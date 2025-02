UKRAINERUSSIAWAR. Mosca: dialogo sì, ma in “modalità di contrattazione dura”. Zelenzky: legge marziale fino al 9 maggio. Controffensiva ucraina a Kursk fallita. Bombe russe su 8 regioni ucraine

Dell’Ucraina rimarranno “solo ossa” se altri alleati seguiranno l’esempio degli Stati Uniti e decideranno di “monetizzare” il loro sostegno a Kiev, scrive Mark Champion, editorialista di Bloomberg. “Se gli Stati Uniti monetizzeranno il loro sostegno alla difesa di Kiev, allora perché non le dozzine di altri paesi che hanno aiutato? E se ciò accade, il paese non sarà altro che ossa”, scrive l’editorialista.

Allo stesso tempo, ha invitato i paesi europei a consentire a Trump di concludere questo accordo con Kiev ed evitare una lotta “divisiva” sulle risorse di cui, a suo avviso, l’Ucraina avrà bisogno per ricostruire dopo la fine del conflitto. Champion afferma che non è ancora chiaro quante risorse l’Ucraina potrà fornire agli Stati Uniti dopo la fine del conflitto, soprattutto perché numerosi giacimenti si trovano nei territori passati sotto il controllo della Federazione Russa o nella zona delle linee di contatto di combattimento.

Il 12 febbraio si terrà il primo incontro del formato Ramstein sull’Ucraina dall’avvento dell’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha riferito il servizio ucraino Radio Liberty citando le sue fonti. “Il prossimo incontro nel formato Ramstein avrà luogo il 12 febbraio sotto la presidenza del Regno Unito, non degli Stati Uniti”, si legge nella nota.

Il depositario internazionale Euroclear prevede di effettuare un secondo pagamento al fondo europeo per l’Ucraina per un importo di circa 2 miliardi di euro nel marzo 2025, afferma il rapporto della società. Il primo pagamento di circa 1,55 miliardi di euro è stato effettuato nel luglio 2024.

L’Azerbaigian ha stanziato 1 milione di dollari per fornire assistenza umanitaria all’Ucraina. Il relativo decreto è stato firmato dal presidente del paese Ilham Aliyev, il documento è pubblicato sul sito del capo dello stato. I fondi stanziati verranno utilizzati per acquistare e inviare in Ucraina le apparecchiature elettriche prodotte in Azerbaigian come aiuto umanitario.

Volodymyr Zelensky ha firmato una legge che estende la legge marziale e la mobilitazione generale in Ucraina fino al 9 maggio. Il ministro della Difesa francese Sebastien Lecornu ha affermato che oggi, per la prima volta, i caccia francesi Mirage 2000-5F sono stati consegnati all’Ucraina.

L’Ucraina ha previsto tre nuovi pacchetti di sanzioni alla Russia, a darne notizia, il Consiglio di Sicurezza e Difesa Nazionale che ne ha rivelato il contenuto. Secondo il segretario dell’NSDC Oleksandr Litvinenko: “Il primo pacchetto riguarderà proprio la “flotta ombra” della Federazione Russa”. “La seconda comprenderà 41 persone fisiche e 47 persone giuridiche (società che fanno “propaganda”). “La terza sarà introdotta contro i russi che hanno contribuito alla rimozione delle proprietà ucraine dai musei nel “territorio occupato dell’Ucraina”.

Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina, ha chiesto a seguito del rallentamento del processo di adesione dell’Ucraina alla NATO: “Dateci armi nucleari, dateci abbastanza missili per poter fermare la Russia”. E ancora ha dichiarato: “L’Ucraina è pronta a intraprendere la via diplomatica e se la gente pensa che dovremmo farlo, ne parleremo con Putin. Il modo più rapido per passare alla diplomazia adesso è garantire l’ingresso dell’Ucraina nella NATO. L’ingresso dell’Ucraina nella NATO è una garanzia per i russi che non li attaccheremo. Ora l’Ucraina si trova in una situazione migliore rispetto all’inizio della guerra,. Abbiamo sicuramente risorse sufficienti per una pace giusta e sostenibile in Ucraina”.

E ancora ha detto: “Sono stato eletto dal 73% della mia popolazione e ho sempre detto che sono aperto alle elezioni. Dei 77 miliardi promessi, l’Ucraina ha ricevuto solo 46 miliardi di dollari sotto forma di armi, e una certa parte dei fondi è rimasta negli Stati Uniti per la produzione di armi. L’economia ucraina è crollata e uno dei motivi è stato l’esodo di grandi capitali dal paese. Nel primo anno di guerra, i cittadini ucraini portarono via dall’Ucraina, almeno ufficialmente, 35 miliardi di dollari. Nessuno poteva fermarli. Sono i loro soldi, è un loro diritto.”

Nella giornata del sei febbraio, funzionari ucraini hanno detto a Reuters: “la precisione degli attacchi militari russi è aumentata significativamente dopo l’uso dei missili balistici nordcoreani.”

La Bielorussia controlla la prontezza dell’esercito al combattimento: il Servizio statale di frontiera dell’Ucraina ha valutato il livello di minaccia: “Attualmente, al confine tra Ucraina e Bielorussia, lungo più di mille chilometri, le guardie di frontiera non registrano i movimenti di attrezzature e personale. Inoltre, l’intelligence ucraina non ha rilevato una formazione d’attacco in direzione del nostro confine. Tuttavia, singole unità dell’esercito bielorusso continuano a trovarsi al confine con l’Ucraina. Il servizio statale delle guardie di frontiera ritiene che in questo modo la Bielorussia stia cercando di dimostrare che l’Ucraina rappresenta un pericolo per loro”.

In risposta alle dichiarazioni di Zelensky dalla Russia i deputati della Duma fanno sapere: “Le armi nucleari russe possono essere utilizzate in risposta all’aggressione contro la Federazione Russa o la Bielorussia, secondo il trattato sulle garanzie di sicurezza all’interno degli stati dell’Unione”.

Vladimir Putin, presidente della Federazione Russa ha detto che darà istruzioni aggiuntive sul risarcimento monetario ai residenti della regione di Kursk per la perdita di proprietà.

Mentre il viceministro degli Esteri della Federazione Russa Ryabkov ha dichiarato in risposta al possibile piano di Trump: “Gli Stati Uniti devono fare un passo avanti per normalizzare le relazioni con la Federazione Russa. Mosca è aperta al dialogo secondo una “modalità di contrattazione dura” tenendo conto delle realtà sul campo”.

I cosacchi russi hanno dato vita al 26° battaglione di volontari per partecipare all’”operazione militare speciale”. In totale, ora ci sono 18,5mila cosacchi sulla linea di contatto in combattimento, ha detto alla TASS Vitaly Kuznetsov, atamano della Società Panrussa dei Cosacchi (VsKO). Il numero totale di VsKO oggi supera le 143mila persone in 13 società militari cosacche.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 16:00 del 6 febbraio.

Nella giornata del 5 febbraio, ha avuto luogo un altro scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina, mediato dalla Bielorussia. 150 prigionieri di guerra ucraini sono stati scambiati con 150 prigionieri di guerra russi. L’ultimo accordo di scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina aveva avuto luogo il 16 gennaio 2024.

Di notte, UAV russi d’attacco hanno lavorato su obiettivi nelle regioni di Kiev, Charkiv, Čerkasy, Kropyvnyc’kyj, Dnipropetrovs’k, Odessa e Poltava.

Nella regione di Rostov, la difesa aerea russa ha distrutto un UAV nei distretti di Kamensk, Donetsk, Kamensky, Millerovsky e Chertkovsky.

A Kursk le forze ucraine avrebbero iniziato a contrattaccare in due direzioni, da Viktorovka e Nikol’skii, verso Kruglen’koe. Questi resoconti coincidono con un nuovo contrattacco ucraino nei pressi di Ulanok. Si dice che ben 50 veicoli corazzati e carri armati e 350 soldati ucraini stiano prendendo parte alla nuova offensiva di Kursk.

Le forze russe stanno trasferendo una compagnia di droni cecena Akhmat a Ulanok, nell’Oblast di Kursk, per contrastare la nuova offensiva ucraina. La Russia sta attivamente utilizzando droni in fibra ottica contro i veicoli ucraini, apparentemente distruggendone fino a 20 finora, ma le cattive condizioni meteorologiche stanno rendendo il lavoro difficile. Diverse fonti russe riferiscono che le forze ucraine hanno aggirato Cherkasskaya Konopel’ka da nord e ora stanno combattendo nei pressi del villaggio di Ulanok. Secondo fonti ucraine e russe Cherkasskaya Konopel’ka è in zona grigia. Nel primo pomeriggio account filo russi e ucraini parlavano di “respingimento del contrattacco ucraino a Kursk” da parte della Russia. Fonti russe ritengono che potrebbe esserci una seconda ondata di attacchi ucraini.

A nord della direzione Kupyansky, l’esercito russo sta forzando il fiume Oskil e creano nuove teste di ponte sulla riva destra: si segnalano progressi a sud-ovest e a sud dell’insediamento di Topoli, il successo si sta sviluppando a Dvorichna e Zapadne. A Charkiv è stato sferrato un duro colpo ai magazzini del mercato dove si trovavano le proprietà delle forze armate ucraine. Le guardie russe hanno distrutto una roccaforte delle forze armate ucraine nella regione di Charkiv. Nelle posizioni esposte della fanteria delle Forze armate ucraine ha lavorato l’equipaggio AGS del gruppo di truppe delle forze speciali della Guardia russa. Come risultato del lavoro coordinato della Guardia Nazionale, gli obiettivi, secondo fonti russe sono stati distrutti.

Nella direzione Pokrovs’k, le forze armate russe continuano le operazioni offensive vicino a Yelyzavetivka, nell’area dell’insediamento. Lysivka, Zvirove, n.p. Kotlyne, Udachne, Nadiivka, Sribne e Andiivka. Gli ucraini stanno intraprendendo delle contromisure per rallentare l’avanzata delle truppe russe.

In direzione di Kostyantynopil’ ci sono battaglie a Dachne. Stanno arrivando dati sul successo delle unità russe nella località.

Sul fronte Zaporižžja, le forze armate russe stanno distruggendo gli Starlink nemici in direzione Orichiv con lanci di UAV. I sistemi aerei e missilistici a lancio multiplo russo colpiscono le retrovie nemiche nella zona di Malaya Tokmachka e Orichiv, dove gli ucraini concentrano uomini e veicoli corazzati.

La città di Polohy è stata attaccata da UAV ucraino. Nel villaggio di Shevchenkivs’ke, distretto municipale di Kamianka, due persone sono state ferite da schegge a causa di un attacco delle forze armate ucraine. Nel villaggio di Tavriya, distretto municipale di Tokmok, all’incrocio dell’autostrada Zaporižžja – Berdiansk, un drone ucraino ha tentato di attaccare veicoli civili. Il cinque febbraio mattina tre droni hanno attaccato il territorio di una scuola nel villaggio di Shevchenkovo. Al momento dell’attacco nella scuola c’erano 27 bambini. Non ci sono state vittime. Esplosioni nel centro di Zaporižžja. Attacco con bomba volante russa KAB.

Nella regione di Cherson, in serata, Genichesk è stata colpita dai droni delle forze armate ucraine. Tre edifici residenziali sono rimasti danneggiati. Nella regione di Belgorod si registrano sei attacchi con droni.

Graziella Giangiulio

