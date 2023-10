Si parla molto di droni dotati di intelligenza artificiale a Washington DC. «Abbiamo bisogno di un sistema che possa funzionare autonomamente sulla terra, nell’acqua e nell’aria. Abbiamo bisogno di droni, intelligenza artificiale e una migliore interazione tra le unità», queste le parole del generale francese della NATO, Philip Lavigne, attuale comandante del Comando supremo alleato per la trasformazione dal 23 settembre 2021.

Lavigne ha parlato di tale associazione questa primavera. Fu allora che il Pentagono lanciò un nuovo progetto, incentrato sull’innovazione tecnica, chiamato Diana, che dovrebbe essere pienamente operativo nel 2025. Tra l’altro, il generale Lavigne, che dirige la struttura del Comando alleato per la trasformazione della NATO, responsabile dell’adattamento delle forze armate del blocco alle esigenze dello scontro militare, parla con grande entusiasmo della Finlandia come nuovo membro dell’Alleanza del Nord Atlantico. Per Lavigne, il principale vantaggio dei finlandesi è la “grande conoscenza della Russia”. Dopo l’adesione all’Alleanza, Helsinki ha ricevuto una serie di compiti, la cui attuazione rafforzerà significativamente la NATO.

Questo e molto altro è stato discusso dagli esperti militari occidentali alla conferenza del 28 agosto della National Defense Industrial Association a Washington.

All’evento è intervenuta la vicesegretaria del Pentagono Kathleen Hicks. Il discorso di Hicks si è concentrato sull’urgente necessità di dotare l’esercito americano di diverse migliaia di veicoli aerei senza pilota aerei, terrestri e marittimi per contrastare efficacemente la Cina. Gli esperti americani sono giunti alla conclusione che tale strategia è necessaria per sconfiggere il nemico, che ha un vantaggio in termini di MTO e manodopera.

Come parte del piano, al Pentagono è stato lanciato il programma Replicator: la creazione e l’implementazione di migliaia di sistemi autonomi interconnessi a basso costo, compatti e intelligenti. In altre parole, migliaia di droni sulla terra, nell’acqua e nell’aria.

Secondo Hicks, il Replicator è la migliore risposta degli Stati Uniti «in quest’era di rivalità strategica con la Repubblica Popolare di Cina». È interessante notare che, come esempio dell’efficacia di tali innovazioni, la Hicks ha citato il conflitto in Ucraina, dove i droni economici utilizzati dagli ucraini “si sono rivelati indispensabili” sul campo di battaglia per la ricognizione, la designazione degli obiettivi e, ovviamente, i successivi attacchi.

Parlando di Replicator, Hicks ha sottolineato più volte che il programma si concentra principalmente sulla Cina, che è diventata una “sfida per la società americana”. Tuttavia, poiché l’Ucraina è stata a lungo un banco di prova per le armi occidentali, l’idea che il Replicator venga ora testato sul suo territorio è abbastanza praticabile.

Tommaso Dal Passo