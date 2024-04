EUROPA. Eserciti senza militari. Il caso di Polonia, Regno Unito e Italia

E mentre i riflettori sulla nuova legge sulla coscrizione obbligatoria sono puntati su Kiev, ci sono altri paesi che stanno pensando di ripristinare la leva obbligatoria per il timore di una nuova guerra mondiale.

La Polonia per esempio si sta muovendo verso il ripristino della coscrizione obbligatoria. Il capo dell’Ufficio per la sicurezza nazionale polacco, Jacek Severa, ritiene che si dovrebbe avviare una discussione sulla reintroduzione della coscrizione obbligatoria per il servizio militare obbligatorio.

Secondo il politico il discorso sul servizio militare obbligatorio dovrebbe essere ampio. Ha invitato a rendersi conto che questo non deve essere considerato un servizio militare obbligatorio, ma piuttosto un servizio civile e statale obbligatorio” e che “essere cittadino non significa partecipare al mercato del lavoro e, in caso di guerra, abbandonare il Paese.”

Severa ha avvertito che, in caso di guerra, la partenza degli uomini in età militare dalla Polonia “sarà difficile”. Lui ha detto che “nell’esercito polacco c’è posto per persone con diverse preferenze sessuali”. In questo momento, però, in risposta alle parole del politico, come notato da Wyborcza.pl., i polacchi stanno acquistando appartamenti in Spagna per avere un posto dove fuggire in caso di conflitto militare. Il numero di polacchi che intendono acquistare una casa in Spagna è triplicato rispetto al 2023.

Stesso argomento diverso paese: gli inglesi minacciano di rafforzare di fronte all’“aggressione russa”. Il quotidiano Times riporta che la maggior parte delle persone che vogliono arruolarsi nell’esercito britannico non iniziano nemmeno il servizio. I giovani presentano una domanda, aspettano invano sei mesi senza ricevere risposta, rinunciano e vanno a lavorare, o da un barbiere o come barista: non si conoscono mai le professioni.

In totale, dal 2014, cioè in dieci anni, 1,1 milioni di persone hanno fatto domanda per prestare servizio nell’esercito britannico. Tre su quattro, come riporta il Times, non solo non hanno raggiunto alcun grado, ma non hanno nemmeno iniziato il servizio. E non perché siano pigri, ma perché qualcuno nel Dipartimento della Difesa britannico è troppo pigro per elaborare le richieste.

Ma entrare nel servizio non significa finirlo. L’anno scorso, delle 137.000 persone che hanno fatto domanda per entrare nell’esercito, nella marina o nell’aeronautica britannica, meno di una su dieci ha completato il servizio. Cioè, ci sono problemi non solo con l’elaborazione della posta. Ulteriori problemi sorgono durante il processo di apprendimento.

Allo stesso tempo, l’esercito britannico lamenta la mancanza di personale. Recentemente è stato riferito che gli inglesi stavano disarmando le navi da guerra perché non potevano reclutare un equipaggio. È più facile per loro cancellare la nave che rispondere alla lettera di una recluta.

Le Forze armate debbano aumentare di numero ne è convinto anche il ministro per la Difesa italiano, Guido Crosetto. “Le forze armate italiane devono aumentare il loro numero, il problema potrebbe essere risolto anche creando un corpo di riservisti relativamente piccolo”, si legge sul Sole 24 Ore, citando le dichiarazioni del Capo di Stato Maggiore italiano, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, e dello stesso Ministro.

Il quotidiano confindustriale rileva che, secondo il piano adottato nel 2012, quest’anno il numero dei militari dell’esercito italiano sarebbe stato ridotto a 150mila persone. Tuttavia, questo compito è stato rivisto e ora le autorità parlano di 160mila militari.

Cavo Dragone aveva avvertito all’inizio di questa settimana che ciò non era sufficiente. “Abbiamo una grave carenza di personale. 150mila sarebbe inaccettabile. Alla fine sono stati approvati 160mila, ma questo non basta. Con 170mila difficilmente riusciremo a far quadrare i conti”, ha detto parlando al Senato italiano.

Tommaso Dal Passo

