GIAPPONE. Tokyo apre il mercato del lavoro

In un cambiamento importante per un paese a lungo chiuso agli immigrati, il Giappone sta cercando di consentire agli stranieri di rimanere a tempo indeterminato in alcuni lavori da “colletti blu”, cioè operai, a partire dall’anno fiscale 2022.

Stando a Reuters, secondo una legge entrata in vigore nel 2019, una categoria di “lavoratori qualificati specificati” in 14 settori come l’agricoltura, l’assistenza infermieristica e i servizi igienici hanno ottenuto i visti, ma i soggiorni sono stati limitati a cinque anni e senza membri della famiglia per i lavoratori in tutti i settori tranne l’edilizia e la costruzione navale.

Le aziende avevano citato queste restrizioni tra le ragioni per cui erano esitanti ad assumere questo tipo di aiuto, e il governo ha cercato di allentare queste restrizioni negli altri settori. Se la revisione entrerà in vigore, questi lavoratori – molti provenienti dal Vietnam e dalla Cina – saranno autorizzati a rinnovare i loro visti a tempo indeterminato e a portare le loro famiglie con loro.

Il portavoce del governo Hirokazu Matsuno ha sottolineato, tuttavia, che qualsiasi cambiamento di questo tipo non significherebbe la residenza permanente automatica, che richiederebbe un processo separato.

L’immigrazione è stata a lungo un tabù in Giappone perché molti premiano l’omogeneità etnica, ma la pressione è montata per aprire le frontiere a causa di un’acuta carenza di manodopera data la diminuzione e l’invecchiamento della popolazione.

«Poiché la riduzione della popolazione diventa un problema più serio e se il Giappone vuole essere visto come una buona opzione per i lavoratori stranieri, ha bisogno di comunicare che ha la struttura adeguata in atto per accoglierli», ha detto a Reuters Toshihiro Menju, direttore generale del think tank Japan Center for International Exchange.

La legge del 2019 doveva attirare circa 345.000 “lavoratori qualificati specificati” in cinque anni, ma l’assunzione si è aggirata intorno ai 3.000 al mese prima che la pandemia di Covid-19 sigillasse le frontiere, secondo i dati del governo. Alla fine del 2020, il Giappone ospitava 1,72 milioni di lavoratori stranieri, su una popolazione totale di 125,8 milioni e solo il 2,5% della sua popolazione attiva.

Lucia Giannini