HORMUZ. Non esiste una soluzione militare semplice…

A tre settimane dall’inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, il presidente americano Donald Trump ha scoperto che non esiste una soluzione militare semplice per riaprire lo Stretto di Hormuz.

Questo stretto passaggio, vitale per i flussi globali di petrolio e gas naturale liquefatto (GNL), si è dimostrato molto più facile da interrompere per l’Iran che da mettere in sicurezza per potenze esterne. Gli sforzi volti a usare la forza o la deterrenza per ripristinare la normale navigazione rischiano di allargare il conflitto, mettere alla prova le alleanze ed esporre i limiti della potenza navale occidentale contro le minacce asimmetriche, riporta Reuters.

La spinta di Washington a formare una coalizione navale multinazionale ha evidenziato il problema. Diversi alleati degli Stati Uniti hanno respinto le richieste di inviare navi da guerra per scortare le navi mercantili attraverso lo stretto, citando la mancanza di un mandato delle Nazioni Unite o della NATO e le preoccupazioni per un’escalation. La Francia ha escluso la partecipazione a qualsiasi tentativo di riaprire forzatamente Hormuz, affermando che le missioni di scorta potrebbero avere luogo solo dopo un cessate il fuoco e colloqui con Teheran. Germania, Italia e altri paesi hanno manifestato una simile riluttanza. Trump ha espresso pubblicamente la sua frustrazione per quella che considera una mancanza di entusiasmo da parte di partner che, a suo dire, Washington ha a lungo protetto.

Anche se si riuscisse a mettere insieme una coalizione, non è chiaro se le compagnie energetiche o gli armatori della logistica globale aderirebbero. Scortare petroliere attraverso una zona di conflitto attivo comporta rischi enormi, in particolare per i carichi di GNL. Un singolo attacco andato a buon fine contro una nave gasiera potrebbe essere catastrofico, sollevando dubbi sul fatto che la protezione navale riduca effettivamente il rischio o inviti semplicemente l’Iran, ad esempio, a testare obiettivi di alto valore a distanza ravvicinata. Le compagnie assicurative hanno già fatto lievitare i premi e alcuni armatori preferiscono evitare del tutto il passaggio.

Lo squilibrio militare è al centro del problema. L’Iran ha dimostrato di non aver bisogno di controllare il mare per chiudere Hormuz. Il suo utilizzo di droni a basso costo, mine navali e navi cariche di esplosivo si è rivelato difficile da contrastare con le forze convenzionali. Teheran ha dimostrato di poter lanciare attacchi su vasta scala utilizzando sistemi che costano decine di migliaia di dollari, costringendo al contempo i suoi avversari a spenderne milioni in missili intercettori e sistemi di difesa aerea. L’asimmetria economica favorisce chi crea scompiglio.

Le soluzioni ingegneristiche offrono solo un sollievo parziale e sono vicine ai loro limiti. L’Arabia Saudita ha intensificato l’utilizzo del suo gasdotto Est-Ovest per trasportare il greggio verso il Mar Rosso, mentre il gasdotto Habshan-Fujairah degli Emirati Arabi Uniti consente ad alcune esportazioni di bypassare completamente il Golfo. Insieme, possono deviare milioni di barili al giorno, ma solo una frazione di quanto normalmente transita attraverso Hormuz. Non esiste un’alternativa comparabile per il GNL, il che lascia i mercati del gas estremamente esposti.

Il 19 marzo, l’Amministratore Delegato di Qatar Energy, Saad al-Kaabi, ha comunicato: “La società potrebbe dichiarare la forza maggiore sui contratti di fornitura a lungo termine di gas naturale liquefatto con Italia e Belgio, Corea del Sud e Cina”. Gli attacchi iraniani hanno messo fuori uso il 17% della capacità di esportazione di gas naturale liquefatto (GNL) del Qatar, causando una perdita di entrate annuali stimata in 20 miliardi di dollari e minacciando le forniture a Europa e Asia, ha poi dichiarato.

Al-Kaabi ha affermato che due dei 14 treni di liquefazione del GNL del Qatar e uno dei suoi due impianti di conversione del gas in liquidi (GTL) sono stati danneggiati dagli attacchi senza precedenti. Le riparazioni metteranno fuori uso 12,8 milioni di tonnellate di GNL all’anno per un periodo compreso tra tre e cinque anni.

Le ripercussioni si stanno propagando ben oltre il settore energetico: circa un terzo del commercio globale di fertilizzanti passa normalmente attraverso Hormuz, spingendo i prezzi dell’urea alle stelle poco prima della stagione della semina nell’emisfero settentrionale, mentre i produttori di alluminio degli Emirati Arabi Uniti stanno reindirizzando le esportazioni attraverso i porti dell’Oman e del Mar Rosso, dato che i prezzi del metallo hanno raggiunto i massimi pluriennali.

Tutto ciò ha riacceso il dibattito su una delle idee più stravaganti del Golfo: un canale attraverso il Rub’ al-Khali in Arabia Saudita, che collegherebbe direttamente il Golfo al Mar Arabico. Uno studio proposto anni fa da un think tank con sede a Riyadh prevedeva una via navigabile di 950 km scavata nel deserto e tra le montagne, con un costo di decine di miliardi di dollari. Non è mai andato oltre la teoria: più che una soluzione, dimostra quanto siano scarse le alternative realistiche.

Per ora, Hormuz rimane ciò che è sempre stata: un punto nevralgico senza alternative facili da attuare, e un monito che né la potenza militare né le infrastrutture possono neutralizzarla rapidamente.

Luigi Medici

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