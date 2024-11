HAITI. Rimosso il primo Ministro dopo 6 mesi

Il consiglio di transizione di Haiti ha rimosso il primo Ministro Garry Conille dall’incarico l’11 novembre, dopo soli sei mesi dall’incarico. Il consiglio ha nominato l’imprenditore Alix Didier Fils-Aimé come sostituto di Conille. La sostituzione arriva in un momento di profonda agitazione politica ad Haiti: il paese ha assistito a una violenza dilagante delle gang e a ripetuti cambi di leadership. Fils-Aimé è l’ex presidente della Camera di commercio e industria di Haiti.

Il consiglio di transizione è stato istituito ad aprile nel tentativo di creare stabilità di governo dopo che le gang avevano preso il controllo della capitale, Port Au Prince, a marzo, riportano AP e Fox News.

Fils-Aimé era stato inizialmente preso in considerazione per il ruolo di primo Ministro all’inizio di quest’anno, ma alla fine era stato battuto da Conille, che è stato nominato per il ruolo a giugno.

Tuttavia, Conille è entrato rapidamente in conflitto con il consiglio di transizione. Tre membri del consiglio sono stati anche accusati di corruzione. Gli investigatori hanno affermato che i funzionari hanno chiesto una tangente di 750.000 dollari a un direttore di banca per garantirgli la nomina.

Tutti e tre i membri coinvolti nello scandalo di corruzione, Smith Augustin, Emmanuel Vertilaire e Louis Gérald Gilles, hanno firmato il decreto dell’11 novembre che rimuove Conille.

La situazione della sicurezza ad Haiti è peggiorata ulteriormente a ottobre nonostante mesi di supporto da parte delle Nazioni Unite e delle forze guidate dal Kenya inviate per aiutare la polizia haitiana.

Un alto funzionario delle Nazioni Unite ad Haiti ha affermato il mese scorso che oltre 700.000 haitiani sono ora sfollati e la Missione multinazionale di supporto alla sicurezza rimane sottofinanziata.

La violenza delle gang, un tempo concentrata principalmente nella capitale haitiana, si è ora estesa grazie ad un’alleanza di gang armate note come Viv Ansanm che oltre a Port-au-Prince, opera con “omicidi, rapimenti e violenze sessuali di brutalità senza precedenti” in tutto il paese.

