BOLIVIA. Produttori in crisi dopo il blocco dell’export di carne 

Il divieto del governo boliviano sulle esportazioni di carne bovina rappresenta perdite giornaliere di circa 500.000 dollari per gli allevatori di bovini del paese, ha avvertito giovedì la Camera nazionale degli esportatori della Bolivia (Caneb). La sospensione è stata annunciata dal ministro dello sviluppo produttivo Néstor Huanca, citando la necessità di regolare l’offerta e ridurre il prezzo della carne nel mercato interno.

“La Caneb è in emergenza, ci uniamo alla preoccupazione che colpisce principalmente gli allevatori di bovini dell’est. Non comprendiamo le azioni del governo; penso che abbiamo lavorato per migliorare le esportazioni, eravamo sulla strada giusta, ma voglio essere chiaro che l’impatto sarà di oltre 500.000 dollari al giorno”, ha spiegato il direttore della Caneb Marcelo Olguín, riporta MercoPress.

Ha anche osservato che, nel 2024, le esportazioni di carne hanno prodotto 185 milioni di dollari, un miglioramento rispetto ai 136 milioni del 2023. “C’è stata una crescita di 40 milioni considerando che ci sono stati scioperi, blocchi; abbiamo affrontato problemi di fornitura di carburante, mancanza di dollari”.

“Il settore della carne è una delle potenzialità del paese e non possiamo tornare indietro. La nostra economia rischia di non ricevere più di 200 milioni di dollari quando abbiamo più bisogno di dollari”, ha insistito.

“Il governo deve capire che ci sono problemi che non corrispondono all’apparato produttivo e sono problemi strutturali, siamo sempre stati aperti al dialogo, ma i tagli vengono fatti come ieri e danneggiano l’immagine del paese e potremmo perdere mercati importanti come quello cinese“, ha spiegato.

“È una misura che va contro la produzione, contro tutto questo sforzo che il settore dell’allevamento sta facendo per esportare carne, per portare valuta estera di cui il paese ha bisogno per avere dollari e per cercare di bilanciare l’economia boliviana”, ha affermato il presidente ad interim della Cámara Agropecuaria del Oriente – CAO, Klaus Frerking.

D’altra parte, il ministro dell’Economia Marcelo Montenegro ha affermato che non ci sarebbero obiezioni alla ripresa delle esportazioni una volta che i prezzi al dettaglio locali si saranno stabilizzati. “Se il prezzo della carne si normalizza, non c’è problema, possono continuare a esportare. Ma finché esiste il problema, il mercato interno viene preservato, questa è la posizione di un governo che si prende cura delle tasche della popolazione”, ha sottolineato.

Anche il viceministro dello sviluppo agricolo Álvaro Mollinedo ha spiegato che la decisione di fermare le esportazioni di carne bovina ha cercato di dare priorità alla sicurezza alimentare per la popolazione locale.

“Ogni volta che (i produttori di carne) vogliono far salire di più la carne, il prezzo ha raggiunto tra 60 e 65 boliviani al chilo e tende a salire, anche un po’ di più (…) Allo stesso modo, c’è meno offerta di carne nei diversi mercati e anche meno offerta di bovini vivi nei diversi punti di distribuzione (macelli)”, si è lamentato Mollinedo, puntando il dito contro i produttori privati ​​come la Confederazione degli allevatori boliviani, Congabol, la Federazione degli allevatori di Beni, Fegabeni, e la Federazione degli allevatori di Santa Cruz (Fegasacruz).

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/