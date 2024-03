ENERGIA. L’UE non può rinunciare ai pannelli solari cinesi

Pechino continua a vendere i suoi pannelli all’Unione Europe, nonostante il feroce dibattito politico: i leader dell’Ue, comunque, restano fermi nel dire che l’Europa non può chiudere le porte a simili prodotti a basso costo.

Il capo della politica energetica dell’Ue, Kadri Simson, ha affermato il 4 marzo che la comunità europea dovrebbe sostenere i produttori locali di pannelli solari in difficoltà, ma deve anche raggiungere i propri obiettivi climatici, riporta AF.

La chiusura delle fabbriche tra i pochi produttori di pannelli solari in Europa ha spinto l’industria a cercare un sostegno di emergenza da Bruxelles, includendo potenzialmente restrizioni commerciali sulle importazioni cinesi a basso costo con cui le aziende europee hanno faticato a competere.

Tuttavia, Simson ha escluso il taglio delle importazioni, che potrebbe compromettere la capacità dell’Ue di installare una capacità di energia solare sufficiente per raggiungere gli obiettivi climatici. La maggior parte dei pannelli solari e dei componenti utilizzati in Europa vengono importati dalla Cina.

“Ci sono diverse proposte su come possiamo sostenere la nostra industria, ma chiaramente non possiamo chiudere i nostri confini perché abbiamo bisogno di pannelli solari”, ha detto Simson al suo arrivo a una riunione dei ministri dell’energia dei paesi dell’Ue. “Dobbiamo sostenere il nostro settore, ma abbiamo bisogno che tutti i prodotti raggiungano i nostri obiettivi molto ambiziosi”, ha poi aggiunto.

Il 4 marzo, i ministri dell’Energia dei paesi dell’Unione hanno discusso le proposte per affrontare le sfide del settore.

I suggerimenti, che Simson e il commissario Ue per l’industria Thierry Breton hanno dettagliato in una lettera ai ministri prima dell’incontro, includono l’utilizzo di maggiori aiuti statali nazionali per sostenere i produttori di energia solare e l’organizzazione di aste solari e programmi di sostegno che sostengano i pannelli solari ad alto impatto ambientale e lavorativo. norme – criteri che potrebbero dare un vantaggio ai produttori dell’UE.

Le aziende che installano capacità solare potrebbero anche impegnarsi a includere prodotti fabbricati nell’Ue nei loro portafogli, si legge nella lettera, riporta Reuters. Ha suggerito che i ministri concordino di adottare alcune delle proposte in uno dei prossimi incontri dell’Ue.

Lo scorso anno i paesi dell’Unione hanno installato livelli record di capacità solare, il 40% in più rispetto al 2022. La maggior parte di questi pannelli e componenti provenivano dalla Cina – in alcuni casi, il 95%, come mostrano i dati dell’Agenzia internazionale per l’energia.

Lucia Giannini

