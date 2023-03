IRAN. Automobili iraniane per Lukhashenko

Teheran esporterà 45.000 automobili in tre anni, ha dichiarato il ministro iraniano dell’Industria, delle Miniere e del Commercio.

L’accordo è stato firmato tra i due Paesi durante la recente visita di Stato del Presidente bielorusso a Teheran, ha dichiarato mercoledì scorso l’agenzia di stampa ufficiale Irna, citando Reza Fatemi-Amin a margine di una riunione di gabinetto. L’accordo ha un valore di circa 450 milioni di dollari, ha dichiarato il Ministro iraniano, aggiungendo che aumenterà il volume degli scambi commerciali annuali tra i due Paesi, che ora è di 16 milioni di dollari, ha riferito l’agenzia di stampa Xinhua.

Durante l’incontro di lunedì 13 marzo con il ministro dell’Industria bielorusso Rogozhnik Alexander Nikolaevich, “le due parti hanno discusso del commercio attraverso lo scambio”, ha dichiarato Fatemi-Amin, aggiungendo che le infrastrutture finanziarie di entrambi i Paesi sono state preparate “in larga misura” per rafforzare il commercio bilaterale.

Nikolaevich era un membro della delegazione politico commerciale guidata da Lukashenko durante il suo viaggio di due giorni in Iran. Durante il viaggio, iniziato domenica 12 marzo, l’Iran e la Bielorussia hanno firmato una tabella di marcia per l’espansione della loro cooperazione globale e sette accordi di cooperazione nei settori del commercio, dei trasporti, dell’agricoltura, della cultura e del trasferimento dei detenuti.

L’Iran ha esportato automobili in diversi Paesi, tra cui Iraq, Armenia e Azerbaigian. Nel novembre 2022, il Paese ha firmato un memorandum d’intesa con la Russia per l’esportazione di automobili. Secondo l’agenzia di stampa semi-ufficiale Fars, il valore del memorandum è stimato in 300 milioni di dollari.

L’Iran ha anche iniziato a esportare automobili in Venezuela, come ha scritto l’agenzia iraniana Labour News nel novembre dello scorso anno.

Caracas e Teheran si sono avvicinate molto durante il periodo pandemico: Teheran ha inviato dele navi che anno portasti beni alimentari e meccanici per riparare la rete infrastrutturale della Pdvsa tra empente danneggiata da incuria causata dalla iperinflazione e dalle sanzioni statunitensi.

Lucia Giannini