GIAPPONE. Basi e armi per attaccare i nemici

Il Giappone rafforzerà le sue difese nazionali di fronte alle crescenti minacce regionali, anche attraverso la possibile acquisizione della capacità di attaccare strutture militari in altri paesi, ha detto il primo ministro Fumio Kishida in un discorso di programma al parlamento giapponese tenuto nel pomeriggio del 6 dicembre.

Il primo ministro Fumio Kishida ha iniziato a esaminare la possibilità di dare al Giappone la capacità di colpire le basi nemiche, spinto dalle preoccupazioni per i rapidi aumenti militari della Corea del Nord e della Cina che Tokyo considera una minaccia alla pace e alla sicurezza regionale.

Nel suo discorso che ha spaziato dalle minacce economiche alla pandemia, Per quanto riguarda la politica di sicurezza, il Giappone rafforzerà fondamentalmente la sua posizione di difesa, esaminando le opzioni che includono l’acquisizione della capacità di colpire le basi nemiche, ha detto Kishida.

«Al fine di salvaguardare la vita e il sostentamento del popolo, esamineremo tutte le opzioni, compresa la capacità di attaccare le basi nemiche … e rafforzare la nostra posizione di difesa fondamentalmente con un senso di velocità», ha detto Kishida. A tal fine ha ribadito la necessità di considerare la modifica della costituzione “pacifista” nipponica.

Tale capacità segnerebbe un cambiamento nella postura militare del Giappone, dato che Tokyo, vincolata dalla sua costituzione pacifista del Secondo dopoguerra, deve svolgere un ruolo di scudo difensivo e logistico, nella sua alleanza di sicurezza con gli Stati Uniti, mentre Washington deve svolgere un ruolo “offensivo”.

Ottenere la capacità di colpire le basi nemiche è un tema che già era stato ventilato nei recenti governi giapponesi e Kishida era favorevole all’idea anche quando era in corsa in un’elezione per la leadership del partito a settembre, mentre i missili diventano sempre più capaci di eludere gli intercettatori.

Come parte dello sforzo per aumentare la capacità di difesa del Giappone, il governo rinnoverà i tre documenti principali che stabiliscono la politica di sicurezza della nazione in un anno: la Strategia di sicurezza nazionale, le linee guida del programma di difesa nazionale e il programma di difesa a medio termine, ha detto Kishida.

Antonio Albanese