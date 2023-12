COREA DEL NORD. Kim Jong Un si prepara alla guerra

Kim Jong Un ha ordinato all’esercito, all’industria delle munizioni e al settore delle armi nucleari del suo Paese di accelerare i preparativi di guerra per contrastare quelle che ha definito mosse conflittuali senza precedenti da parte degli Stati Uniti.

Mercoledì 27 dicembre, parlando degli orientamenti politici per il nuovo anno in un incontro di partito, Kim ha anche affermato che Pyongyang amplierà la cooperazione strategica con i paesi “indipendenti antimperialisti”, riporta Kcna.

La Corea del Nord ha ampliato i legami con la Russia, e Washington accusa Pyongyang di fornire attrezzature militari a Mosca da utilizzare nella guerra con l’Ucraina, mentre la Russia fornisce supporto tecnico per aiutare il Nord a far avanzare le sue capacità militari.

Kim “ha stabilito i compiti militanti per l’Esercito popolare e l’industria delle munizioni, delle armi nucleari e dei settori della protezione civile per accelerare ulteriormente i preparativi di guerra”, ha detto Kcna.

Giovedì 28 dicembre, il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol ha visitato un’unità militare sudcoreana in prima linea nella contea orientale di Yeoncheon per ispezionare la sua posizione di difesa e ha chiesto un’immediata ritorsione in caso di provocazione da parte della Corea del Nord: «Vi esorto a schiacciare immediatamente e con fermezza la volontà del nemico di provocare sul posto», ha detto Yoon alle truppe.

Durante il plenum del partito, il leader nordcoreano Kim ha anche delineato gli obiettivi economici per il nuovo anno, definendolo un “anno decisivo” per realizzare il piano di sviluppo quinquennale del Paese: Kim «ha chiarito quali compiti importanti per il nuovo anno devono essere portati avanti in modo dinamico nei settori industriali chiave» e ha chiesto “la stabilizzazione della produzione agricola ad un livello elevato”.

La Corea del Nord ha sofferto gravi carenze alimentari negli ultimi decenni, inclusa la carestia negli anni Novanta, spesso a causa di disastri naturali. Esperti internazionali hanno avvertito che la chiusura delle frontiere durante la pandemia ha peggiorato la sicurezza alimentare, riporta Reuters.

Si stima che la produzione agricola della Corea del Nord sia aumentata di anno in anno nel 2023 a causa delle condizioni meteorologiche favorevoli. Ma Seul ha affermato che l’importo è ancora molto inferiore a quello necessario per affrontare la cronica carenza di cibo del paese.

Martedì scorso è iniziata la nona riunione plenaria dell’ottavo comitato centrale del Partito dei Lavoratori della Corea per concludere un anno durante il quale l’isolato Nord ha sancito la politica nucleare nella sua costituzione, ha lanciato un satellite spia e ha lanciato un nuovo missile balistico intercontinentale.

Negli ultimi anni l’assemblea del partito e dei funzionari governativi, durata giorni, è stata utilizzata per fare annunci politici chiave. In precedenza, i media statali avevano diffuso il discorso di Kim il giorno di Capodanno.

Tommaso Dal Passo

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/