di esplosioni nella valle di Hunin e nella foresta di Ramim (Ali Shuaib). Esplosioni nel cielo di Eilat. Spari anche contro Margaliot. La resistenza islamica ha attaccato Khirbet Ma’ar e ancora Kafr Shuba.

Fonti libanesi hanno affermato che gli aerei israeliani prendono di mira le vicinanze della città di Kafr Kila, e la sua artiglieria prende di mira la periferia di un certo numero di città nel Libano meridionale.

Funzionari israeliani hanno detto alla CNN: “L’IDF non ha ancora preparato le sue forze per un’operazione militare a Rafah, i piani per evacuare la popolazione dalla città non sono stati ancora finalizzati e tale operazione richiederà almeno due settimane”.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

