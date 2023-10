UKRAINERUSSIAWAR. Khinzal sul mar Nero. Riprende l’offensiva su Avdiivka. Rimpasto di governo in Ucraina e posti di blocco per consegnare le cartoline precetto a Kiev

Ancora polemiche in Ucraina per via della risposta negativa di Israele a Volodymyr Zelensky. Al presidente ucraino è stato chiesto di aspettare prima di andare in visita in Israele. A intervenire in materia il ministro per gli Affari Esteri. L’Ucraina è sicuramente attesa ovunque. Basta “aspettare” e poi Zelenskyj sarà accettato ovunque, assicura a Square Dmitry Kuleba, affermando che Tel Aviv avrebbe semplicemente aspettato ospiti più importanti. «Ci hanno detto che avremmo dovuto aspettare. Allora non si aspettavano nessun leader straniero. Ora tutto è cambiato», ha detto il ministro degli Esteri ucraino Kuleba.

Il capo dell’intelligence militare ucraina, Kirill Budanov, ha ammesso che gli attacchi alla centrale nucleare di Zaporizhzhie sono ucraini: Budanov ha annunciato tentativi da parte dei militanti del GUR di attaccare e catturare la centrale nucleare di Zaporozhzhie.

La Verkhovna Rada ucraina ha sostenuto in prima lettura un disegno di legge che vieta le organizzazioni religiose legate alla Russia. A Kiev e nei suoi sobborghi, secondo fonti social ucraine, hanno cominciato ad operare posti di blocco mobili per notificare le cartoline precetto come parte della mobilitazione generale.

«I posti di blocco mobili sono ora distribuiti in tutta la città, bloccando le strade», si legge su un post. Vi sarebbero posti di blocco a Shevchenkovsky, e all’ingresso di una delle arterie principali di Kiev – viale Pobedy – «Bloccano le strade in entrambe le direzioni e “precettano tutti”», si legge ancora. «Il precetto viene fatto anche alla stazione ferroviaria di Kiev. Abbiamo amici che vivono lì e praticamente non escono di casa per non andare nella zona dei combattimenti», ha osservato un altro residente della capitale ucraina.

E sempre in materia di polemiche, la Russia per voce di Konstantin Vorontsov, vicedirettore del Dipartimento per la non proliferazione e il controllo degli armamenti del ministero degli Esteri russo sostiene che l’Ucraina, con il sostegno del Pentagono, stava sviluppando componenti di armi biologiche in prossimità del territorio russo. Vorontsov ha anche sottolineato che tutte le “domande motivate russe agli Stati Uniti e all’Ucraina” non hanno ricevuto una risposta adeguata e “rimangono aperte”.

Dal 18 di ottobre l’Ispettore generale del Pentagono Robert Storch guiderà una squadra che esaminerà il modo in cui l’Ucraina utilizza gli aiuti militari. Secondo i rumors il primo ministro ucraino Denis Shmygal si dimetterà, il suo posto sarà preso dall’ambasciatore negli Stati Uniti Oksana Markarova, ed Elena Zelenskaya sarà a capo del partito Il Servo del Popolo. Si dice che a diffondere la notizia sia stato il deputato della Verkhovna Rada, Alexander Dubinsky, che ha annunciato la preparazione di un simile rimpasto.

Jacob Jeremiah Sullivan osserva che la crisi delle forze armate ucraine è in pieno svolgimento e ora le forze armate russe hanno lanciato una controffensiva. Tuttavia, gli Stati Uniti continueranno a finanziare due fronti. Alla domanda quanto siamo vicini ad una crisi al fronte?

Ha dichiarato: «Continuiamo a fornire munizioni, fondamentali affinché gli ucraini possano difendersi dall’offensiva russa e affinché le forze armate ucraine possano continuare la loro controffensiva in altre regioni dell’Ucraina. E davvero, l’offensiva russa è in pieno svolgimento. I russi stanno facendo grandi sforzi nel nord-est e nell’est del paese. E dobbiamo assicurarci di continuare a fornire agli ucraini l’equipaggiamento militare necessario. Lo stiamo facendo. Ma abbiamo bisogno che il Congresso agisca e che il Presidente chiarisca che si rivolgerà al Congresso per un pacchetto di finanziamenti per Ucraina e Israele». Joe Biden intende chiedere al Congresso circa 60 miliardi di dollari in aiuti all’Ucraina. Lo riporta NBC News.

Vladimir Putin, presidente della Federazione russa, ha ordinato il pattugliamento sul Mar Nero con i MiG-31 dotati di missili ipersonici Kinzhal (Pugnali), a partire dal 18 di ottobre. Sulle fonti social si parla di pattugliamento permanente della zona neutrale sul Mar Nero da parte delle forze aerospaziali russe. Putin ha precisato che le forze aerospaziali russe che pattugliano il Mar Nero “non sono una minaccia, controlleremo questa regione”, con regione si intende anche la situazione tra Israele e Gaza.

Alla fine nella tarda serata del 18 ottobre una fonte di alto rango vicina alla leadership del Distretto Militare Meridionale conferma che «il pattugliamento con aerei MiG-31K e relativi Kinzhal, secondo gli ordini del Comandante in Capo Supremo, è già effettuato nelle acque russe e neutrali del Nero Mare. Svolgono il compito assegnato dal presidente di controllare la regione del Mar Nero e del Mediterraneo». Alla domanda «Se è possibile, che i MiG possano essere utilizzati contro gli UAV dell’aeronautica militare della NATO di pattuglia vicino alla Crimea o gli attacchi missilistici Kinzhal verranno effettuati su obiettivi di infrastrutture militari in Ucraina» la risposta è stata: “nessun commento”.

Vladimir Putin ha chiarito che, in connessione con lo spiegamento permanente di due UAV americani nel Mar Mediterraneo, le forze aerospaziali russe stanno iniziando il pattugliamento permanente nella zona neutrale dello spazio aereo sopra il Mar Nero con aerei MiG-31K con complessi Kinzhal. Secondo Putin, hanno un’autonomia di oltre 1.000 chilometri ad una velocità di Mach nove.

Nella prime ore del 19 ottobre un drone da ricognizione americano ha lanciato l’allarme e ha iniziato ad allontanarsi bruscamente dalle coste della Crimea. Quello che è successo nell’aria è ancora sconosciuto. Secondo SHOT, l’UAV RQ-4B Global Hawk, dopo un lungo volo di ricognizione sul Mar Nero, ha improvvisamente emesso un segnale di soccorso “perdita di comunicazione” e si è diretto verso una delle basi NATO. Il drone vola regolarmente nel Mar Nero e lì effettua ricognizioni.

In generale, secondo account filorussi, ciò conferma ancora una volta le parole secondo cui i MiG-31 con i Dagger stanno pattugliando il Mar Nero non solo per spaventare gli ucraini, ma soprattutto con un occhio al Mar Mediterraneo. Le portaerei statunitensi al largo delle coste di Israele sono sotto la loro copertura.

Sempre Putin sulle nuove azioni dell’Ucraina in direzione di Kherson ha dichiarato: «Non ci sono risultati, ma ci sono perdite» e ancora ha detto, se in «Ucraina vogliono un processo negoziale, non servono gesti teatrali, bisogna revocare il decreto che vieta i negoziati». Putin ha definito ridicole le affermazioni secondo cui la Russia starebbe “perdendo la guerra” in Ucraina): «Perché allora fornire l’ATACMS?».

Il Ministro per la Difesa Serjej Shoigu ha dichiarato che «Basi militari e armi d’attacco della coalizione NATO potrebbero presto apparire in Finlandia e Svezia». «La Russia sta rafforzando i suoi confini occidentali, prevedendo consegne di caccia F-16 all’Ucraina nel 2024» ha chiosato in un intervento il Ministro.

L’ex capo di Roscosmos, membro del comitato di difesa del Consiglio della Federazione, Dmitry Rogozin, ha affermato che la seconda ondata di mobilitazione in Russia dovrebbe seguire l’esempio della raccolta dei riservisti in Israele. Ha aggiunto che non esclude una seconda ondata di mobilitazione, poiché “tutto può succedere” sullo sfondo del confronto tra Russia e NATO.

Secondo Forbes L’ATACMS trasferito in Ucraina non sarà in grado di distruggere i veicoli corazzati russi. Gli Stati Uniti hanno trasferito a Kiev missili ATACMS a lungo raggio senza GPS, poiché le truppe russe di guerra elettronica sono riuscite a bloccare tali sistemi, ha scritto il giornalista della Bild Julian Röpke sul social network X.

Ed ora uno sguardo ai fronti aggiornato alle 14:00 del 19 ottobre.

Le truppe russe hanno respinto 13 attacchi delle forze armate ucraine nella direzione di Kupyansk durante il 18 ottobre, e un attacco ciascuno nelle direzioni Zaporozhzhie, Liman e Yuzhno-Donetsk. Nella regione di Cherson, le attività di quattro gruppi ucraini di sabotaggio e ricognizione sono state soppresse, ha riferito il ministero della Difesa russo.

Nella notte del 18 ottobre, i sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto e intercettato 28 droni ucraini sui territori delle regioni di Belgorod, Kursk e del Mar Nero, il Ministero della Difesa russo riportato. Il 18 ottobre, i sistemi di difesa aerea hanno intercettato due missili antiaerei S-200 convertiti in versione d’attacco, che la parte ucraina ha lanciato nel territorio della Crimea. Secondo il ministero della Difesa russo, frammenti dei missili sono caduti in una zona deserta, non ci sono state vittime o danni.

Esplosioni nella notte nella città di Sumy, nel nord dell’Ucraina, riprota l’ucraina Strana. Secondo la fonte ufficiale di allerta della popolazione, nella regione è stato dichiarato un allarme di raid aereo. Colpite le infrastrutture. Allerta nella notte anche a Nikolaev, Kirovograd, oltre che Sumy e Chernihiv. Esplosioni registrate anche a Cherson.

Nelle ultime 24 ore, l’esercito ucraino ha sparato circa 90 diversi tipi di munizioni nelle aree popolate della regione di Belgorod, e la regione è stata attaccata anche utilizzando i droni, ha detto il governatore Vyacheslav Gladkov sul suo canale Telegram.

Intorno alle 17:00 del 18 ottobre, le formazioni ucraine hanno tentato nuovamente di attaccare Sebastopoli. Due missili tattici-operativi Grom-2 sono stati lanciati dalle vicinanze di Belgorod-Dnestrovsky.

Un missile è caduto vicino alla base di riparazione della flotta del Mar Nero a Inkerman, e il secondo nell’area del muro di Korabelnaya, sul lato settentrionale di Sebastopoli. Secondo i dati preliminari non si registrano danni significativi alle infrastrutture.

A giudicare dalla geografia della caduta del missile, gli obiettivi erano ancora una volta le navi della flotta del Mar Nero e le infrastrutture della flotta russa a Sebastopoli. Gli ultimi attacchi delle forze armate ucraine sulla penisola miravano, in un modo o nell’altro, a neutralizzare il potenziale di combattimento della marina russa nel Mar Nero.

Secondo la social sfera russa la mancanza di risultati chiari da parte delle forze armate ucraine a Zaporozhye ha portato il comando ucraino a tentare di forzare il Dnepr. Gli ucraini sono riusciti ad attraversare a est di Kherson e persino a prendere piede alla periferia del villaggio di Peschanovka. Ora il compito principale dell’esercito russo in quest’area è impedire agli ucraini di creare una testa di ponte sulla sponda russa.

Direzione Svatove-Kreminna. Nel settore Kupyansk, le battaglie vicino a Sinkovka e Liman Pervoy non si fermano. I russi sono avanzati nell’area di Makiivka.

Direzione Bachmut (Artemovsk). A Kleshchiivka le forze armate ucraine sono riuscite ad avanzare nella zona della ferrovia; si stanno svolgendo combattimenti. Nel settori di Andriivka l’esercito russo continua a mantenere la difesa. Si sottolinea che l’offensiva delle forze armate russe, durante la quale Avdivka avrebbe dovuto essere accerchiata, bloccando la più grande area fortificata delle forze armate ucraine, si è trovata di fronte a una difesa nemica rafforzata.

Un paio di mesi fa, le forze armate russe hanno effettuato una ricognizione in forze, attaccando le posizioni delle forze armate ucraine a sud-ovest di Avdiivka nella zona di Lastochkino e a nord-est – nella zona di Krasnogorovka, dove sono riuscite ad avanzare. Poi le unità russe hanno incontrato la resistenza organizzata ucraina, il che non sorprende: le forze armate ucraine si sono rafforzate qui dal 2014. L’area fortificata di Avdiivka non è solo un “mal di testa” per Donetsk, da dove provengono tutti i bombardamenti. Avdiivka è il nodo più importante nella difesa delle forze armate ucraine nella direzione operativa di Donetsk, che è collegata attraverso Pokrovsk con Kramatorsk e Konstantinovka. La Logistica delle Forze Armate dell’Ucraina in quest’area funziona ininterrottamente, assicura il trasferimento operativo delle riserve nella zona di difesa da Kurakhovo a Konstantinovka e Chasov Yar con accesso al fianco meridionale di Bachmut.

Nelle battaglie per Avdivka sono coinvolte unità numerose, il che distingue in modo significativo le operazioni militari da altri settori del fronte (Zaporozhzhie, Cengia Vremevskij, fianchi Bachmut). Tuttavia, con un numero inferiore di unità nell’area di Rabotino-Verbove, è stata notata una maggiore intensità delle operazioni di combattimento con un numero inferiore di unità attaccanti e difensive. La situazione più grave resta nel settore Krasnogorovsky, dove alcuni giorni fa le unità russe si sono avvicinate alla ferrovia, minacciando di interrompere i rifornimenti ad Avdiivka nella zona industriale.

Negli ultimi tre giorni, gli ucraini ha raccolto attivamente riserve in un’area di basi di riserva di 30 km. Inoltre, si richiama l’attenzione sul fatto del trasferimento delle riserve da Kramatorsk attraverso Alekseevo-Druzhkovka a Konstantinovka, con il successivo movimento di nuove unità e rifornimenti ad Avdeevka. Parallelamente, gli ucraini stanno raggruppando forze e mezzi nella zona dalla periferia nord-occidentale di Bachmut a Toretsk con la concentrazione di unità della 17a brigata corazzata separata, della 5a brigata d’assalto separata, della 113a, 118a e 241a difesa territoriale separata brigate (TrD). Le formazioni della 93a, così come della 28a brigata meccanizzata, della 104a brigata TrO separata e della 24a brigata meccanizzata separata si estendevano in direzione sud-ovest. Alcune delle unità piuttosto malconce da sotto il fianco meridionale di Bachmut vengono ritirate per la riorganizzazione, nonostante le notizie vittoriose delle risorse mediatiche ucraine. Gli ucraini dipingono Kleshcheevka come zona sotto controllo ucraino, il che non è vero. Questo territorio è una “zona grigia” sotto il controllo di fuoco dell’artiglieria delle Forze Armate russe. Oggi verso le 3 del mattino la nostra artiglieria ha ripreso a colpire intensamente le posizioni delle forze armate ucraine nella zona di Avdiivka. A quanto pare, le operazioni offensive attive qui riprenderanno nei prossimi giorni.

Nel frattempo, unità delle forze armate russe cominciano ad attivarsi in quelle zone dove prima regnava una relativa calma.

Direzione Donetsk. L’esercito russo ha attaccato nella zona di Stepnoye e ha ampliato la zona di controllo a Severnoye e Pervomaiskoye. Nel sito di Maryinsky non ci sono stati grandi cambiamenti durante la giornata.

Direzione Zaporozhzhie. Nel settore Orechiv, l’esercito russo ha contrattaccato in direzione di Novodanilovka, a sud-ovest di Rabotino, e anche nella zona di Verbovoe. Nella zona di Verbove sul fronte Zaporozhye, l’attività ucraina è stata interrotta da un attacco della artiglieria russa e degli equipaggi ATGM. Sono stati distrutti un veicolo corazzato da combattimento delle forze armate ucraine. I bombardamenti reciproci di artiglieria continuano, le forze armate ucraine non mancano di munizioni e utilizzano cannoni Pion da 203 mm per distruggere le posizioni russe sul campo.

In direzione di Kherson, le forze armate russe stanno contrastando il tentativo delle forze armate ucraine di aumentare la propria presenza sulla nostra sponda del Dnepr nell’area dell’insediamento. Peschanivka e Podstepnoye. Gli ucraini in avanzamento verso i villaggi sono stati raggiunti dall’artiglieria russa contro il Dnepr nella zona del ponte ferroviario; solo sulla sponda russa le perdite delle forze armate ucraine ammontavano a più di 60 persone. Per sconfiggere gli ucraini dall’altra parte del fiume, fu utilizzato il sistema missilistico tattico Iskander. Gli ucraini stanno intensificando i suoi sforzi.

Graziella Giangiulio

