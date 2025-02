STATI UNITI. Hegseth annuncia: “Bragg si Back!”. La base delle Forze speciali torna al vecchio nome 

Il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha firmato un ordine che ripristina il nome di una storica base delle forze speciali: Fort Bragg. La base della Carolina del Nord è stata rinominata Fort Liberty nel 2023 come parte di uno sforzo nazionale sotto l’amministrazione Biden per rimuovere i nomi che onoravano i leader confederati.

L’omonimo originale della base, il generale Braxton Bragg, era un generale confederato di Warrenton, Carolina del Nord, noto per possedere schiavi e perdere battaglie chiave della Guerra Civile, contribuendo alla caduta della Confederazione, riporta AP.

Ma un portavoce del Pentagono ha detto lunedì scorso che Hegseth stava rinominando la base per onorare il soldato semplice Roland L. Bragg, che Hegseth ha definito un eroe della Seconda Guerra Mondiale che ha guadagnato la Silver Star e la Purple Heart per il suo eccezionale coraggio durante la Battaglia delle Ardenne.

“Questo cambiamento sottolinea l’eredità dell’installazione di riconoscere coloro che hanno dimostrato un servizio e un sacrificio straordinari per la nazione”, ha detto il portavoce John Ullyot in una dichiarazione.

La scelta del soldato semplice di prima classe della Seconda Guerra Mondiale aggira la legge che proibisce all’esercito di intitolare una base a un leader confederato.

In un video pubblicato su X in cui annunciava che avrebbe rinominato la base, Hegseth ha detto: “Bragg is back!”.

In realtà, la base era ancora ampiamente conosciuta come Fort Bragg, il nuovo nome non aveva ancora preso piede. Nel suo primo giorno ufficiale come segretario alla Difesa, Hegseth ha voluto chiamarla Fort Bragg nel suo primo incontro con i giornalisti.

Il cambio di nome aggiunge anche costi, dal momento che l’amministrazione del presidente Donald Trump sta cercando di risparmiare tramite il suo Dipartimento per l’efficienza governativa. La commissione per il cambio di nome della base del 2022 ha stimato che il cambio di nome di Bragg, inclusa tutta la segnaletica, i lavori di verniciatura sui veicoli della polizia e dei soccorritori e altri elementi, costerebbe almeno 6,3 milioni di dollari. Nel 2023, la base ha affermato che i costi totali sarebbero stati di circa 8 milioni di dollari.

Tommaso Dal Passo

