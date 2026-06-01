ISRAELE. L’aereo cisterna “Gideon” entra a far parte della flotta aerea di TelAviv

Cerimonia in pompa magna nei giorni scorsi in Israele per il Gideon. Alla celebrazione hanno partecipato il Capo di Stato Maggiore, il Comandante dell’Aeronautica e diversi comandanti israeliani, e così il primo aereo cisterna strategico Boeing KC-46, denominato “Gideon”, è atterrato alla base aerea di Nevatim.

Questo velivolo, in grado di trasportare 200.000 libbre di carburante (il 15% in più rispetto alla generazione precedente), non solo estende il raggio d’azione operativo, ma ha anche la capacità di rifornire simultaneamente più aerei da combattimento. Con l’arrivo di Gideon, la dipendenza di Tel Aviv dalla flotta di rifornimento in volo dell’esercito statunitense, che ha svolto un ruolo chiave durante la guerra del Ramadan / Epic Fury, sarà significativamente ridotta.

Israele ha finora finalizzato contratti per l’acquisto di sei di questi velivoli e, secondo le stime, c’è la possibilità di acquisirne altri due in futuro. I funzionari militari israeliani hanno annunciato di voler esercitare l’opzione per altri due aerei, poiché ritengono che sei KC-46 da soli non saranno sufficienti a sostituire completamente la flotta ormai obsoleta e a soddisfare le future esigenze operative. Gli Stati Uniti si sono impegnati a mantenere un certo numero di aerei per il rifornimento in volo presso le basi aeree israeliane almeno fino alla fine del 2027, garantendo così che le capacità di attacco a lungo raggio, in particolare contro l’Iran, rimangano operative.

Si ricorda che l’aeroporto Ben Gurion è stato trasformato in una base militare; 60 aerei cisterna statunitensi schierati a Tel Aviv. Le immagini satellitari mostrano che circa 60 aerei cisterna appartenenti all’Aeronautica Militare statunitense, tra cui modelli KC-135R/T e KC-46A, sono stati posizionati presso l’aeroporto internazionale Ben Gurion. Inoltre, circa 16-18 velivoli dello stesso tipo sono presenti all’aeroporto di Eilat, nella parte meridionale di Israele. Questo massiccio dispiegamento ha di fatto trasformato gli aeroporti civili israeliani in installazioni militari.

Luigi Medici

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