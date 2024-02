ARABIA SAUDITA. Joint Venture con Pechino sulla tecnologia di sorveglianza

Una controllata di un fondo sovrano dell’Arabia Saudita ha annunciato un legame da 200 milioni di dollari con una società tecnologica cinese di sorveglianza sanzionata dagli Stati Uniti.

Alat, un’entità di nuova costituzione di proprietà del Fondo di investimento pubblico, Pif, dell’Arabia Saudita, e Dahua Technology, uno dei maggiori produttori cinesi di apparecchiature di sorveglianza, produrranno hardware di sorveglianza in Arabia Saudita, ha annunciato il nuovo amministratore delegato di Alat a Riyadh, riporta AF.

La joint venture produrrà anche hardware, come sensori, utilizzati nelle “città intelligenti” e istituirà un centro di ricerca e sviluppo nel regno.

A Dahua è stato vietato di ricevere prodotti realizzati al di fuori degli Stati Uniti con tecnologia americana da quando è stata inserita in un elenco di entità nel 2022 dall’amministrazione Biden per motivi di sicurezza nazionale.

Gli Stati Uniti hanno anche vietato l’importazione della tecnologia Dahua e hanno collegato la sua tecnologia agli abusi contro la minoranza cinese uigura.

«Sono l’azienda numero due al mondo per quello che fanno. Abbiamo testato la tecnologia, l’abbiamo esaminata e ne siamo abbastanza soddisfatti», ha detto l’amministratore delegato di Alat Amit Midha, stando a Reuters, chiarendo le preoccupazioni riguardo alla partnership con l’azienda sanzionata dagli Stati Uniti.

Midha ha affermato che Alat, che mira a sviluppare hardware come semiconduttori piuttosto che software, garantirà il rispetto delle normative.

«Occorre capire che la mentalità saudita vuole essere prevedibile e affidabile. Questo è fondamentale», ha affermato Midha, ex dirigente di Dell Technologies che ha assunto l’incarico questo mese.

Alat ha anche annunciato una partnership da 150 milioni di dollari con il gruppo giapponese SoftBank per produrre robotica avanzata nel regno. Lavorerà anche con la società statunitense Carrier e la saudita Tahakom.

Riyadh ha approfondito la sua cooperazione con Pechino, sulla sicurezza e sulla tecnologia sensibile in un contesto di riscaldamento dei legami politici, creando preoccupazione di Washington.

La società emiratina G42, che sta sviluppando l’intelligenza artificiale, ha disinvestito i suoi investimenti in Cina e ha iniziato il lungo compito di ritirare l’hardware cinese tra le preoccupazioni degli Stati Uniti sui suoi rapporti con le imprese cinesi.

L’Arabia Saudita ha fondato Alat come parte di una strategia più ampia e ambiziosa per trasformare il regno in un centro industriale e produttivo avanzato mentre il più grande produttore di petrolio del mondo cerca di diversificare la propria economia lontano dalle vendite di petrolio.

Alat mira a investire 100 miliardi di dollari nel regno entro il 2030, secondo una dichiarazione del gruppo. Le sue ambizioni includono il contributo di 9,3 miliardi di dollari all’economia non petrolifera, la creazione di 39.000 posti di lavoro qualificati entro il 2030 e l’obiettivo finale di esportare il proprio hardware.

«L’Arabia Saudita non acquisterà più la tecnologia. Costruirà la tecnologia», ha detto il ministro dell’Industria e delle Risorse Bandar Alkhorayef.

Tommaso Dal Passo

