INTELLIGENZA ARTIFICIALE. DeepSeek sbarca a Riyadh

La quarta edizione di LEAP, inaugurata il 9 febbraio a Malham a nord di Riyadh, prevede oltre 1 milione di dollari in premi per startup in tutte le categorie, tra cui soluzioni AI, applicazioni metaverso e iniziative tecnologiche guidate da donne.

La società cinese di intelligenza artificiale DeepSeek ha iniziato a operare tramite i data center di Aramco Digital a Dammam, in Arabia Saudita, segnando un altro sviluppo significativo nell’infrastruttura AI in espansione del regno, hanno annunciato i funzionari dell’azienda il 9 febbraio alla conferenza: ”I dati vengono archiviati localmente e non vengono mai trasferiti altrove una volta utilizzati”, ha affermato Tariq Amin, ex AD di Aramco Digital, durante il suo discorso alla conferenza di Riyadh.

“Abbiamo previsto la necessità mondiale di un’adeguata inferenza e operazioni del modello di intelligenza artificiale, in particolare con DeepSeek”, ha aggiunto. L’annuncio arriva mentre DeepSeek, che ha recentemente lanciato la sua applicazione ufficiale dell’Apple App Store con il suo modello avanzato DeepSeek V3, si posiziona come alternativa gratuita ai servizi a pagamento come ChatGPT.

L’espansione dell’azienda in Arabia Saudita attraverso le strutture di Aramco Digital riflette il crescente ruolo del regno come hub regionale di intelligenza artificiale.

Gli ultimi annunci supportano l’obiettivo strategico dell’Arabia Saudita di raggiungere una crescita del 50% nel suo settore delle comunicazioni e della tecnologia, posizionando il regno come destinazione primaria per le imprese e le startup di intelligenza artificiale locali e globali che cercano di sfruttare la sua infrastruttura digitale in espansione.

L’Arabia Saudita ha svelato investimenti tecnologici e partnership strategiche per un valore di 14,9 miliardi di dollari alla conferenza tecnologica LEAP tenutasi a Riyadh lo scorso 9 febbraio, segnando una significativa espansione dell’intelligenza artificiale e dell’infrastruttura digitale del regno.

Il ministero delle Comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione ha annunciato che 10,9 miliardi di dollari saranno destinati all’infrastruttura IA e al finanziamento delle startup, mentre la società statunitense di IA Groq investirà 1,5 miliardi di dollari per stabilire il più grande centro dati incentrato sull’Intelligenza Artificiale nel Regno saudita, riporta BneIntelliNews.

Google lancerà anche un cluster globale in Arabia Saudita per soddisfare la domanda di AI regionale e internazionale: ”Se si considera solo l’Arabia Saudita e la si inserisce nella regione dell’UE, sarebbe il quinto polo tecnologico più grande in Europa”, ha affermato il ministro delle comunicazioni Abdullah Al-Swaha, osservando che l’economia digitale della regione è cresciuta del 73% fino a raggiungere i 260 miliardi di dollari, con l’Arabia Saudita che rappresenta il 15% di questo mercato.

Gli investimenti includono una joint venture da 2 miliardi di dollari tra Ālat e Lenovo per costruire un centro di produzione e tecnologia avanzato basato su IA e robotica, oltre a stabilire la sede centrale regionale di Lenovo a Riyadh.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/