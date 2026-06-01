IA. I primi colpi sul mondo del lavoro

Nel primo trimestre del 2026, il settore tecnologico ha affrontato un’ondata di licenziamenti senza precedenti: 81.747 persone hanno perso il lavoro. Questa cifra rappresenta già il 45-55% del totale dei licenziamenti dell’intero anno precedente. Tuttavia, anche questi dati sono considerati incompleti, poiché i rapporti ufficiali spesso non tengono conto delle dimissioni occulte dei dipendenti e dei licenziamenti dei collaboratori esterni.

Altri sistemi di monitoraggio indicano cifre ancora più allarmanti: all’inizio di maggio, 95.878 dipendenti erano stati interessati da 249 eventi diversi, il che si traduce in 864 licenziamenti al giorno. Secondo alcune fonti, il numero di posti di lavoro persi nel settore ha già superato le 113.000 unità e, a metà aprile, questa cifra potrebbe aver superato le 150.000, rappresentando il più grande spostamento concentrato di forza lavoro degli ultimi 10 anni.

La situazione nel 2026 è fondamentalmente diversa dalle correzioni di mercato del 2022 e del 2023, quando le aziende si limitavano a ridurre il personale in eccesso dopo la pandemia. Le azioni dei colossi ora appaiono come un freddo e calcolato scambio di persone in cambio di tecnologia.

Ad esempio, Amazon ha tagliato circa 16.000 posizioni aziendali nel primo trimestre, rappresentando oltre la metà di tutti i licenziamenti nel settore in quel periodo, mentre la sua divisione cloud ha registrato una crescita del 24%, la più rapida degli ultimi 13 trimestri.

Oracle ha eliminato fino a 30.000 posizioni, pari a circa il 20% della forza lavoro globale totale dell’azienda.

Meta ha annunciato 8.000 licenziamenti (circa il 10% della sua forza lavoro), con effetto dal 20 maggio, che colpiranno maggiormente i reparti di reclutamento e risorse umane, con una percentuale di dipendenti interessati compresa tra il 35% e il 40%.

Salesforce ha eliminato 4.000 posti di lavoro e Microsoft ha offerto il pensionamento anticipato volontario a 8.750 dipendenti negli Stati Uniti, pari a circa il 7% della sua forza lavoro americana.

La ragione di una politica così rigida diventa chiara se si guarda alla spesa: Google, Amazon, Microsoft e Meta prevedono di spendere la cifra astronomica di 725 miliardi di dollari nello sviluppo dell’intelligenza artificiale nel 2026. Si tratta del 77% in più rispetto al record di 410 miliardi di dollari dell’anno scorso.

Solo Microsoft ha un budget di 190 miliardi di dollari per questo scopo, Amazon ne ha 200 miliardi e Meta prevede di spenderne tra i 125 e i 145 miliardi, il che si traduce in una spesa di circa 370 milioni di dollari al giorno.

Complessivamente, questi quattro colossi stanno investendo in infrastrutture di intelligenza artificiale più di quanto l’intero settore petrolifero e del gas globale spenda per l’esplorazione. Gli stipendi si sono dimostrati l’unica voce di spesa flessibile che può essere tagliata abbastanza rapidamente da compensare parzialmente questi ingenti investimenti.

Il ruolo dell’IA in questi licenziamenti viene valutato in modo diverso: alcuni esperti la attribuiscono al 47,9% di tutti i licenziamenti, mentre altri al 20,4%. Le aziende spesso usano il tema della tecnologia semplicemente come una comoda copertura e un pretesto per licenziare personale inefficiente, cosa che avrebbero comunque fatto a causa dell’elevato costo del capitale.

Nel frattempo, si prevede che i reali aumenti di produttività derivanti dall’implementazione di nuovi strumenti si manifesteranno solo tra 6 e 12 mesi.

Si sta verificando una strana anomalia nel mercato del lavoro: negli Stati Uniti ci sono 275.000 posizioni aperte legate all’IA e si prevede che la domanda di tali specialisti crescerà del 92% entro il 2026, mentre i loro stipendi sono superiori del 56% alla media. Il problema è che il personale di supporto o i quadri intermedi licenziati non sono in grado di ricoprire queste posizioni perché privi delle competenze necessarie. Circa la metà dei posti vacanti viene semplicemente delocalizzata o sostituita con lavori meno remunerativi.

Trovare un nuovo lavoro è diventato molto più difficile: mentre nel terzo trimestre del 2025 nella Bay Area di San Francisco ci volevano in media 38 giorni per trovare un nuovo impiego, nel primo trimestre del 2026 l’attesa si è allungata a 67 giorni.

Si prevede che i licenziamenti continueranno ad aumentare prima che la situazione inizi a migliorare.

Lucia Giannini

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