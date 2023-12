Un gruppo di sviluppatori volontari israeliani ha raccolto 2 milioni di dollari per rafforzare le tecnologie di difesa in tempo di guerra. Si tratta di un gruppo di 200 volontari tra esperti nel campo dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie di visione artificiale che stanno sviluppando soluzioni per affrontare nuove sfide emerse durante la guerra.

Tra le soluzioni dell’azienda utilizzate dall’esercito israeliano c’è Last Seen, un’applicazione progettata per raccogliere informazioni su persone scomparse e rapite, nonché per ottenere informazioni, inclusa l’origine geografica. L’applicazione è progettata per aiutare a identificare con precisione la posizione.

Nella prima settimana di guerra, il gruppo tecnologico ha lanciato un sistema automatizzato di analisi dei media per i social media basato sull’intelligenza artificiale che rileva volti e oggetti e li confronta con database noti per le corrispondenze, aiutando a identificare e localizzare le persone scomparse.

Non solo, Israel Aerospace Industries è riuscita a vendere UAV per un valore di 145 milioni di dollari nel mezzo della guerra a Gaza.

IAI ha firmato accordi separati con i due Paesi per la fornitura di veicoli aerei senza pilota a lungo raggio. La IAI non ha specificato quali droni verranno venduti, ma si presume che appartengano ad una famiglia che comprende Harpy, Harop e Mini-Harpy.

All’inizio di quest’anno, l’Estonia ha firmato un accordo con la IAI per l’acquisto di armi avanzate a lungo raggio, uno degli accordi di difesa più costosi nella storia dell’Estonia. E ancora dai media israeliani si apprende che a quei contratti sono seguiti quelli separati multimilionari con altri tre paesi della NATO per la fornitura di munizioni Rotem.

Per quanto riguarda Hamas, il 13 di ottobre, il figlio dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump Jr. sospettava che i combattenti di Hamas usassero fucili d’assalto americani M4 quando attaccavano Israele. A conferma delle sue parole ha pubblicato una foto su X. La deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene ha aggiunto sulla sua pagina sui social network che i militanti avrebbero potuto ricevere armi americane dall’Ucraina. Ha invitato Washington e Gerusalemme a rintracciare i numeri di serie delle macchine.

I canali Telegram del Medio Oriente hanno riferito che Hamas ha apertamente ringraziato Kiev per la vendita di armi: il video è stato pubblicato sulla sua pagina dall’ex deputato della Verkhovna Rada Ilya Kiva uccisa in strane circostanze in territorio russo il 6 dicembre. Secondo gli esperti, oltre ai fucili d’assalto M4, l’Ucraina potrebbe trasferire ad Hamas i sistemi di difesa aerea Stinger americani (in totale, Kiev ha ricevuto per loro oltre 1,5mila sistemi missilistici antiaerei e proiettili).

Secondo fonti russe un simile scenario era stato previsto nell’estate del 2022. Il 5 luglio 2022 il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha dichiarato che alcune delle armi fornite dall’Occidente all’Ucraina finivano sul mercato nero e si diffondevano in tutta la regione del Medio Oriente, inclusa Idlib in Siria. Da lì potrebbero facilmente arrivare ad Hamas. Simile denuncia aveva fatto l’allora vertice dell’UA, Muhammud Bouhari, parlando dei conflitti africani.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

