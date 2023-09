CHIPWAR. Pechino investirà altri 300 miliardi di yuan nei chip nazionali

La Cina è pronta a lanciare il suo più grande fondo mai realizzato per rilanciare l’industria dei chip, con l’intenzione di arrivare a 300 miliardi di yuan in investimenti.

Questo obiettivo supera i fondi simili lanciati nel 2014 e nel 2019, che secondo i rapporti del governo hanno raccolto rispettivamente 138,7 miliardi di yuan e 200 miliardi di yuan, riporta AF.

Questa notizia arriva sulla scia del successo del gigante tecnologico cinese Huawei, colpito dalle sanzioni statunitensi, nella costruzione di un processore avanzato da 7 nanometri, in collaborazione con il produttore di chip statale Semiconductor Manufacturing International Corporation, Smic, per alimentare il suo ultimo smartphone abilitato al 5G.

La svolta di Huawei segna un passo avanti significativo per l’industria cinese dei semiconduttori nel mezzo della guerra dei chip con gli Stati Uniti.

Ciò avviene anche in un momento in cui Pechino ha investito denaro nell’industria nazionale dei chip in linea con l’appello del presidente Xi Jinping all’autosufficienza nella tecnologia per evitare di essere “strangolato” dalle sanzioni occidentali.

Il nuovo telefono Huawei, chiamato Mate 60 Pro e alimentato da un nuovo chip Kirin 9000, è il primo a utilizzare la tecnologia a 7 nm più avanzata di Smic, che è stato tra i maggiori beneficiari del Big Fund sostenuto dallo Stato, formalmente noto come China Integrated Circuit Industry Investment Fund.

Il ministero delle Finanze cinese prevede di contribuire con 60 miliardi di yuan al fondo, che è stato approvato dalle autorità negli ultimi mesi. Uno dei principali settori d’investimento del fondo sarà quello delle attrezzature per la produzione di chip.

L’attenzione sulle apparecchiature chip fa seguito a una serie di misure di controllo delle esportazioni imposte da Washington nel tentativo di ostacolare lo sviluppo cinese di tecnologie sensibili e capacità militari.

Anche i principali alleati degli Stati Uniti, il Giappone e i Paesi Bassi – che ospitano entrambi alcuni dei maggiori fornitori mondiali di attrezzature per la produzione di chip – hanno esteso controlli simili sulle esportazioni, prendendo di mira la Cina.

Tra i sostenitori dei due precedenti fondi d’investimento figurano il ministero delle Finanze ed enti statali come China Development Bank Capital, China National Tobacco Corporation e China Telecom.

Oltre a Smic, sono stati forniti finanziamenti alla seconda più grande fonderia di chip della Cina, Hua Hong Semiconductor, che quest’anno ha raccolto 3 miliardi di dollari nella più grande offerta pubblica del paese.

Anche Yangtze Memory Technologies, produttore di memorie flash e una serie di aziende e fondi più piccoli, hanno ricevuto investimenti. Nonostante questi, l’industria cinese dei chip ha faticato a svolgere un ruolo di primo piano nella catena di fornitura globale, in particolare per i chip avanzati.

Ciò, tuttavia, potrebbe cambiare con il chip Huawei-SMIC. La società di ricerca TechInsights ha affermato nel suo rapporto che il chip suggerisce che il governo cinese sta facendo progressi nel tentativo di costruire un ecosistema di chip nazionale.

Le notizie sulla svolta di Huawei e sul fondo seguono da vicino una visita a Pechino da parte del segretario al Commercio statunitense Gina Raimondo.

Il processo di raccolta fondi per il nuovo Fondo da 40 miliardi di dollari richiederà probabilmente mesi e non è immediatamente chiaro quando verrà lanciato il terzo fondo o se verranno apportate ulteriori modifiche al piano.

Tommaso Dal Passo