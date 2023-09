GUERRA FUTURA. Pechino svela la sua super nave elettromagnetica

La Cina ha reso noto un concetto di super-nave, una portaerei a propulsione nucleare armata di cannoni elettromagnetici. Non è una idea nuova, si tratta di un progetto già tentato nell’Urss, è però del tutto congruente con la strategia di Pechino del bastione nel Mar Cinese Meridionale.

Stando al South China Morning Post, il principale scienziato navale cinese, Ma Weiming, ha proposto una nave da guerra futuristica che potrebbe trasformare le flotte navali in super-navi; ha proposto il suo progetto nella rivista peer-reviewed Transactions of China Electrotechnical Society, riporta AT.

La super-nave potrebbe trasportare molti aerei ma differisce dalle portaerei tradizionali, poiché è pesantemente armata con armi elettromagnetiche come cannoni a rotaia, fucili a bobina, lanciarazzi, armi laser e microonde ad alta potenza.

La tecnologia avanzata della nave trasforma efficacemente l’energia proveniente dalla fonte di energia della nave nell’energia elettromagnetica necessaria per alimentare armi ad alta potenza, consentendo a una singola nave da guerra di difendersi dagli attacchi aerei, impegnarsi in una guerra antisommergibile, intercettare missili e sferrare attacchi di precisione su obiettivi sia navali che terrestri.

Il completo sistema elettromagnetico a propulsione nucleare della super-nave potrebbe convertire l’energia nucleare in energia cinetica o elettricità utilizzabile per azionare sistemi d’arma ad alta energia, come i cannoni a rotaia di bordo che potrebbero colpire obiettivi nello spazio vicino con ordigni guidati fino a sette volte la velocità del suono. In questo progetto, i proiettili lanciati elettromagneticamente potrebbero essere ricaricati automaticamente come un fucile automatico, consentendo una velocità e un numero di proiettili sparati molto maggiori rispetto agli avversari.

La supernave cinese potrebbe essere una versione moderna del concetto di “incrociatore aereo” dell’era sovietica. Questo tipo di nave combina le caratteristiche di una portaerei e di un incrociatore. A differenza delle portaerei tradizionali che si affidano esclusivamente alle flotte di bordo per il potere offensivo, gli incrociatori aerei possono anche affrontare minacce di superficie, aeree e subacquee con armi avanzate.

Tali navi includono le portaerei classe Kiev e Admiral Kuznetsov. A differenza delle portaerei statunitensi, progettate principalmente come basi aeree galleggianti per la proiezione di potenza globale, gli incrociatori aerei supportano e difendono i sottomarini con missili balistici nucleari, le navi di superficie e i bombardieri che trasportano missili all’interno di compartimenti marittimi protetti.

Si tratta di un progetto difficile ed era evidente nel caso degli incrociatori dell’era sovietica, che avevano armi poco flessibili, piccoli ponti di volo, troppo pochi aerei a bordo a corto raggio e scarse capacità di tenuta di mare. Erano più costose delle portaerei e avevano prestazioni peggiori.

Nonostante ciò, i progressi tecnologici potrebbero aver reso nuovamente praticabile il concetto, in linea con la strategia di bastione della Cina nel Mar Cinese Meridionale. In questa strategia, aerei terrestri, missili, forze navali e isole fortificate proteggeranno l’area. La configurazione semichiusa del Mar Cinese Meridionale e la vicinanza alle coste cinesi lo rendono un luogo ideale per la strategia. La grande base sottomarina di Hainan indica che la Cina si sta muovendo in questa direzione con la sua flotta Ssbn.

I progressi tecnologici che potrebbero rendere il concetto di incrociatore aereo praticabile nella strategia del bastione cinese includono lo sviluppo di cannoni a rotaia, la propulsione nucleare e l’evoluzione delle tecnologie di rilevamento dei sottomarini.

I ricercatori cinesi stanno lavorando per sviluppare simili cannoni; stanno intensificando le sperimentazioni sulle armi e soluzioni innovative, come l’applicazione di metallo liquido sulle rotaie per ridurre l’usura da sparo e l’utilizzo di rivestimenti speciali per ridurre al minimo i danni derivanti da spari ripetuti.

Il design dei loro cannoni a rotaia ha caratteristiche uniche che differiscono da quelle dei modelli statunitensi. Ad esempio, i loro modelli non richiedono una copertura per ridurre i lampi elettrici.

Inoltre, la tecnologia cinese del sistema di lancio elettromagnetico degli aerei può aiutare a risolvere i problemi associati al complemento di aerei degli incrociatori dell’era sovietica.

La terza portaerei cinese, la Fujian, è dotata di un sistema simile che non richiede energia nucleare.

Inoltre, la quarta portaerei cinese potrebbe molto probabilmente essere un progetto a propulsione nucleare, in grado di fornire la potenza necessaria per il funzionamento di tecnologie ad alta intensità energetica come i cannoni ferroviari e catapulte innovative per gli aerei.

Inoltre, i miglioramenti nella tecnologia di rilevamento dei sottomarini potrebbero consentire alla supernave cinese di svolgere efficacemente missioni antisommergibile.

Antonio Albanese