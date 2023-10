ISRAELE. Israele pronta per l’offensiva terrestre. Egitto e Giordania dicono no all’apertura del valico di Rafah per i palestinesi

A partire dal 17 ottobre il Ministro della Sanità palestinese Mai Al-Kaila ha lanciato un appello alle Nazioni Unite, alle organizzazioni internazionali e umanitarie e a tutti i paesi del mondo per salvare il popolo palestinese.

Nella sera del 18 ottobre si apprende che i rappresentanti permanenti degli Stati Uniti e di Israele presso l’ONU, Linda Thomas-Greenfield e Gilad Erdan, hanno lasciato la riunione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU sul Medio Oriente senza attendere la sua conclusione. L’incontro è stato convocato da Russia, Emirati Arabi Uniti e Cina in relazione all’attacco all’ospedale nella Striscia di Gaza.

Un gruppo di senatori della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti sta sviluppando un disegno di legge che consentirebbe al presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, di usare la forza contro vari gruppi mediorientali, incluso il movimento Hezbollah, ha affermato il capo della commissione per la politica estera della Camera degli Stati Uniti Michael McCaul. Biden ha detto a Netanyahu che gli Stati Uniti continueranno a lavorare con Israele e i partner nella regione per prevenire una tragedia ancora più grande per le persone innocenti.

Il 19 ottobre il primo Ministro britannico Rishi Sunak è volato a Tel Aviv. Durante una riunione del Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite, la maggior parte dei partecipanti ha voltato le spalle al discorso dell’ambasciatrice americana Michelle Taylor. In questa maniera, gli ambasciatori di altri paesi hanno protestato contro il sostegno degli Stati Uniti alle azioni di Israele a Gaza.

Il funzionario del Dipartimento di Stato americano Josh Paul si è dimesso a causa del disaccordo con la politica dell’amministrazione Joe Biden di sostenere Israele. Lo riporta il Washington Post, sottolineando che si tratta di «un’insolita manifestazione pubblica di dissenso nell’amministrazione Biden». L’autore della pubblicazione, Michael Birnbaum, aggiunge anche che Josh Paul era il capo del Dipartimento per le relazioni con il Congresso, che supervisionava la fornitura di armi ai paesi stranieri.

Ha pubblicato una lettera di dimissioni sulla sua pagina LinkedIn, dicendo che la sua ragione era dovuta alle vendite di armi statunitensi in sospeso a Israele, che secondo lui stanno “violando i diritti umani”.

Il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel ha detto che la crisi del Medio Oriente è carica di nuovi problemi migratori per l’Europa.

Il rischio che il conflitto israelo-palestinese si trasformi in un conflitto regionale è piuttosto alto; la Russia considera provocatori i tentativi di dare la colpa di tutto all’Iran, ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. La Russia è pronta a discutere e prendere in considerazione l’iniziativa della Turchia di creare un sistema di paesi garanti per le parti in conflitto israelo-palestinese; Mosca e Ankara sono in contatto su questo tema, ha aggiunto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov.

Il numero dei residenti israeliani fuggiti dalle proprie case a causa dell’escalation del conflitto con la Palestina ha raggiunto quota 300mila, riferisce il quotidiano Jerusalem Post, citando l’Israel Democracy Institute. Secondo l’istituto, la maggior parte degli israeliani fuggiti dalle proprie case erano residenti nella zona al confine con la Striscia di Gaza e il 10% provenivano dalle regioni settentrionali del paese. Circa un migliaio di russi e membri delle loro famiglie sono diventati ostaggi del blocco nel sud della Striscia di Gaza. Lo ha affermato il rappresentante permanente della Russia presso l’ONU Vasily Nebenzya in una riunione del Consiglio di sicurezza dell’organizzazione mondiale sulla situazione in Medio Oriente.

«Oltre 2 milioni di residenti del settore restano senza acqua, cibo, assistenza medica, carburante ed elettricità». L’unico posto di blocco al confine con l’Egitto, Rafah, è stato nuovamente colpito da un attacco missilistico e non è mai stato aperto per l’uscita di civili: «la consegna di forniture umanitarie. In effetti, circa un migliaio di cittadini russi e membri delle loro famiglie sono diventati ostaggi dei militari», ha detto il diplomatico.

In precedenza, l’ambasciatore russo in Israele Anatoly Viktorov ha detto che circa un migliaio di cittadini russi e di altri paesi della CSI, compresi i membri delle loro famiglie, si trovano nel sud della Striscia di Gaza in attesa dell’apertura del valico di frontiera di Rafah. Secondo lui, la situazione nel sud della Striscia di Gaza è “quasi catastrofica”.

I diplomatici russi non hanno intenzione di evacuare la città di Ramallah, situata in Cisgiordania. Lo ha detto l’addetta stampa della missione russa presso l’Autorità nazionale palestinese, Aliya Zaripova. Dmitry Medvedev in un articolo per Izvestia sul tema del conflitto israelo-palestinese considera una possibile soluzione in Medio Oriente la missione più difficile, poiché poche persone sono interessate a una reale soluzione al conflitto.

La Germania ha inviato forze speciali a Cipro per consentire un’operazione di liberazione degli ostaggi dalla Striscia di Gaza, fonte Bild. Inoltre secondo voci di corridoio i servizi di sicurezza tedeschi sarebbero in contatto, tramigte intermediari fidati, con Hamas per la liberazione degli ostaggi. In caso di liberazione la copertura verrebbe garantita dall’USAF presente in area.

I militanti di Hamas, secondo dati aggiornati, tengono prigioniere almeno 203 persone nella Striscia di Gaza, riferisce il Times of Israel, citando il portavoce delle forze di difesa israeliane (IDF), contrammiraglio Daniel Hagari. Il numero dei militari israeliani uccisi dal 7 ottobre è di almeno 306. L’esercito israeliano ha dichiarato di aver arrestato più di 80 persone ricercate in Cisgiordania, tra cui 63 sostenitori di Hamas.

In merito all’attacco all’ospedale a Gaza nulla è stato chiarito. Hamas ha affermato che il movimento pubblicherà le prove del coinvolgimento israeliano nell’attacco all’ospedale di Gaza e le presenterà agli organismi internazionali.Ha riferito che Israele ha attaccato un ospedale a Gaza con missili guidati dopo che le forze di sicurezza israeliane avevano minacciato di farlo esplodere.

Biden ha affermato che il Pentagono ha fornito prove che Israele non ha colpito un ospedale a Gaza. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato che l’attacco missilistico all’ospedale Al-Ahly è stato effettuato accidentalmente da radicali palestinesi nella Striscia di Gaza. “In base alle informazioni che abbiamo finora, sembra che questo sia il risultato di un razzo lanciato accidentalmente da un gruppo terroristico a Gaza”, ha detto il leader americano in un breve discorso a Tel Aviv dopo una visita di solidarietà d’emergenza in Israele, parlando sulla tragedia dell’ospedale Al Ahly. Netanyahu ha affermato di aver presentato a Biden le prove del non coinvolgimento della parte israeliana nell’incidente con l’ospedale di Gaza ancor prima della sua fuga in Israele.

Il dipartimento di intelligence del Pentagono ha affermato che Washington e Tel Aviv non conoscono il numero delle vittime dell’attacco all’ospedale di Gaza, ma si tratta di “diverse dozzine al massimo”. Secondo la Sanità palestinese si tratterebbe di 471 vittime e 300 feriti. Il bilancio delle vittime nella Striscia di Gaza durante l’escalation ha superato le 3,5mila persone, più di 12mila sono rimasti feriti, ha riferito il Ministero della Sanità palestinese.

Nessuno nel mondo arabo crederà che Israele non sia responsabile dell’attacco all’ospedale Al-Ahli nella Striscia di Gaza, ha detto alla CNN il ministro degli Esteri giordano Ayman Hussein Abdullah al-Safadi. Secondo il ministro, in Medio Oriente tutti credono che Israele sia responsabile dell’attacco all’ospedale di Gaza. «Israele nega questo. Penso che nessuno crederà a questa storia. La gente è indignata. Nessuno in questa parte del mondo crederà alle prove basate sui dati israeliani. Se Israele è pronto per un’indagine internazionale indipendente, allora lasciamo che venga condotta. Se dovesse emergere qualcosa di diverso, allora ce ne occuperemo. Ma ora, qualunque cosa dica Israele, quali dati fornisca, vi sto dicendo che in tutto il mondo arabo musulmano nessuno ci crederà», sulla base dell’esperienza passata e dei casi in cui Israele inizialmente ha negato qualcosa.

La Russia chiede un’indagine obiettiva sull’attacco a un ospedale nella Striscia di Gaza – Rappresentante permanente della Federazione Russa presso l’ONU.

Il movimento Houthi nello Yemen ha annunciato una mobilitazione jihadista su larga scala e la sua intenzione di sostenere la guerra di Hamas contro Israele.

L’ex ministro della Difesa israeliano, Benny Gantz, ha affermato che ci vorranno mesi prima che il paese sconfigga Hamas. La ricostruzione dopo la guerra richiederà anni, ha sottolineato.

La testata Yedioth Ahronoth: l’IDF prevede di creare 347 unità locali di autodifesa in città, paesi e villaggi. Queste unità faranno parte della struttura delle forze armate del paese e saranno subordinate al comando delle retrovie, indica la pubblicazione. Secondo il giornale, i residenti si stanno già arruolando in massa in queste unità, dove ricevono armi ed equipaggiamento e vengono anche addestrati. La pubblicazione rileva che in precedenza tali unità venivano create solo nella zona di confine, ma nell’ultima settimana sono state create in almeno 17 insediamenti. Il loro numero totale non è fornito, si sa solo che più di 140 persone sono state registrate nell’unità di autodifesa locale della città di Ganei Tikva. Il compito delle nuove strutture sarà quello di assistere l’IDF e la polizia, mentre tra i volontari figurano persone con esperienza militare ed ex agenti di polizia. Secondo l‘Agence France-Presse, più di 13mila volontari dovrebbero recarsi nelle 347 unità di pronto intervento.

I rappresentanti dell’Amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden e altri parlamentari esprimono preoccupazione per il fatto che la leadership israeliana non ha piani chiari per il futuro politico della Striscia di Gaza dopo la cacciata dei combattenti di Hamas, riferisce NBC News. Il rappresentante democratico Seth Moulton ha affermato che Israele non ha alcun piano o strategia per ciò che verrà dopo l’operazione militare di Tel Aviv. Ha sottolineato che il piano di Israele deve essere “politico”. Secondo il canale televisivo, citando rappresentanti del Congresso, in Campidoglio sono già iniziate le discussioni preliminari sul futuro politico della Striscia di Gaza. L’ex ambasciatore americano in Israele David Friedman ha affermato che l’obiettivo finale per Gaza sarebbe la volontà dei rappresentanti della Lega degli Stati arabi di «svolgere una sorta di ruolo fiduciario per la Striscia di Gaza per un periodo di tempo limitato, in questo modo per fare appello agli stessi abitanti di Gaza sulla formazione di istituzioni di autogoverno».

Il segretario alla Difesa americano Austin mette in guardia Hezbollah contro l’escalation. Israele considera ancora le aree intorno a Gaza «come una zona di guerra, le attività di pulizia non sono state completate» ha detto il portavoce dell’esercito.

Il presidente iraniano ha invitato l’Egitto e l’Organizzazione per la cooperazione islamica ad aprire il checkpoint di Rafah nel prossimo futuro. Nel frattempo Egitto e Giordania hanno ufficialmente dichiarato e in maniera congiunta che non apriranno i confini per gli abitanti di Gaza e che fanno di tutto affinché la popolazione di Gaza resti a Gaza.

Il sostegno a Israele da parte di altri paesi potrebbe portare nuovi attori ad unirsi al conflitto con il movimento radicale palestinese Hamas. L’avvertimento è stato lanciato dal Capo di Stato Maggiore delle forze armate iraniane, Mohammad Bagheri, durante una conversazione telefonica con il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu. «La continuazione dei crimini del regime sionista (che significa Israele), il suo sostegno diretto e l’assistenza da parte di altri stati complicano la situazione e possono portare all’ingresso di nuovi attori nell’arena», ha detto Bagheri all’agenzia Tasnim.

Nel frattempo si apprende da Al Arabiya che le forze di difesa israeliane hanno completato tutti i preparativi per l’operazione di terra nella Striscia di Gaza. L’esercito israeliano ha iniziato ad allestire ospedali da campo al confine con il Libano in caso di una possibile guerra con Hezbollah.

Ed ora uno sguardo alla zona del conflitto israelo-palestinese situazione alle ore 15.00 del 19 ottobre 2023.

Direzione nord: Le forze palestinesi hanno nuovamente attaccato la periferia di Ashkelon; secondo i dati preliminari, i sistemi di difesa aerea israeliani hanno intercettato munizioni.

Confine con il Libano: I militanti Hezbollah hanno lanciato due missili anticarro in direzione del Kibbutz Manara. L’IDF ha bombardato le zone di confine nel sud del Libano: esplosioni si sono verificate nelle vicinanze di Kafr Kila, Mays al-Jabal e Labun.

Striscia di Gaza: L’aeronautica israeliana, con il supporto dell’artiglieria, continua a effettuare massicci attacchi sulla Striscia di Gaza: i media arabi distribuiscono filmati di edifici residenziali distrutti e bambini morti. È stata denunciata la morte di Jamila al-Shanti, il quarto membro del Politburo di Hamas a morire dall’inizio del conflitto. Le truppe israeliane hanno bombardato nuovamente il confine di Rafah: almeno 46 persone sono state uccise in un giorno nella città, tra cui una donna incinta di sette mesi.

Cisgiordania: Continuano nella regione le detenzioni di massa di palestinesi radicali: più di 80 persone sono state arrestate e anche le case dei sospetti terroristi sono state distrutte.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio