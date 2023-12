MIGRANTI. Nuovo accordo tra Ruanda e Regno Unito

Il ministro degli Interni britannico James Cleverly è in Ruanda dove ha firmato un nuovo trattato per superare la decisione giudiziaria di bloccare la controversa politica del governo di inviare richiedenti asilo illegali nel paese dell’Africa orientale.

Il piano del Ruanda è al centro della strategia del governo per ridurre l’immigrazione ed è osservato da vicino da altri paesi che stanno considerando politiche simili, riporta Reuters.

La Corte Suprema del Regno Unito il mese scorso ha stabilito che una tale mossa violerebbe le leggi internazionali sui diritti umani sancite nella legislazione nazionale.

Da quella sentenza, la Gran Bretagna ha cercato di rinegoziare il suo accordo con il Ruanda per includere una clausola vincolante che non preveda l’espulsione dei richiedenti asilo inviati lì dalla Gran Bretagna, una delle maggiori preoccupazioni della Corte.

Molti avvocati ed enti di beneficenza hanno affermato che è improbabile che i voli verso il Ruanda possano iniziare prima delle elezioni del prossimo anno. Il Partito laburista all’opposizione, che ha un vantaggio a doppia cifra nei sondaggi, prevede di abbandonare la politica del Ruanda in caso di vittoria.

Cleverly, arrivato martedì mattina a Kigali, capitale del Ruanda, ha incontrato il ministro degli Esteri ruandese, Vincent Biruta, per firmare l’accordo. «Vorrei essere chiaro. Il governo ruandese non ha chiesto e non abbiamo fornito alcun finanziamento legato alla firma di questo trattato (…) L’accordo finanziario che inevitabilmente rientra nell’accordo internazionale riflette i costi che potrebbero essere imposti al Ruanda a causa dei cambiamenti che questa partnership ha creato nei loro sistemi, nei loro sistemi giuridici e nelle loro istituzioni (…) Ma questo trattato, poiché ho detto che i ruandesi non hanno chiesto denaro per questo trattato, non è stato fornito alcun denaro ai ruandesi per questo trattato», ha detto Cleverly, cui ha fatto eco Biruta.

Cleverly poi ha detto: «Affrontare il problema della migrazione è importante e non è un’opzione gratuita, ma riteniamo che sia la cosa giusta da fare sia per proteggere i nostri confini, sia per dissuadere le persone dal mettersi nelle mani dei trafficanti di esseri umani e dal rendere questi trafficanti pericolosi. viaggi spesso su navi non idonee alla navigazione, sia attraverso il Mediterraneo che attraverso la Manica (…) Il Ruanda sta aiutando il Regno Unito nella lotta contro l’immigrazione clandestina e il traffico di esseri umani. Lo fa in modo professionale, attento e come partner sinceramente disposto a lavorare con noi su quella che è sempre più una sfida globale», riporta Gbn.

Secondo il piano concordato lo scorso anno, la Gran Bretagna intende inviare in Ruanda migliaia di richiedenti asilo arrivati sulle sue coste senza permesso per scoraggiare i migranti che attraversano la Manica dall’Europa su piccole imbarcazioni.

In cambio, il Ruanda ha ricevuto un pagamento iniziale di 140 milioni di sterline con la promessa di ulteriori fondi per finanziare l’alloggio e la cura di eventuali individui deportati.

Maddalena Ingroia

