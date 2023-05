IRAN. Tregua al confine con l’Afghanistan dopo gli scontri per l’acqua

Le autorità talebane dell’Afghanistan e il vicino Iran hanno dichiarato domenica che gli scontri mortali tra le loro forze di sicurezza al confine si sono placati e che entrambe le parti sono impegnate in colloqui per allentare le tensioni. Le scaramucce sono scoppiate sabato nella provincia afghana di Nimroz, uccidendo due forze di sicurezza iraniane e una guardia di frontiera talebana, hanno detto i funzionari di entrambi i Paesi.

Entrambe le parti si sono scambiate la colpa per il pesante scambio di colpi d’arma da fuoco transfrontalieri, che ha aggravato le tensioni tra l’Iran e l’Afghanistan in una disputa sulle risorse idriche, riporta VoA.

Domenica, l’agenzia di stampa iraniana IRNA riportava Alireza Marhamati che ha dichiarato che “la situazione è sotto controllo” nella zona di conflitto vicino al posto di frontiera di Sasuli, nella provincia iraniana del Sistan-Baluchistan.

Marhamati, vice governatore della provincia, ha dichiarato che «i funzionari locali iraniani e afghani hanno tenuto negoziati sulle cause degli scontri e hanno concordato di continuare i colloqui».

Un portavoce del Ministero degli Interni afghano ha dichiarato in un comunicato che il suo governo “non vuole combattere con i suoi vicini” e ha insistito sul fatto che le forze iraniane hanno iniziato il conflitto, spingendo le forze di confine afghane a reagire.

Le tensioni bilaterali si sono recentemente inasprite a causa delle accuse iraniane secondo cui i Talebani starebbero violando un trattato di condivisione dell’acqua del 1973 tra Teheran e Kabul bloccando il flusso idrico del fiume Helmand, che scorre dall’Afghanistan alle aride regioni di confine orientali dell’Iran.

Il Presidente iraniano Ebrahim Raisi, durante una visita nella provincia di confine, ha invitato i Talebani a rispettare il trattato, che prevede la condivisione delle risorse idriche e delinea l’accesso al monitoraggio del livello dell’acqua. Raisi ha messo in guardia i governanti afghani de facto dal violare l’accordo e ha promesso di difendere i diritti idrici dell’Iran.

«L’Emirato islamico dell’Afghanistan ritiene che il dialogo e i negoziati siano una buona strada per affrontare qualsiasi questione. Trovare scuse per la guerra e azioni negative non serve all’interesse di nessuna delle parti», ha scritto il portavoce del ministero della Difesa afghano Enayatullah Khowarazmi sul suo account Twitter ufficiale.

Secondo le Nazioni Unite, l’Afghanistan e l’Iran hanno sofferto di una prolungata siccità e le condizioni di siccità sono peggiorate nell’ultimo decennio.

La settimana scorsa, il ministro degli Esteri afghano Amir Khan Muttaqi, rispondendo alle dichiarazioni minacciose della leadership iraniana, ha affermato che Kabul si è impegnata a rispettare il trattato sull’acqua.

In un discorso televisivo, Muttaqi ha esortato Teheran a non trascurare la siccità della regione e a cercare di risolvere la questione in “colloqui faccia a faccia invece di fare rumore” attraverso i media. «Ci aspettiamo anche che i funzionari iraniani adeguino le loro aspettative in linea con il trattato e basino i criteri di giudizio e i commenti sulle disposizioni contenute nel trattato», ha aggiunto.

L’Iran ha mantenuto la sua ambasciata a Kabul da quando i Talebani hanno preso il potere quasi due anni fa, ma non ha riconosciuto il nuovo governo afghano.

Tommaso Dal Passo