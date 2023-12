ISRAELHAMASWAR. Bloccato il porto di Eilat, senza merci per colpa degli Houti. Prigioniero morto in una esfiltrazione israeliana. Libano: pronti a difendere Beirut

Ieri si è tenuta una campagna mediatica e una disobbedienza attiva per i fatti di Gaza “#StrikeForGaza”. La richiesta degli organizzatori era quella di chiudere le amministrazioni pubbliche, le istituzioni, i comuni, le scuole, i licei, gli istituti tecnici statali e privati ​​e gli istituti di istruzione superiore statali e privati, in risposta all’appello globale per Gaza.

Per i singoli la protesta prevedeva: “Non comprare nulla (in contanti o online); non utilizzare il tuo conto bancario e non effettuare alcuna transazione; non uscire di casa; disattiva i tuoi account Facebook e Instagram; Twitta utilizzando l’hashtag #StrikeForGaza”.

Il ministero della Salute nella Striscia di Gaza ha aggiornati il bilancio delle vittime a 18.205 morti. e 49.645 feriti. Sale anche il numero delle vittime dell’esercito israeliano nell’operazione di terra all’interno della Striscia di Gaza è salito a 582. Dall’inizio della guerra sono rimasti feriti circa 5.000 soldati israeliani. Sono state identificate più di 2.000 nuove persone disabili nell’esercito israeliano. La maggior parte dei feriti riporta ferite gravi. Dai media si apprende che il Dipartimento di Riabilitazione del Ministero della Guerra israeliano riceve circa 60 nuovi feriti al giorno.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha definito un ricatto l’azione dei repubblicani che hanno bloccato il disegno di legge sull’assistenza militare all’Ucraina e a Israele. Il Washington Post ha riferito che le munizioni al fosforo bianco utilizzate da Israele nel bombardamento del Libano sono state fornite dagli Stati Uniti.

«Israele ha utilizzato munizioni al fosforo bianco fornite dagli Stati Uniti durante gli attacchi nel Libano meridionale di ottobre che hanno ferito almeno nove civili», afferma WP. I codici di fabbricazione presenti sui bossoli corrispondono alla nomenclatura utilizzata dalle forze armate statunitensi per classificare le proprie munizioni. Secondo la pubblicazione, le munizioni furono prodotte nei magazzini della Louisiana e dell’Arkansas nel 1989 e nel 1992.

Il 10 dicembre Vladimir Putin ha avuto colloqui di quasi un’ora con Benjamin Netanyahu sulla Striscia di Gaza e sulla Palestina. L’altro giorno Putin ha già discusso la questione con i leader di Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Oman, Egitto e Iran.

Traknet ha iniziato a gestire un ponte terrestre tra i porti di Dubai e Haifa attraverso l’Arabia Saudita e la Giordania. Questa nuova rotta verrà utilizzata per trasportare merci senza paura e fornisce una soluzione per le aziende che trasportano le loro merci attraverso il Mar Rosso alla luce degli attacchi Houthi.

La testata israeliana Maariv ha aggiunto che il primo ministro israeliano Netanyahu ha spiegato alla Commissione Affari Esteri e Sicurezza: “La ricostruzione della Striscia di Gaza sarà finanziata dall’Arabia Saudita e dagli EAU”.

Nel frattempo però i coloni sono molto preoccupati. Gli insediamenti al confine settentrionale sono stati evacuati, i primi dalla fondazione dello “Stato” nel 1948. Il giornale israeliano Yedioth Ahronoth fa sapere che il capo dell’insediamento di Metulla si chiedeva come la vita civile potesse continuare sul lato libanese del confine mentre la vita sul lato “israeliano” (palestinese occupato) era sospesa. Secondo la testata, Hezbollah ha espulso i coloni dal nord ed è impegnato in uno scontro con una forza composta da 3 divisioni dell’esercito israeliano, che nelle ultime settimane ha rafforzato le sue forze nel nord.

Sempre il giornale spiega che la lotta sul campo nei centri di potere di Hamas è diventata più difficile e di conseguenza i danni alle forze “israeliane” sono aumentati in modo significativo.

Tra le brutte notizie del fine settimana anche quella data dalla testata Haaretz secondo cui, citando fonti dell’establishment della sicurezza, la manovra di terra non è riuscita a creare le condizioni per il ritorno dei prigionieri. Anzi si sa per certo che nel tentativo di esfiltrare da gaza un giovane soldato, l’operazione è fallita e il militare è morto.

Il Portavoce dell’esercito israeliano ha comunque ribadito che: «Il nostro obiettivo è raggiungere gli alti dirigenti di Hamas, in particolare il trio Sinwar, Deif e Issa».

Il Comandante della Brigata “Kfir” dell’esercito israeliano ha dichiarato: «Il nemico esce dai tunnel e ci spara nel quartiere di Shuja’iya. È una battaglia molto complicata, perché difficilmente si vedono combattenti, ma allo stesso tempo volta che sai che sono quaggiù.» Non solo sembra che gli uomini di Hamas siano stati in grado di piazzare esplosivi agli ingressi dei tunnel dopo i bombardamenti aerei questo espone la fanteria a rischi molto elevati.

Sempre in questi giorni il corrispondente di Al Jazeera ha riferito che una torre di controllo del battaglione spagnolo delle forze UNIFIL è stata colpita da un proiettile israeliano a Ebel al-Qamh, nel sud del Libano. E in tema di Libano la situazione riavvia alla esacerbazione. L’11 mattina il presidente Nabih Berri ha dichiarato al quotidiano Al-Joumhouria: «Non vogliamo la guerra, e Hezbollah non ha deviato dalle regole di ingaggio nelle sue operazioni, e noi siamo con lui, ma se Israele inizia una guerra e attacca il Libano, dovremo affrontarla tutti, e l’ira di Dio scenderà su di esso». Il ministro libanese per il Lavoro e il trasporto pubblico Ali Hamiyah ha risposto a coloro che si opponevano all’attacco: «Siamo umani o non umani? Il Libano, con la sua storia e cultura, è un paese di resistenza e odia l’ingiustizia».

Gli Houthi hanno avvertito che se l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti tentassero di attaccare nuovamente lo Yemen, lanceranno attacchi missilistici e droni sugli oleodotti e sui pozzi nei loro territori. Gli Houthi lo hanno già fatto; hanno i mezzi di distruzione necessari per questo. Le infrastrutture di Saudi Aramco sono state particolarmente colpite. La comunicazione è arrivata tramite comunicato ufficiale delle forze yemenite del nord che hanno anche pubblicato una nota in cui affermano: “Dopo il successo delle forze armate yemenite, con l’aiuto di Dio Onnipotente, nell’imporre la propria decisione di impedire alle navi israeliane di navigare nel Mar Rosso e nel Mar Arabo, e come risultato del continuo impegno del nemico sionista in orribili massacri, guerre genocide e assedio contro i nostri fratelli a Gaza. Le forze armate yemenite annunciano che impediranno il passaggio delle navi dirette all’entità sionista di qualsiasi nazionalità, se il cibo e le medicine di cui hanno bisogno non entreranno nella Striscia di Gaza, e diventeranno un obiettivo legittimo per le nostre forze armate. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione marittima, mettiamo in guardia tutte le navi e le compagnie dal trattare con i porti israeliani. Le forze armate yemenite affermano il loro pieno impegno per la continuazione del movimento commerciale globale attraverso il Bahrein rosso e arabo per tutte le navi e tutti i paesi ad eccezione delle navi collegate a Israele o che trasporteranno merci verso i porti israeliani” . L’11 dicembre le forze armate yemenite costringono e impediscono ad un’altra nave di attraversare il Mar Rosso.

La Francia riferisce che gli Houthi hanno deliberatamente tentato di attaccare la fregata francese Languedoc, che avrebbe abbattuto 2 droni Houthi nel tentativo di colpire la nave. Il comando Houthi non commenta questo attacco. La NATO sta ora rafforzando la sua forza navale nel Mar Rosso, ma in ogni caso le minacce degli Houthi hanno già aumentato seriamente i rischi per la navigazione nell’area e causato notevoli danni economici a Israele.

I primi a pagare le spese degli attacchi Houti gli israeliani. Secondo la Radio dell’esercito israeliano: “Al porto di Eilat le minacce Houthi hanno impedito l’arrivo di navi che trasportavano 14.000 veicoli dal 15 novembre”. “Tra l’80% e l’85% delle entrate del porto provengono dall’importazione di veicoli. A causa della minaccia Houthi le navi non arrivano e da metà novembre a dicembre abbiamo perso 14mila auto”. Affermano dalla direzione portuale.

Secondo l’Iran: «L’organizzazione sciita libanese Hezbollah e il movimento radicale palestinese Hamas possono acquistare illegalmente tutte le armi di cui hanno bisogno in Ucraina», ha detto il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian. «Vedete, in passato vorrei essere assolutamente franco con voi, abbiamo fornito tutto il sostegno possibile a Hezbollah, Hamas e alla Jihad islamica, tenendo conto del diritto internazionale e di fronte allo scontro con l’occupante (cioè Israele)», ha detto Abdollahian al Forum di Doha, rispondendo a una domanda sul sostegno di Teheran a queste organizzazioni. «Se mi chiedete dove possono trovare le armi, allora uno dei mercati dove possono trovarle armi in modo illegale è l’Ucraina. Molto facilmente, senza troppi sforzi, possono ottenere qualsiasi cosa in Ucraina”», ha osservato il ministro degli Esteri iraniano.

Tutto tace per quanto concerne la liberazione di altri prigionieri in mano a Hamas e alleati. Le Brigate Al-Qassam hanno però affermato: “Annunciamo l’uccisione e il ferimento di un certo numero di prigionieri nemici nel corso dei barbari bombardamenti di diverse aree della città di Gaza”. La notizia sarebbe confermata dai media israeliani: “In seguito alla disponibilità di informazioni di intelligence sulla presenza di detenuti “israeliani” all’interno di un edificio nella Striscia di Gaza, una forza “israeliana” ha tentato di infiltrarsi nell’edificio e si è verificato un violento scontro con membri delle Brigate Al-Qassam. l’incidente ha provocato il ferimento grave di due soldati dell’esercito israeliano e nessun detenuto è stato recuperato”.

Ed ora uno sguardo al conflitto Israele – Hamas aggiornato alle 17:00 dell’11 dicembre.

67 giorni di servizio continuo esauriscono gli ufficiali di riserva dell’esercito israeliano, e se l’esercito avrà bisogno di loro di nuovo, se ci saranno combattimenti sul fronte settentrionale, avranno difficoltà a rispondere al servizio. Questo è quello che sostengono i media israeliani.

Yedioth Ahronoth ha scritto: “Mentre sentiamo costantemente discorsi di “Hamas sta crollando”, la situazione sul campo è diversa, poiché Hamas attacca nel nord di Gaza, i luoghi dove l’esercito “israeliano” ha combattuto per un mese e mezzo”.

L’IDF, nonostante le perdite significative, continua a fare progressi sia nella parte settentrionale che in quella meridionale della Striscia di Gaza. Il ritmo dei progressi non è elevato, ma Hamas non può fermare completamente l’IDF. I successi tattici non hanno cambiato l’equilibrio di forze estremamente sfavorevole per Hamas. Sono in corso scontri nel nord di Gaza tra l’esercito israeliano e tre battaglioni affiliati ad Hamas che hanno scelto di non ritirarsi nel sud. Nonostante tutti gli attacchi, la leadership di Hamas mantiene ancora la capacità di lanciare razzi su Tel Aviv e nei suoi dintorni.

L’IDF continua la sua operazione nella Striscia di Gaza. Aerei e artiglieria israeliani hanno effettuato numerosi attacchi su vari obiettivi a Gaza e in altre aree popolate dell’enclave. Le forze palestinesi sono impegnate in una semi-guerriglia nella città e tentano di bombardare gli insediamenti vicini.

Nessun cambiamento è stato segnalato sulla costa occidentale. Ci sono stati arresti di massa e scontri con i giovani arabi. A Qalandiya, Nablus e Hebron, gli scontri si sono intensificati fino a diventare colpi di arma da fuoco, provocando segnalazioni di morti.

Lungo il confine libanese ci sono stati scontri a fuoco tra l’IDF e Hezbollah. Il gruppo libanese ha condotto numerosi attacchi su varie postazioni israeliane. In risposta è stato avviato il fuoco dei carri armati e dell’artiglieria, con l’uso attivo dell’aviazione. I media locali riferiscono che diverse case sono state distrutte ad Aytarun.

Il quotidiano ebraico Israel Today ha riferito che: Sebbene l’esercito israeliano operi con un grosso contingente a Khan Yunis, non è ancora riuscito a distruggere le quattro brigate di Hamas che operano nella città. Contrariamente alle aspettative, l’intensificarsi dell’attività militare israeliana nel nord e nel sud della Striscia di Gaza non ha ancora portato alla ripresa dei negoziati per il rilascio dei detenuti e il tentativo di liberare uno di loro in un’operazione speciale è fallito.

Hamas rivendica attacchi a Tel Aviv. In risposta agli attacchi israeliani nella striscia di Gaza. Scontri intensi registrati nell’area di Al-Zana, a est di Khan Yunis. In modo particolare si sono registrati scontri per tutta la giornata a est di Gaza.

Nel tardo pomeriggio dell’11 dicembre sono scoppiati scontri con tra militari israeliani e uomini di Hamas nella città di Abu Dis, a est di Gerusalemme. Mentre l’IDF avanza nel sud della Striscia di Gaza, i palestinesi pubblicano filmati dei combattimenti a Khan Younis e nei suoi dintorni. Praticamente non differiscono nel formato e consistono nel filmare i movimenti degli israeliani e nelle riprese senza registrare il risultato.

Attacchi Jihad Islamica – Hezbollah nel corso dell’11 dicembre: attacco contro un gruppo di soldati israeliani vicino alla base di Al-Samaqa alle 11.00; attacco alla base militare Branit con colpi di artiglieria alle 15.00; attacco alla base militare di Al-Rahib con missili Burkan alle 15:00; attacco alla base Hadb Al-Bustan alle 15:30; attacco alla base militare di Al-Baghdadi dove un gruppo di soldati e veicoli si schieravano con l’artiglieria alle 15:35 Nessuno degli attacchi missilistici è stato rivendicato da Hezbollah.

