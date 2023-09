RINNOVABILI. Total investe nell’indiana ADANI per solare ed eolico

La major petrolifera francese TotalEnergies investirà 300 milioni di dollari per formare una joint venture con Adani Green Energy per costruire capacità rinnovabile in India, il primo accordo delle due società dopo l’accordo indiano.

Ricordiamo che il Gruppo Adani è stato coinvolto mesi fa in un presunto scandalo di frode fiscale, riporta Reuters. Le azioni del gruppo Adani hanno perso circa 150 miliardi di dollari di valore in seguito alle accuse del venditore allo scoperto statunitense Hindenburg Research secondo cui la società avrebbe intrapreso operazioni improprie e avrebbe utilizzato paradisi fiscali.

Il gruppo ha negato le accuse e da allora le sue azioni hanno recuperato parte delle perdite, in particolare dopo che un comitato nominato dalla Corte Suprema non ha trovato prove di manipolazione dei prezzi delle azioni.

Deloitte, un precedente revisore dei conti di Adani Ports, si è dimesso dal suo ruolo nel gruppo in agosto a causa delle preoccupazioni per le accuse di Hindenburg che la società non ha voluto esaminare in modo indipendente.

Accuse simili di riciclaggio di denaro sono state segnalate dall’Organized Crime and Corruption Reporting Project, secondo il quale milioni di dollari sono stati investiti in azioni quotate in borsa attraverso fondi offshore per oscurare gli acquirenti.

L’accordo di joint venture TotalEnergies-Adani Green Energy per lo sviluppo di parchi eolici e solari è stato annunciato da entrambe le società la scorsa settimana.

«Si tratta di una joint venture che dà a TotalEnergies l’accesso diretto alla proprietà delle attività conferite da Adani», ha detto un portavoce di TotalEnergies, aggiungendo che ciò consente loro di perseguire la loro strategia di crescita rinnovabile in India.

TotalEnergies possiede già circa il 20% di Adani Green. Adani Green contribuirà con asset alla joint venture, si legge in un comunicato, aggiungendo che l’accordo la aiuterà a raggiungere l’obiettivo di avere 45 gigawatt (GW) di capacità di energia rinnovabile entro il 2030.

In precedenza, la Qatar Investment Authority era legata a un accordo per acquisire azioni di Adani Green Energy per un valore di 500 milioni di dollari tramite accordi in blocco. Da allora altre società hanno negato di essere collegate al gruppo.

Adani Green ha affermato che il suo consiglio di amministrazione ha anche approvato la firma di un term sheet vincolante con Total per modificare alcuni termini di investimento nell’impresa, denominata Adani Green Energy Twenty Three.

L’impresa avrà la capacità di generare 1.050 megawatt di elettricità da parchi solari ed eolici.

Maddalena Ingroia