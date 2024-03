OCEANO PACIFICO. La PBP targata USA sta fallendo. Pechino di nuovo alle porte

L’iniziativa statunitense Partners in the Blue Pacific, Pbp, a giugno prossimo compirà due anni, con pochi passi compiuti. Oggi le divisioni politiche all’interno del Congresso Usa mettono anche a rischio gli accordi del Compact of Free Association, Cofa, che gli Stati Uniti mantengono con gli Stati Federati di Micronesia, l’Isola Marshall e la Repubblica di Palau.

In base a questi accordi, gli Stati Uniti forniscono assistenza finanziaria e in cambio esercitano diritti strategici di negazione, consentendo loro di bloccare l’ingresso degli eserciti di altri paesi nei territori di questi paesi, riporta AT.

Oggi è ancora tutto fermo. Partners in the Blue Pacific è un’organizzazione aperta e informale che riunisce diverse nazioni per stabilire un quadro di sviluppo costruttivo, trasparente ed efficiente per le isole del Pacifico, ribadendo la lunga tradizione di amicizia che queste nazioni partner condividono con la regione.

La visione del Pacific Islands Forum immagina le isole del Pacifico come il primo “continente blu” del mondo, un “mare di isole” unite dall’oceano; evita qualsiasi politica volta a promuovere un’alleanza di sicurezza che potrebbe disturbare l’ordine regionale e la coesione tra le isole del Pacifico. Perseguendo un orientamento alla sicurezza non tradizionale, accorda alle Isole del Pacifico una posizione “guida” nel processo decisionale. Nei due anni trascorsi dal suo lancio, ha prodotto risultati contrastanti.

Fin dalla sua nascita, il Pbp ha contribuito ogni anno con più di 2 miliardi di dollari in assistenza allo sviluppo. Inoltre, i paesi membri del Pbp e la Francia hanno promesso 55 milioni di dollari per rafforzare la resilienza ai disastri attraverso il Programma di stoccaggio umanitario del Pacifico nell’ambito della Dichiarazione di Nadi Bay e della Strategia Blue Pacific del 2050.

Almeno 22 milioni di dollari sono stati inoltre impegnati nella costruzione di una nave da ricerca di proprietà del Pacific Forum per svolgere ricerche sugli oceani e sulla pesca; ha collaborato con le Isole del Pacifico e organizzazioni regionali come la Forum Fisheries Agency per combattere la pesca illegale nella regione.

Ha organizzato la Pacific Cyber ​​Capacity Building and Coordination Conference non solo per combattere le minacce informatiche e i crimini informatici, per mettere in comune risorse e condividere le migliori pratiche per migliorare la sicurezza informatica nella regione.

Anche i paesi partner delle Isole del Pacifico, e non solo quelli affiliati al PBP, hanno intensificato i loro sforzi a livello nazionale.

La più grave di tutte le sfide che devono affrontare le Isole del Pacifico e il ruolo degli Stati Uniti è l’incapacità degli Stati Uniti di fornire fondi per le isole del Pacifico nell’ambito degli accordi del Compact of Free Association.

La Repubblica popolare cinese si è già mossa per sfruttare il potenziale vuoto, avvicinandosi a Palau con la promessa di rilanciare il proprio settore turistico “riempiendo ogni camera d’albergo” e costruendo più infrastrutture.

Si ipotizza che Tuvalu potrebbe spostare i rapporti diplomatici da Taiwan a Pechino in seguito alla sconfitta del primo ministro pro-Taipei Kausea Natano nelle elezioni generali di gennaio.

Inoltre, le Isole Salomone, che hanno firmato un accordo di sicurezza con Pechino nel 2022, hanno preso le distanze dalla dichiarazione rilasciata al vertice Corea del Sud-Isole del Pacifico del 2022 alle Fiji. Sottolineando la centralità del regionalismo del Pacifico, Honiara ha dissentito dalla menzione della strategia indo-pacifica di Seoul in una dichiarazione separata.

La volatilità politica verificatasi nella regione ha rivelato non solo la debolezza delle istituzioni democratiche nell’area, ma anche il modo in cui la rivalità tra Stati Uniti e Cina colpisce le isole del Pacifico, minando gravemente l’unità regionale.

L’innalzamento del livello del mare causato dai cambiamenti climatici non mostra segni di diminuzione. Le previsioni indicano che Tuvalu potrebbe sommergersi entro un secolo. Molti giovani di Tuvalu sono già pessimisti riguardo alle condizioni di vita e credono che l’isola potrebbe diventare inabitabile entro un decennio.

Il cambiamento climatico aggrava ulteriormente l’insicurezza alimentare poiché l’80% degli isolani del Pacifico fa affidamento su un’agricoltura di sussistenza e semisussistenza, fortemente dipendente dalle condizioni climatiche. Inoltre, è probabile che il riscaldamento degli oceani ridurrà la pesca annuale di quasi il 40% entro il 2050 e le nazioni delle Isole del Pacifico sarebbero le più colpite.

Le isole del Pacifico continuano a soffrire di dipendenza economica, ulteriormente aggravata dal cambiamento climatico. Con l’innalzamento del livello del mare, le risorse alimentari si esauriscono e i mercati diminuiscono; vedono le promesse di aiuto da parte della Cina come una soluzione a breve termine, anche se tempestiva.

L’incertezza strategica derivante dalla competizione tra grandi potenze sta mettendo alla prova la regione.

Maddalena Ingroia

