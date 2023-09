CHIPWAR. Pechino investe nei chip e non aiuta le famiglie

Pechino continua a concentrarsi sugli investimenti nel settore dei chip in una corsa tecnologica contro gli Stati Uniti invece di finanziare potenti misure di stimolo, rallentando ulteriormente la ripresa economica dalla crisi indotta dal settore immobiliare.

La politica sembra riflettere l’obiettivo del presidente cinese Xi Jinping di proteggere la sicurezza economica in mezzo alle crescenti tensioni con Washington piuttosto che raggiungere una crescita immediata.

Nonostante le aspettative del mercato, la Banca popolare cinesea deciso di non tagliare i tassi di interesse la scorsa settimana, dopo aver abbassato il tasso di riferimento sui prestiti a un anno di 0,1 punti percentuali in agosto.

I nuovi prestiti a medio e lungo termine alle famiglie – una categoria che include i mutui – sono crollati di circa il 40% su base annua in agosto, spingendo alcuni osservatori del mercato a prevedere un ulteriore taglio del tasso a cinque anni, che viene utilizzato come indicatore-riferimento per mutui casa, alla prossima occasione.

Il calo dello yuan rispetto al dollaro è visto come una probabile ragione per la decisione di restare invariati. La valuta cinese è scesa ai livelli più deboli rispetto al biglietto verde dal 2007 all’inizio di questo mese, spinta dal divario tra i tassi di interesse statunitensi e cinesi, e ulteriori tagli rischierebbero di esacerbare il declino valutario.

Un calo valutario incontrollato potrebbe accelerare la fuga di capitali. La Cina ha registrato deflussi netti di 23,4 miliardi di dollari attraverso i conti bancari nei primi otto mesi di quest’anno. Se la tendenza dovesse mantenersi per l’intero 2023, sarebbe il primo anno di deflussi in quattro anni.

La ripresa economica della Cina è stata fiacca poiché il mercato immobiliare è rimasto in crisi negli ultimi due anni. Gli sconvolgimenti causati dalla politica zero-covid hanno alimentato un profondo senso di incertezza tra le imprese e le famiglie.

La Cina ha risposto alla crisi finanziaria del 2008 con un pacchetto di stimoli da 4mila miliardi di yuan, e alcuni esperti hanno chiesto una spesa fiscale di quella portata ora, ma non ci sono indicazioni che Pechino stia pianificando di ripetere tale spesa.

I pesanti debiti sostenuti dai governi locali rappresentano un ostacolo, e alcuni hanno citato anche la lenta crescita delle entrate fiscali.

Lo scorso anno le entrate fiscali sono state pari al 13,8% del prodotto interno lordo, in calo di quasi 5 punti percentuali rispetto al 2014. Sebbene i tagli fiscali siano un fattore, Rhodium punta al rallentamento della crescita delle infrastrutture e degli investimenti immobiliari che sta trascinando con sé le entrate.

Di fronte ai vincoli di bilancio, il governo centrale si sta concentrando sulla sicurezza economica, ad esempio coltivando il settore interno dei semiconduttori e espandendo la produzione di veicoli elettrici. Mentre gli Stati Uniti inaspriscono le restrizioni all’esportazione di chip avanzati, Pechino starebbe preparando un fondo per semiconduttori da 300 miliardi di yuan.

Nell’ambito dell’iniziativa di modernizzazione industriale “Made in China 2025” annunciata nel 2015, il governo ha aumentato i sussidi a 10 settori chiave, tra cui la tecnologia dell’informazione, le macchine utensili e i veicoli di nuova energia.

Pechino ha annunciato agevolazioni fiscali ampliate per le aziende produttrici di semiconduttori e macchine utensili, offrendo una detrazione fiscale del 120% sulle spese di ricerca e sviluppo per cinque anni.

Al contrario, il governo è stato diffidente nei confronti di misure come i pagamenti diretti alle famiglie utilizzati dalle economie avanzate durante la pandemia. Poiché un mercato del lavoro debole lascia le famiglie riluttanti a spendere, persistono preoccupazioni circa la caduta dell’economia in deflazione e una crescita cronica bassa.

Lucia Giannini