ISRAELHAMASWAR. Bloccata Gaza City, al via i combattimenti urbani. Alta tensione al confine libanese

Secondo la testata Axios: Il segretario alla Difesa americano ha espresso in un appello al suo omologo israeliano la sua preoccupazione per l’escalation della tensione al confine con il Libano: «Austin ha chiesto chiarimenti a Gallant riguardo agli attacchi aerei israeliani in Libano». Secondo Axios, che cita una fonte israeliana: Austin ha chiesto a Israele di evitare passi che potrebbero portare a una guerra totale tra Israele e Hezbollah. E Gallant ha informato Austin che la politica israeliana richiede di non aprire un secondo fronte in Libano.

Il pacchetto di bilancio dell’Amministrazione Biden, per un totale di circa 106 miliardi di dollari in finanziamenti aggiuntivi di emergenza, include un investimento di 1,2 miliardi di dollari nel sistema d’arma israeliano ad energia diretta Iron Beam, che l’esercito americano potrebbe considerare come un’arma laser alternativa per le proprie esigenze. Il sistema Iron Beam utilizza un raggio laser ad alta potenza come forza letale ed è progettato per distruggere proiettili di artiglieria, mine di artiglieria e missili a corto raggio troppo piccoli per essere efficacemente intercettati dall’Iron Dome. Inoltre, il sistema sarà in grado di distruggere piccoli UAV.

Emergono notizie non confermate di truppe che parlano inglese all’interno di Gaza. Il che non stupirebbe perché molti dei riservisti vivevano prima della chiamata tra Israele e Stati Uniti. La Germania si oppone al cessate il fuoco immediato a Gaza. Il primo Ministro tedesco, Olaf Sholz, si è detto contrario a un cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza e le richieste di cessate il fuoco sono aumentate a causa della situazione catastrofica nella Striscia di Gaza. Ha detto: «Ammetto apertamente che non credo che le richieste per un cessate il fuoco immediato o una lunga pausa siano corrette, perché alla fine ciò significherà che Israele permetterà ad Hamas di ricostruire e acquisire nuovi missili».

L’organizzazione americana per i diritti umani Center for Constitutional Rights ha intentato una causa presso un tribunale federale contro l’Amministrazione Biden, accusandola di complicità nel genocidio dei palestinesi nella Striscia di Gaza.

Reuters ha riferito della sospensione dei negoziati tra Hamas e Israele sul rilascio degli ostaggi a causa della situazione intorno all’ospedale Al-Shifa. In precedenza si è saputo che i rappresentanti del gruppo e dello Stato ebraico hanno discusso della possibile liberazione di 80 prigionieri in cambio della liberazione dalle carceri di donne e adolescenti palestinesi da parte di Tel Aviv. Fonti del 14 di novembre dal Qatar affermano che alcuni ostaggi potrebbero essere rilasciati tra qualche giorno.

Il Ministero della Difesa israeliano ha annunciato la firma di uno “storico accordo” sulla vendita del sistema di difesa missilistico David’s Sling alla Finlandia per 317 milioni di euro.

A partire dal 12 di novembre l’OMS non ha più contatti con i suoi coordinatori dell’ospedale Al-Shifa nella Striscia di Gaza. In precedenza si è saputo che alla clinica era stata completamente interrotta la fornitura di energia elettrica e che l’aeronautica israeliana aveva effettuato massicci bombardamenti nei suoi dintorni. L’OMS ha registrato 137 attacchi contro strutture mediche nella Striscia di Gaza durante 36 giorni di escalation della situazione in Medio Oriente. Di conseguenza, sarebbero decedute 521 persone.

Secondo Human Rights Watch: “Israele” non consente all’acqua e al carburante di entrare a Gaza e la punizione collettiva costituisce un crimine di guerra. Dal 7 ottobre 2023, il bilancio totale delle vittime nella Striscia di Gaza è salito a 11mila persone. Questi dati sono stati forniti dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari con riferimento al Ministero della Salute dell’enclave. Secondo il dipartimento mancano all’appello circa 2.700 cittadini in più, tra cui circa 1.500 minorenni. 27.490 palestinesi sono rimasti feriti negli attacchi israeliani. Sarebbero invece 735levittime di guerra dell’IDF fino al 13 di novembre.

La Mezzaluna Rossa Palestinese ha annunciato la cessazione dei lavori presso l’ospedale Al-Quds, nel nord della Striscia di Gaza, a causa della mancanza di carburante ed elettricità.

Il commissario per la sicurezza e gli affari esteri dell’Unione europea Josep Borrell ha dichiarato che: «Hezbollah ci ha messo in guardia contro un’escalation con Israele».

Ministero degli Esteri cinese ha dichiarato: «Chiediamo un cessate il fuoco immediato a Gaza e facciamo ogni sforzo per proteggere i civili e alleviare la crisi umanitaria».

A partire dal 12 di novembre la Russia ha iniziato a evacuare i suoi cittadini dalla Striscia di Gaza. «Oggi [13 novembre ndr] 99 persone hanno attraversato il posto di blocco: 26 uomini, 30 donne e 43 bambini», ha riferito il servizio stampa. i cittadini russi hanno attraversato il checkpoint di Rafah e sono già in Egitto, consegnati al Ministero per le Situazioni di Emergenza. Sono più di mille persone quelle sulla lista da evacuare dalla Striscia di Gaza. Di questi, 300 sono minorenni, ha riferito la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Tutti il1 4 novembre erano a Mosca. Entro una settimana tutti e 1.000 dovrebbero arrivare in Russia.

Il presidente iraniano, Ibrahim Raisi ha detto che il futuro appartiene alla resistenza e alla nazione palestinese. Lo ha detto da Riad. «Dobbiamo affrontare Israele e l’unica soluzione è la resistenza. Dovremmo prestare attenzione al programma nucleare di Israele». «Siamo sottoposti a un test divino e, se l’incontro dei leader di oggi non riuscisse a trovare una soluzione, ciò potrebbe aumentare la disperazione delle persone nei confronti dei governi, che potrebbero iniziare ad agire da soli». «Il futuro appartiene alla resistenza e al popolo palestinese, e loro sono i veri eroi, e la vittoria è loro». «Baciamo le mani agli eroi di Hamas. La Repubblica Islamica dell’Iran ha considerato fin dall’inizio gli israeliani sono stati un’entità di occupazione falsa e illegale».

Il Comandante dell’Aviazione Aerospaziale dell’IRGC, generale Amir Ali Hajizadeh: «La resistenza palestinese si sta preparando per una guerra a lungo termine e attende l’inizio di un conflitto di terra, e ora le condizioni sono mature per ciò. Secondo la nostra intelligence, le condizioni per Hamas e la Jihad islamica sono buone. Il conflitto tra Israele e Hamas si è già espanso oltre la Striscia di Gaza, estendendosi al Libano, e continuerà ad espandersi ulteriormente», ha chiosato Hajizadeh.

Bejanim Netanyahu si è rivolto ai leader dei paesi arabi: «Se volete restare al potere, restate in silenzio”». Il 12 novembre ha anche dichiarato. «Questa è una battaglia di civiltà contro la barbarie, e se non vinciamo qui… l’Europa sarà la prossima. Voi sarete i prossimi». Il ministro della Difesa Israeliano ha detto: «Hezbollah è vicino a un grave errore. Beirut potrebbe trovarsi nella stessa situazione di Gaza a causa dell’errore di Hezbollah».

Comincia a farsi strada la questione dei dissidi interni al governo israeliano in carica. La stragrande maggioranza, compresi alti funzionari militari, chiede una risposta dura e dolorosa contro Hezbollah, Benjamin Netanyahu si oppone e Itamar Ben Gvir minaccia le dimissioni immediate. Netanyahu ha anche dichiarato che Israele ripristinerà la sicurezza nel nord e, prima ancora, sconfiggerà Hamas.

L’esercito israeliano in ogni caso rimarrà nella Striscia di Gaza tutto il tempo necessario; Tel Aviv non rinuncerà al controllo della sicurezza nell’enclave ha detto Benjamin Netanyahu. Lui ha assicurato che si opporrà al trasferimento di Gaza sotto il controllo dell’Autorità Nazionale Palestinese guidata da Mahmoud Abbas, che non ha ancora condannato le azioni del movimento Hamas. Netanyahu ha inoltre sottolineato che non ritiene possibile riprendere l’attività di insediamento ebraico nel settore, interrotta nel 2005. Secondo il capo del gabinetto, ci si batte per il «controllo della sicurezza nella Striscia di Gaza e la smilitarizzazione dell’enclave».

Dai media si apprende che Benny Gantz, durante i colloqui a porte chiuse, si è opposto alle richieste di sostituire Netanyahu e ha detto che ora non è il momento per quello. Gantz ha dichiarato alla stampa: «Dico ai nostri nemici del sud e del nord: il vostro giorno è arrivato».

Abu Obeida, rappresentante militare dei battaglioni Qassam l’11 novembre ha detto: «I nostri mujaheddin stanno conducendo intense battaglie e distruggendo l’equipaggiamento nemico in tutte le direzioni e nei punti di avanzata nemica nella Striscia di Gaza».

Il Fronte Popolare ha dichiarato: «Chiediamo alle masse del nostro popolo di trasformare ogni venerdì in un giorno di scontro aperto con il nemico (…) Chiediamo di trasformare l’intera Cisgiordania in un campo di battaglia infuocato ed estenuante per il nemico sionista per alleggerire il peso su Gaza». E ancora «Chiediamo l’intensificazione degli attacchi continui da parte dei soldati occupanti e dei coloni in tutte le aree della Cisgiordania».

E secondo il Canale 12 israeliano sempre nella dara dell’11 novembre: «Stasera è peggio del 7 ottobre, poiché ci sono dozzine di soldati israeliani morti nelle strade di Gaza. Secondo i media israeliani: dall’11 novembre è diventato chiaro che Hezbollah è colui che decide chi vivrà e chi morirà al confine settentrionale».

La moglie del presidente israeliano Michal Herzog afferma di aver perso i contatti con suo figlio, che si è unito alle forze di terra che invadevano la Striscia di Gaza.

Più di 1 milione di civili sono stati in grado di evacuare dall’inizio dell’operazione di terra dal nord della Striscia di Gaza, ha detto il portavoce delle forze di difesa israeliane Peter Lerner. Da un sondaggio d’opinione condotto dal canale israeliano Kan, è emerso che un quarto di milione di coloni hanno lasciato Israele dal 7 ottobre, e quasi un milione di persone sono state sfollate al suo interno da un insediamento all’altro.

Continuano le manifestazioni pro Palestina nel mondo, tra le ultime di rilievo quella al Central Park di Sydney. Vi hanno preso parte un numero considerevole sia di membri della comunità musulmana che di discendenti di coloni europei. Nel parco principale della metropoli australiana, rappresentanti di enti pubblici e associazioni si sono rivolti ai manifestanti. Hanno condannato fermamente le azioni del governo israeliano nel contesto della situazione in Medio Oriente.

Secondo un funzionario statunitense alla NBC: «Un possibile accordo di scambio di ostaggi tra Hamas e Israele potrebbe includere il rilascio di circa 80 donne e bambini che sono ostaggi in cambio del rilascio di donne e ragazzi dalle carceri israeliane.»

Una nave turca che trasporta aiuti ai palestinesi nella Striscia di Gaza è arriva al porto di Al-Arish, vicino al valico di frontiera egiziano di Rafah. Con quasi 500 tonnellate di attrezzature mediche e medicinali. Il primo Ministro palestinese chiede che Onu e Ue aprano altri corridoi per la consegna degli aiuti a Gaza e non li limitino al valico di Rafah.

La Giordania ha portato aiuti umanitari per un ospedale da campo nella Striscia di Gaza, controllata da Amman. Questa è la seconda operazione del genere recentemente, ha riferito il Times of Israel, citando i militari.

Ed ora uno sguardo al fronte tra Israele e Hamas aggiornato alle 16:00 del 14 novembre.

È stata completata l’operazione per coprire e bloccare Gaza City da tutti i lati, ed è iniziata la fase successiva: prendere il denso sviluppo urbano.

Le unità israeliane tagliano fuori la città non solo da sud, ma anche da ovest, l’attuale offensiva dell’IDF si sta sviluppando dalla fascia costiera in profondità nell’area urbana. Controllo parziale sulle aree di Al-Sheikh Ijlin, Ar-Rimal (entrambi), campo di Al-Shati.

Nonostante le dichiarazioni israeliane sul completo collasso militare di Hamas nella Striscia di Gaza, fonti palestinesi confermano l’accerchiamento dell’ospedale Al-Hilu, combattimenti nelle zone di Ar-Rimal, An-Nasr e Al-Sheikh Ijlin.

In uno dei siti, l’IDF è riuscito a penetrare in un edificio residenziale, occupando la Piazza del Milite Ignoto e i vicini edifici dell’Assemblea legislativa, per poi avanzare verso l’ospedale Al-Wafa. I palestinesi riferiscono di rumori di combattimenti nell’area dello stadio Yarmouk e del giardino municipale di Gaza.

Nonostante il “collasso militare di Hamas”, le forze palestinesi continuano a lanciare incursioni e ad attaccare unità attaccanti, oltre a bombardare le città israeliane. Quindi due missili sono riusciti a passare lo sbarramento dell’Iron Dome su Ashkelon. Due vittime hanno riportato ferite lievi e altre due hanno avuto bisogno di cure mediche a causa dello shock. I feriti sono stati portati all’ospedale Barzilai.

Unità israeliane continuano a presidiare il corridoio umanitario nell’area dell’autostrada Salah ed-Din, sospendendo per un paio d’ore al giorno gli attacchi alle zone della Città Vecchia, di At-Tuffah e di Al-Judaida. Allo scadere del tempo, nelle aree riprendono gli scioperi non umanitari.

Gli sforzi generali sono concentrati sulla vittoria delle pubbliche relazioni e sulla pressione informativa e psicologica sui palestinesi.

Nel settore settentrionale continuano gli scontri a Beit Hanoun e Beit Lahia, che non sono ancora sotto il controllo dell’IDF. È probabile che al momento l’IDF non abbia ancora il compito di impegnarsi in battaglie urbane in aree densamente edificate in questa direzione. I militanti attaccano regolarmente gli israeliani, ma in generale l’intensità degli scontri nel nord è significativamente inferiore rispetto all’ovest di Gaza.

Allo stesso tempo, la situazione al confine israelo-libanese è notevolmente peggiorata: gli attacchi di Hezbollah si verificano sempre più spesso e non mirano più solo agli insediamenti di confine, ma anche nelle profondità del paese. Nel frattempo, alcuni politici e funzionari della sicurezza israeliani parlano regolarmente dell’inevitabilità di un aumento delle ostilità nel nord.

Nel segmento israeliano della rete, sono state distribuite riprese dei rinforzi dell’IDF in movimento verso il confine con il Libano. Tuttavia è estremamente improbabile che nei prossimi giorni i combattimenti nel nord si trasformino in veri e propri scontri terrestri tra le parti.

L’IDF ha completato la sua operazione per bloccare Gaza City, avanzando lungo l’autostrada costiera Ar-Rashid a nord e avanzando lungo la valle di Wadi Gaza a sud della città.

In un contesto di bombardamenti e combattimenti in corso, gli israeliani aprono quotidianamente corridoi umanitari lungo le principali autostrade Ar-Rashid e Salah ed-Din. In questo modo, la popolazione viene espulsa dalla capitale dell’enclave e l’IDF abdica alla responsabilità della morte dei civili, additando la possibilità di salvezza.

Nonostante gli eventi nella Striscia di Gaza, i raid di routine delle forze di sicurezza israeliane continuano in un’altra enclave: la Cisgiordania.

Non si fanno da parte nemmeno le formazioni filo-iraniane provenienti da altri territori. Quindi gli Houthi yemeniti hanno tentato nuovamente di attaccare Israele con missili e droni. Ma i proiettili lanciati sono stati abbattuti dai sistemi di difesa aerea dell’Arabia Saudita sul Mar Rosso. Sabato sono stati lanciati attacchi dalla Siria sulla parte meridionale delle alture di Golan occupate da Israele. Le forze di difesa israeliane hanno effettuato attacchi contro gli insediamenti siriani nella provincia di Daraa. Sono state colpite anche le posizioni del 175° Reggimento Artiglieria nel centro della provincia.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/