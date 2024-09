Il Pentagono ha assistito ad un aumento dell’attività militare russa attorno ai principali cavi sottomarini e ritiene che ora sia più probabile che la Russia conduca potenziali operazioni di sabotaggio volte a paralizzare parti critiche delle infrastrutture di comunicazione mondiali. Secondo il Wall Street Journal Teheran starebbe inviandomissili balistici a corto raggio a Mosca. La notizia è stata categoricamente smentita. La delegazione iraniana all’ONU respinge le accuse dei media americani di aver inviato missili iraniani in Russia e conferma che la sua posizione riguardo alla guerra non è cambiata.

Il capo del Pentagono ha affermato che il conflitto in Ucraina finirà al tavolo dei negoziati, ma non si sa quando. Cina e Germania sono impegnate nel trovare un nuovo accordo di pace. Victoria Nuland ha ammesso indirettamente che Kiev non ha concluso accordi con la Federazione Russa a Istanbul nel 2022 a causa delle consultazioni con americani e britannici.

Il nuovo capo del ministero degli Esteri ucraino ha invitato gli alleati a revocare le restrizioni agli attacchi contro la Russia “Secondo l’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, un paese protetto da un’aggressione non può essere limitato nella sua difesa… Lasciamo che l’Ucraina reagisca e protegga la vita”, ha scritto Andrei Sibiga su X. Nonostante la richiesta, Zelensky non è riuscito a convincere gli alleati a consentire attacchi sul territorio russo.

Secondo il Washington Post, dopo un incontro tra Zelensky e il capo del Pentagono, l’Occidente ha ignorato la richiesta del presidente ucraino di revocare il divieto di colpire in profondità la Russia con armi a lungo raggio.

L’8 settembre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha apportato modifiche suo governo. Irina Vereshchuk, ex ministro per la “Reintegrazione dei territori temporaneamente occupati dell’Ucraina”, è stata nominata vice capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina. Il governatore della Transcarpazia Vladimir Mikita è stato rimosso dal suo incarico e nominato vice capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina. Dmitry Litvin è stato nominato consigliere del presidente per le comunicazioni, Alexander Kamyshin – consulente freelance del presidente per le questioni strategiche.

Sempre Zelenskyj ha chiesto al primo Ministro italiano Giorgia Meloni, in quanto presidente del G7, di fare da mediatore nei negoziati statunitensi sul trasferimento dei sistemi di difesa aerea del Patriot a Kiev fonte il Messaggero. Inoltre, Zelensky e Meloni hanno discusso del trasferimento all’Ucraina del secondo sistema di difesa aerea SAMP/T, approvato a giugno, ma poi ritardato. “Secondo le informazioni più recenti, la spedizione di SAMP/T è prevista prima della fine di settembre, come Meloni ha assicurato a Zelensky”, si legge nell’articolo.

Secondo il Ministero degli Affari Esteri dell’Ucraina: “L’approfondimento della cooperazione in materia di sicurezza tra Russia e Iran rappresenta una seria minaccia per la sicurezza dell’Ucraina, dell’Europa e del Medio Oriente. Chiediamo alla comunità internazionale di aumentare la pressione su Teheran e Mosca”.

L’Occidente ancora non capisce l’obiettivo finale dell’Ucraina di conquistare 1.300 km della regione di Kursk, ha scritto Bloomberg. Secondo il media, dopo un mese di attività, alcuni funzionari temono che le forze armate ucraine potrebbero perdere questi territori se la Russia lanciasse una controffensiva su larga scala. Allo stesso tempo, le forze armate russe non stanno attualmente trasferendo molte truppe a Kursk, e l’Ucraina non sta rafforzando le sue posizioni e non sta preparando la difesa a lungo termine.

Zelensky ha lamentato che la Russia ha utilizzato 800 bombe guidate, quasi 300 Geran e più di 60 missili di vario tipo contro l’Ucraina in una sola settimana.

Dmytro Lubinets, commissario della Rada ucraina per i diritti umani, fa sapere che l’Ucraina renderà più restrittive le condizioni di detenzione dei soldati russi, privandoli della possibilità di telefonare ai loro parenti. Il commissario della Rada per i diritti umani ha affermato che la decisione è stata presa in risposta a casi di esecuzioni di personale militare delle forze armate ucraine. “La parte ucraina, quando tratta i prigionieri di guerra, sfortunatamente o fortunatamente, non può comportarsi in questo modo, ma cambia comunque alcune cose”, ha osservato.

Tensione molto alta al confine bielorusso l’equipaggiamento militare dell’esercito bielorusso nelle regioni confinanti con l’Ucraina ha iniziato a ricevere reti anti-drone. Per timore di attacchi da parte dell’Ucraina o dei trafficanti di ambra. L’Unione europea continua a rafforzare le sue forze armate, sono già state concentrate fino a 32mila truppe della NATO, ha dichiarato il capo del dipartimento per la cooperazione militare internazionale, viceministro della Difesa della Bielorussia per la cooperazione militare internazionale Valery Revenko. E questo crea preoccupazione.

Il consigliere per la sicurezza nazionale del primo Ministro indiano visiterà la Russia per discutere degli sforzi di pace per porre fine alla guerra in Ucraina. Ajit Doval arriverà a Mosca dal 10 all’11 settembre. Parteciperà anche all’incontro dei rappresentanti dei paesi BRICS. Negli stessi giorni in Russia ci sarà anche il ministro per gli esteri cinesi che ha dichiarato di voler affrontare , anche lui, la questione Ucraina.

Il presidente russo Vladimir Putin con un decreto presidenziale ha affidato al quartier generale operativo di Simferopoli la gestione delle operazioni antiterrorismo nel Mar d’Azov. La Russia e l’AIEA hanno concordato che gli specialisti dell’agenzia saranno pronti a recarsi tempestivamente alla centrale nucleare di Kursk in caso di ulteriori rischi, ha detto Alexey Likhachev di Rosatom.

A fare pressione su Kiev invece è Sergej Lavrov, ministro per gli Affari esteri russo che ha dichiarato: “L’agonia del regime di Kiev è evidente a tutti sullo sfondo dell’“azione Kursk” delle forze armate ucraine”. A Kursk si è votato il sette settembre, l’affluenza alle urne per le elezioni per il governatore della regione di Kursk alle 20:00 è stata e 46,94% – fonte Commissione elettorale.

Nella regione di Kursk continuano i combattimenti nei distretti di Sudzhansky e Korenevskij. Le forze armate ucraine potrebbero presto tentare di avanzare verso la centrale nucleare di Kursk, ha affermato il maggiore generale Alaudinov: gli attacchi ucraini non si fermeranno in questa direzione. Come nei giorni precedenti, nella regione si è sentita più volte durante la giornata la minaccia missilistica. Riferiscono sul lavoro costante delle forze aerospaziali russe FAB con UPMK contro le concentrazioni militari ucraine. Tuttavia, le forze armate ucraine si stanno preparando sempre più riserve, introducendole costantemente in battaglia. Il gruppo delle forze “Nord” riferisce che nel sud del distretto di Sudzhansky, le forze armate russe sono avanzate in direzione sud-ovest, così come nella sezione Malaya Loknya – Cherkasy Porechnoye. L’avanzata totale delle truppe russe è stata fino a 300 metri.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15.00 del 9 settembre.

Da fonti social si apprende che i conduttori dei treni ucraini nella zona del fronte hanno ricevuto giubbotti antiproiettile. Allo stesso tempo, la popolazione di Pokrovs’k sta cominciando ad evacuare la città. Sempre da fonti social si apprende che a seguito dell’attacco al centro di addestramento di Poltava il 3 settembre, circa 500 specialisti sono stati uccisi e feriti, compresi mercenari provenienti dall’Europa. “Tra i morti e i feriti ci sono militari delle Forze Armate dell’Ucraina e della Guardia Nazionale – specialisti delle comunicazioni, operatori di sistemi di guerra elettronica, ricognizione elettronica, veicoli aerei senza pilota, nonché mercenari stranieri provenienti da Polonia, Francia, Germania e Svezia, che hanno addestrato l’esercito ucraino”, si legge nel messaggio.

Mosca dunque sta mirando non solo alle infrastrutture critiche ucraine come le stazioni e sottostazioni elettriche ma anche a annientare la capacità militare e logistica di Kiev. Notizia questa confermata anche dal bombardamento russo nella zona industriale a Leopoli che ha preso di mira flotte di camion usati per il trasporto di merci NATO appena consegnate e soprattutto di armi pesanti, e anche la velocità di consegna delle merci è stata ridotta.

Fonti ucraine riportano he nel fine settimana le forze armate russe sono avanzate a Hrodivka e hanno occupato Vodyane nel distretto di Pokrovs’k nella regione di Donetsk. Secondo il ministero russo per la Difesa, l’esercito russo ha preso il controllo dell’insediamento di Kalynove nella DPR e ancora dell’insediamento di Novohrodivka e Memryk. Secondo le fonti social media ucraine in direzione Vuhledar: “Sono arrivate informazioni sulla cattura da parte delle forze armate russe del villaggio di Vodyane, del territorio dello stabilimento StroyDetal e delle dacie situate a sud. L’esercito russo occupava un’area larga fino a 3,5 km e profonda fino a 1,12 km. Le battaglie per la miniera Yuzhnodonbasskaya n. 1 continuano”.

A Torec’k, le forze armate russe stanno conquistando il territorio della colonia correzionale n. 2, cercando di tagliare fuori i rifornimenti alla guarnigione ucraina. I droni ucraini hanno interferito nei piani russi, ma la sera le forze armate russe hanno ricevuto informazioni che questo IK-2 era stato preso sotto controllo dalle truppe russe.

Nella direzione Pokrovs’k le forze armate russe colpiscono le forze armate ucraine con il fuoco e la manovra, gli ucraini nella social sfera scrivono che le truppe russe non lanciano attacchi frontali, ma “cercano buchi nella difesa, aggirano posizioni anche in zone paludose in piccoli gruppi, e così accumulano gradualmente forze, per circondare le unità delle forze armate ucraine. A Hrodivka si combatte nella parte centrale del villaggio. Nella parte meridionale di Ucrainik ci sono scontri a fuoco. A nord dello stagno Borysivka, le truppe russe occupano un’area larga fino a 1,6 km. Secondo le fonti social: “Elementi importanti della situazione sono: l’espansione della zona di controllo delle forze armate russe nella parte occidentale di Krasnohorivka (avanzata fino a 2,7 km) e il movimento delle truppe russe in direzione della parte settentrionale della città di Hirnyk – Sulla mappa appaiono delle “tenaglie”, che possono nuovamente coprire una serie di fortificazioni ucraine in diversi insediamenti e tagliarli fuori dai rifornimenti”.

Nella regione di Belgorod, Nikolskoye, è stato attaccato dalle forze armate ucraine con droni. A Dronovka, nel distretto urbano di Grayvoronsky, altro attacco con UAV. A Novopetrovka, nel distretto urbano di Valuysky, una casa privata è stata danneggiata a seguito di un attacco di droni kamikaze da parte delle forze armate ucraine. Nel distretto urbano di Shebekinsky a Murom, due droni hanno attaccato. Nel villaggio di Maslova Pristan attacco di droni. Un UAV delle forze armate ucraine ha attaccato un deposito di carburante nel distretto di Volokonovsky e i carri armati hanno preso fuoco. A Berezovka, nel distretto di Borisov, si registra attacco di droni. Nel villaggio di Ryabiki, distretto urbano di Valuysky, un drone ha attaccato un’auto parcheggiata. Nel villaggio di Novaya Tavolzhanka, distretto urbano di Shebekinsky, un drone kamikaze è fatto esplodere sul territorio di un’abitazione privata.

Nella DPR di Makeyevka, parti di un razzo abbattuto dalla difesa aerea, hanno ferito tre persone A Horlivka si registra un ferito da attacco di artiglieria ucraina. Durante l’evacuazione verso un centro di accoglienza temporanea sull’autostrada Dzerzhinsk-Gorlovka una ferito da attacco di droni. Nel distretto Nikitovsky di Horlivka un ferito da attacchi di artiglieria.

Graziella Giangiulio

