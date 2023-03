INDIA. Le startup tecnologiche hanno “più di 1 miliardo di dollari” in SVB

Centinaia di startup indiane avevano più di un miliardo di dollari di fondi nella Silicon Valley Bank in crisi, ha dichiarato il vice ministro dell’IT del Paese, aggiungendo di aver suggerito alle banche locali di concedere più prestiti alle startup in futuro.

«La questione è: come facciamo a far passare le startup al sistema bancario indiano, invece di dipendere dal complesso sistema bancario statunitense transfrontaliero con tutte le sue incertezze…?». Il ministro indiano per la Tecnologia, Rajeev Chandrashekhar, ha dichiarato nella tarda serata di giovedì in una chat su Twitter, riporta AF.

La scorsa settimana Chandrashekhar ha incontrato più di 460 parti interessate, tra cui le startup colpite dalla chiusura di Svb. Ha dichiarato di aver trasmesso i loro suggerimenti al ministro delle Finanze Nirmala Sitharaman.

Le banche indiane potrebbero offrire linee di credito garantite da depositi che utilizzino i fondi che le startup hanno con Svb come garanzia, ha detto Chandrashekhar, citando uno dei suggerimenti che ha trasmesso al ministro delle Finanze.

Le autorità bancarie californiane hanno chiuso la Silicon Valley Bank, Svb, il 10 marzo dopo una corsa al prestito, che aveva un attivo di 209 miliardi di dollari alla fine del 2022.

I depositanti hanno ritirato ben 42 miliardi di dollari in un solo giorno, rendendola insolvente. Il governo statunitense è intervenuto per garantire che i depositanti avessero accesso a tutti i loro fondi.

L’India ha uno dei mercati di startup più grandi del mondo, con molte valutazioni multimiliardarie negli ultimi anni.

Molte start-up indiane sono sostenute da investitori stranieri, che hanno fatto scommesse coraggiose sul digitale e su altre imprese tecnologiche.

Negli States, le banche americane, preoccupate per la situazione del settore finanziario dopo il crollo della Silicon Valley Bank, hanno preso in prestito dalla Federal Reserve la cifra record di 164,8 miliardi di dollari in sette giorni, secondo Bloomberg.

Di questi, circa 152,8 miliardi di dollari sono stati raccolti attraverso la finestra di sconto, una struttura che offre alle banche commerciali prestiti a breve termine fino a 90 giorni.

Una settimana prima, le banche avevano preso in prestito 4,58 miliardi di dollari.

Il precedente massimo storico era stato di 111 miliardi di dollari, raggiunto durante la crisi finanziaria del 2008, ricorda Bloomberg.

Tommaso Dal Passo