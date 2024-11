GIAPPONE. Ishiba ha la fiducia parlamentare, ma guida un governo di minoranza 

Il parlamento giapponese ha votato l’11 novembre per il primo Ministro Shigeru Ishiba, che rimarrà quindi alla guida del governo, dopo che la sua coalizione, travolta da una serie di scandali, ha perso la maggioranza parlamentare alle elezioni della Camera bassa il mese scorso.

Ishiba, che aveva indetto elezioni anticipate dopo essere entrato in carica il 1° ottobre, deve ora guidare un fragile governo di minoranza, mentre Donald Trump torna al potere; aumenta la tensione con Cina e Corea del Nord e aumenta la pressione interna per frenare il costo della vita, riporta Reuters.

Il Partito Liberal Democratico e il partner di coalizione Komeito hanno vinto il più grande blocco di seggi alle elezioni, ma hanno perso la maggioranza detenuta dal 2012, lasciando il governo in balia dei piccoli partiti di opposizione per approvare il suo programma politico.

A sottolineare questa fragilità, il voto di lunedì in parlamento, trasmesso in televisione, è andato al ballottaggio per la prima volta in 30 anni, senza che nessun candidato fosse riuscito a raccogliere il sostegno della maggioranza al primo turno. Ma alla fine Ishiba ha prevalso, ottenendo 221 voti, ben al di sopra del suo più vicino sfidante, l’ex primo ministro Yoshihiko Noda, capo del principale partito di opposizione, il Partito Democratico Costituzionale.

Il Giappone terrà le elezioni l’anno prossimo per la camera alta meno potente, dove la risicata maggioranza della coalizione di governo potrebbe anche essere a rischio se Ishiba non riuscisse a rilanciare la fiducia pubblica turbata da uno scandalo sulle donazioni non registrate ai legislatori.

La sua sfida imminente è la compilazione di un bilancio supplementare per l’anno fiscale fino a marzo 2025, sotto la pressione degli elettori e dei partiti di opposizione per un aumento della spesa per il welfare e misure per compensare l’aumento dei prezzi.

Per l’approvazione ha bisogno del sostegno di almeno un partito di opposizione, che molto probabilmente sarà il Partito Democratico per il Popolo (DPP) guidato da Yuichiro Tamaki.

Tamaki ha tenuto colloqui di cooperazione con Ishiba, ma i parlamentari del DPP venerdì non hanno votato per Ishiba. Tamaki si trova anche in una posizione precaria dopo aver ammesso lunedì una relazione extraconiugale rivelata in una rivista scandalistica.

Con la sua carica di primo ministro confermata, Ishiba ha nominato tre nuovi ministri del governo, uno per i trasporti, uno per la giustizia e uno per l’agricoltura, due dei quali sostituiscono i legislatori del LDP che hanno perso i loro seggi alle elezioni della camera bassa.

Ishiba deve ora prepararsi per una serie di impegni internazionali, tra cui il summit G20 in Brasile il 18 e 19 novembre. Starebbe anche cercando di organizzare una sosta negli Stati Uniti durante il tragitto da o per quell’incontro per incontrare Trump.

Il leader giapponese ha parlato con il presidente eletto per la prima volta giovedì in una conversazione “amichevole” di cinque minuti durante la quale si è congratulato con lui per la sua vittoria elettorale.

Alcuni funzionari giapponesi temono tuttavia che Trump possa colpire di nuovo Tokyo con misure commerciali protezionistiche e rilanciare le richieste affinché paghi di più per il costo dello stazionamento delle forze statunitensi nel paese.

Questi problemi sono stati ampiamente risolti durante il primo mandato di Trump, dal 2017 al 2021, grazie agli stretti legami tra il presidente e l’allora primo ministro giapponese Shinzo Abe, un legame che Ishiba sembra intenzionato a ristabilire.

Lucia Giannini

