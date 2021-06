GUERRA FUTURA. Lo USMC studia nuove configurazioni tattiche

Il Corpo dei Marines sta affinando i suoi piani per battaglioni di fanteria più piccoli e tecnologicamente pesanti attraverso due anni di sperimentazione destinati a rivelare il miglior mix di persone e capacità per le operazioni del futuro.

Soprannominato Infantry Battalion Experiment Campaign Plan, o IBX30, lo sforzo di tre battaglioni fa parte della volontà del Corpo dei Marines a riorganizzarsi per i conflitti con gli avversari quasi-pari entro il 2030, che l’attuale strategia di difesa dice richiederà la diffusione delle forze su spazi di battaglia più grandi, mentre si respingono le nuove tecnologie come droni e attacchi informatici.

«Come abbiamo visto in molti conflitti recenti, la proliferazione di armi a lungo raggio e sensori e cose del genere rendono molto difficile sopravvivere sul campo di battaglia attuale se si è una grande unità che sta operando con grandi gruppi di persone molto vicine tra loro. Quindi occorre essere in grado di disperdere e distribuire le tue forze e ottenere comunque degli effetti», riporta Defense One.

L’attuale battaglione con tre compagnie di fucilieri, una compagnia di armi pesanti, mitragliatrici, e una compagnia comando non è organizzata ed equipaggiata per la futura guerra distribuita, prosegue il giornale.

Un progetto di battaglione di fanteria proposto eliminerebbe la compagnia di armi pesanti e addestrerebbe i marines nelle compagnie di fucilieri a usare una gamma di armi invece di specializzarsi in una sola. L’idea è che un’unità più piccola con più addestramento alle armi aumenterà la loro capacità di sopravvivenza e di missione come parte di un’unità di spedizione, ad esempio.

IBX30 sta testando questa proposta di riprogettazione con tre veri battaglioni di fanteria, ognuno dei quali sta provando il progetto in un modo leggermente diverso. L’esperimento, supervisionato dal Warfighting Laboratory/Futures Directorate, è iniziato alla fine del 2019 e continuerà fino al 2022, quando prevede di presentare raccomandazioni al comandante del Corpo dei Marines, Gen. David Berger.

L’idea di un battaglione di fanteria rimodellato risale alle indicazioni di pianificazione di Berger per il 2019, che chiedevano una forza in grado di muoversi dal mare alla terra, a portata di fuoco a lungo raggio, e di combattere con armi più avanzate che non richiedono così tante persone in una singola area.

Lucia Giannini