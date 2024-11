FRANCIA. Parigi blocca ancora la ratifica dell’accordo UE MERCOSUR

Il ministro dell’Agricoltura francese, Annie Genevard, ha dichiarato che Parigi sta cercando di convincere “il maggior numero di paesi”, come Belgio, Bulgaria, Austria, Irlanda e “forse anche l’Italia” a istituire un sistema di veto per impedire la firma di un accordo commerciale tra l’Unione europea e il Mercosur.

Quando le è stato chiesto perché la Francia si oppone a qualsiasi accordo con il Mercosur, firmato nel 2019, e cosa deve essere riformato per essere accettato, il ministro Genevard ha candidamente ammesso che in realtà “non lo sapeva”, riporta MercoPress.

Ma ha sottolineato che i negoziati non possono basarsi su “alcuna forma di compensazione finanziaria”, poiché ciò che gli agricoltori dell’UE vogliono davvero è continuare a produrre e competere in condizioni simili, “con le stesse armi”.

Nel frattempo, i sindacati agricoli nel sud della Francia hanno chiesto più azioni di protesta nelle prossime settimane, solo pochi giorni dopo una protesta in Occitania e meno di un anno dopo i blocchi nazionali a Parigi e in tutto il paese.

I sindacati, tra cui la potente FNSEA e i Jeunes Agriculteurs, chiedono congiuntamente “una ripresa dell’azione dal 15 novembre”. I sentimenti sono particolarmente acuiti nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, dove gli agricoltori ritengono che la loro situazione sia peggiorata drasticamente.

Ciò avviene dopo che gli agricoltori hanno protestato a gennaio e febbraio 2024, organizzando numerosi blocchi per protestare contro i loro redditi in calo e quella che descrivono come una “mancanza di azione” da parte del governo.

Credono anche che gran parte dei progressi che potrebbero aver fatto all’inizio dell’anno siano stati “bloccati e messi in stand by” dallo scioglimento” del parlamento, indetto inaspettatamente dal presidente Macron durante l’estate, ha affermato Laurent Depieds, presidente della FNSEA.

Ha affermato che il governo precedente aveva iniziato a fare “cambiamenti nella giusta direzione”, tra cui carburante, micro-aziende agricole e plusvalenze sui trasferimenti agricoli. Ma l’arrivo del nuovo ministro dell’agricoltura, Annie Genevard, ha costretto gli agricoltori a “ricominciare a spiegare le cose da capo”, ha detto.

Ha aggiunto che mentre la signora Genevard sembra “ascoltare”, non è ancora arrivata alcuna azione. “Stiamo ancora aspettando la prova dal nuovo ministro”, ha detto Depieds. Coltivatore di aromi, Depieds ha detto che “tutti nella regione” (circa 19.000 agricoltori nella regione PACA) sono stati colpiti dal calo del potere d’acquisto e da un rallentamento dell’economia. Ha detto che i prezzi del suo olio essenziale di lavanda sono “crollati del 30%”.

Altri settori, tra cui la produzione di frutta e verdura, hanno scoperto che i loro “costi di crescita sono saliti alle stelle” e che l’inflazione nei costi delle materie prime e dei salari sta “erodendo i margini dei produttori”, ha aggiunto Depieds.

A questo si sono aggiunti l’impatto del gelo e delle inondazioni, la riduzione delle rese e i prezzi al consumo che vengono mantenuti artificialmente bassi “sotto la pressione dei mercati internazionali” e degli accordi commerciali europei.

Molti agricoltori stanno soffrendo una riduzione del reddito del 20-40%, ha detto. “Il mondo agricolo è malato”, ha detto, e l’ultima cosa che vogliamo è un accordo con il Mercosur. “Il grido degli agricoltori che vogliono essere in grado di vivere dignitosamente della loro professione non è ancora stato ascoltato”, ha detto.

Maddalena Ingrao

