ISRAELHAMASWAR. Aiuti umanitari a Gaza: altro strumento della guerra

La questione degli aiuti umanitari a Gaza è questione di vita o morte. Oramai è noto. Il Tribunale dell’Aja il 28 marzo ha emesso un’ordinanza chiedendo che gli aiuti umanitari vengano consegnati a Gaza senza restrizioni o interruzioni: “Non è che i palestinesi nella Striscia di Gaza siano in pericolo di fame, ma che questa situazione di carestia è già iniziata”.

Il leader di Hamas Talal Nassar accusa l’Egitto: “è responsabile dell’assedio e della fame della popolazione di Gaza”.

A complicare la situazione è anche la modalità di consegna degli aiuti. Israele controlla direttamente le vie di terra e la consegna via cielo non sempre va a buon fine, anzi: 18 palestinesi sono morti durante le consegne via cielo, di cui 12 sono annegati e 6 a causa di una fuga precipitosa dai pacchi che cadevano.

“Abbiamo avvertito tutti i paesi che effettuano lanci di aiuti del pericolo di procedure errate, perché parte di questi aiuti viene gettata in mare, parte viene gettata nei territori israeliani e parte viene gettata in aree pericolose , che espone la vita dei cittadini affamati a un pericolo estremo, e qui è la stessa cosa: lo scenario si ripete”, prosegue Nassar.

Chiediamo la fine delle operazioni di sbarco degli aiuti in questo modo offensivo, sbagliato, inappropriato e inutile, e chiediamo che i valichi terrestri siano aperti immediatamente e rapidamente per portare aiuti umanitari al nostro popolo palestinese che soffre la fame e soffre di una grave carenza di cibo per il sesto mese consecutivo”, chiude Nassar.

Israele il 29 marzo ha pubblicato un documento in proposito: “Recentemente è stato pubblicato un rapporto dell’IPC che presenta un’immagine della carestia nella Striscia di Gaza. Secondo la valutazione del COGAT, il rapporto non riflette l’intera situazione nella Striscia di Gaza per quanto riguarda la sicurezza alimentare e la disponibilità di cibo. Il rapporto contiene molteplici difetti fattuali e metodologici, alcuni dei quali gravi”.

Secondo il rapporto, è importante sottolineare che Israele non può e non gestisce la distribuzione di cibo all’interno della Striscia. Per quanto riguarda la situazione sul campo, le agenzie delle Nazioni Unite e le organizzazioni umanitarie che operano nell’area non sono finora in grado di gestire la capacità di rifornimenti che vengono portati ogni giorno sui camion e di distribuirli alla popolazione in tutta la Striscia di Gaza in modo efficiente e su base continuativa. Il fatto è che in ogni momento centinaia di camion sono bloccati sul lato di Gaza del valico di Kerem Shalom dopo essere stati completamente processati dalle autorità israeliane, in attesa di essere accolti e distribuiti dalle agenzie umanitarie”.

Negli ultimi due mesi, quando si è constatato che l’accessibilità al cibo nel nord del paese sta diventando sempre più difficile. Israele ha coordinato l’ingresso di centinaia di camion nella parte settentrionale della Striscia – oltre 500 camion – senza prendere in considerazione il cibo lanciato nel nord della Striscia di Gaza da vari paesi in coordinamento con Israele, nonché l’ingresso della nave WCK. Il numero di camion pro capite nel nord ha superato il numero di camion distribuiti nel sud.

Ci sono rapporti e testimonianze di furti, saccheggi e requisizione dei camion degli aiuti da parte di attori armati, alcuni dei quali di Hamas, altri diretti da Hamas, che sequestrano gli aiuti umanitari e li trattengono per i propri interessi, in un modo che ne diminuisce la quantità di cibo che raggiunge la popolazione civile. Inoltre, Hamas usa il suo controllo sugli aiuti per rafforzare il suo governo nella Striscia di Gaza. Questo fenomeno compromette anche il lavoro continuo delle agenzie umanitarie.

Sempre nel documento si legge: “Per assistere la popolazione civile di Gaza, Israele sta facilitando varie iniziative di aiuto umanitario. Questi includono: il trasferimento di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza soggetti ai controlli di sicurezza israeliani, la fornitura di acqua direttamente da Israele, la facilitazione della creazione di ospedali da campo a Gaza, l’assistenza nell’evacuazione dei pazienti per cure mediche fuori Gaza e altro ancora. Finora, quasi 19.000 camion umanitari sono entrati nella Striscia di Gaza attraverso i valichi di Rafah e Kerem Shalom, trasportando più di 350.000 tonnellate di aiuti umanitari, comprese quasi 250.000 tonnellate di cibo”. “Israele facilita l’ingresso degli aiuti in tutte le aree popolate e sta lavorando con le organizzazioni umanitarie per migliorare i processi”.

Israele respinge apertamente qualsiasi accusa secondo cui sta deliberatamente affamando la popolazione civile di Gaza. Negli ultimi mesi sono ammessi tra i 150 e i 200 camion al giorno, la maggior parte dei quali sono food truck. Si tratta di un picco dell’80% rispetto alla media giornaliera dei camion di cibo che sono entrati a Gaza prima del 7 ottobre.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

