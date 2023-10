CAUCASO. Turchia e Azerbaijan unite da un corridoio che passa per l’Iran

La scorsa settimana, con l’Armenia alle prese con una grave crisi con decine di migliaia di rifugiati del Nagorno-Karabakh che si riversavano oltre il confine in seguito al blitz militare azerbaigiano che ha ripreso il controllo della loro enclave, Erdogan e Ilham Aliyev hanno lasciato intendere che avrebbero spinto affinché l’Armenia accettasse il loro tanto desiderato “Corridoio Zangezur”. Questo collegamento previsto collegherebbe l’Azerbaigian continentale con la Turchia attraverso il territorio armeno e l’exclave azera di Nakhchivan.

Tuttavia, quando Erdogan è tornato in Turchia dopo un incontro con Aliyev a Nakhchivan, dove il 25 settembre i due presidenti hanno aperto congiuntamente un’installazione militare azera modernizzata, ha detto che il progetto del ponte terrestre potrebbe essere realizzato anche senza l’uso del territorio armeno. «Se l’Armenia non apre la strada al corridoio, dove passerà? Passerà attraverso l’Iran», ha detto. «L’Iran attualmente la considera positivamente. Quindi sarebbe possibile passare dall’Iran all’Azerbaigian», ha aggiunto Erdogan.

In una riunione di governo più tardi lo stesso giorno, Erdogan ha ribadito la dichiarazione.

Il 17 settembre Haqqin.az, un sito web associato ai servizi di sicurezza dell’Azerbaigian, distingueva tra un “corridoio Zangezur occidentale” che passa attraverso la provincia armena di Syunik e un “corridoio Zangezur orientale” che attraversa l’Iran.

L’articolo concludeva: «Se Yerevan continua a ritardare l’apertura del Corridoio Zangezur Occidentale, allora l’Azerbaigian aprirà il Corridoio Zangezur Orientale con l’Iran, il che significa che l’Armenia rimarrà fuori dall’ennesimo progetto strategico e sarà ancora una volta un perdente».

La rotta iraniana sarebbe accettabile per Baku: «La palla è nel campo dell’Armenia. Se questo paese vuole stabilire una comunicazione via terra con il mondo esterno dopo 30 anni di isolamento autoimposto, deve rispettare i propri obblighi sul corridoio Zangezur. In caso contrario, la comunicazione verrà stabilita comunque, ma in questo caso attraverso l’Iran, aggirando l’Armenia», riporta BneIntelliNews.

L’Armenia teme che un accordo per un corridoio Zangezur occidentale che attraversi il suo territorio significherebbe una perdita di sovranità se non fosse in grado di monitorare il traffico stradale e ferroviario previsto.

Aliyev sarebbe ora cauto nell’esercitare troppa pressione sul leader armeno Nikol Pashinyan in seguito alla distruzione da parte dell’Azerbaigian di ciò che restava dell’autoproclamata Repubblica dell’Artsakh perché non vuole vedere Pashinyan rovesciato dall’indignazione armena per il destino dell’enclave e sostituito da un’amministrazione revanscista che potrebbe avere progetti di lanciare un tentativo di riprendersi le terre perdute.

Aliyev ha elogiato in modo evidente Pashinyan, che durante l’offensiva azera in Karabakh aveva annunciato pubblicamente che le forze armate armene non sarebbero intervenute in un discorso alla nazione il 20 settembre, dicendo: “«Durante questo periodo, oggi e ieri, l’Armenia ha inaspettatamente mostrato competenza politica, cosa che apprezziamo».

Ma resta il timore che Aliyev ed Erdogan stiano solo aspettando il loro tempo e, quando l’attenzione internazionale non sarà più così centrata sul destino degli “armeni dell’Artsakh”, torneranno a chiedere che un corridoio Zangezur occidentale, che attraversi l’Armenia, debba essere accettato.

Se ciò dovesse accadere, tuttavia, probabilmente non si troverebbero ad affrontare solo le obiezioni armene. Anche l’Iran si è finora opposto all’idea di un corridoio che attraversi l’Armenia, a breve distanza dal confine parallelo tra Armenia e Iran, temendo che ciò interromperebbe le rotte di transito utilizzate dai commercianti iraniani e aprirebbe la strada a una maggiore influenza geopolitica turca in quello che vede. come il suo cortile del Caucaso meridionale.

Zangezur è importante per la Turchia in quanto darebbe al paese un passaggio diretto sia verso la “nazione fratello” Azerbaigian che verso le nazioni di lingua turca dell’Asia centrale, vale a dire Kazakistan, Kirghizistan, Turkmenistan e Uzbekistan.

