ENERGIA. L’UE invasa dai pannelli solari cinesi. Crisi nera del settore

I pannelli solari cinesi a basso costo hanno portato a un’ondata di installazioni di energia solare in terirptrio europeo, ma hanno messo in crisi il mercato comunitario.

L’Europa ha goduto di un anno eccezionale per l’energia verde, pari al 40% rispetto al 2022, ma le importazioni hanno schiacciato i pochi fornitori di pannelli solari della regione, riporta AF.

I governi e l’industria sono divisi su come rispondere. La stragrande maggioranza di questi pannelli e parti proveniva dalla Cina – in alcuni casi, il 95%, come mostrano i dati dell’Agenzia internazionale per l’energia.

Eppure i produttori di pannelli solari hanno raggiunto un punto di crisi a causa delle importazioni a basso costo e dell’eccesso di offerta. Si stanno accumulando annunci di chiusure della produzione e il settore ha avvertito che metà della sua capacità potrebbe chiudere entro poche settimane a meno che i governi non intervengano.

Il ministro dell’Economia tedesco Robert Habeck ha scritto alla Commissione Europea a novembre 2023, esprimendo preoccupazione per il fatto che la Commissione stesse per imporre restrizioni commerciali sulle importazioni di energia solare cinese.

Habeck ha avvertito che limitare le importazioni cinesi potrebbe bloccare la rapida espansione europea dell’energia verde e rendere più costoso il 90% del mercato fotovoltaico. Si rischia il fallimento delle aziende europee che assemblano e installano pannelli solari utilizzando parti importate, ha affermato il Ministro.

Altrove, la Spagna non ha escluso tariffe sulle importazioni di materiali per pannelli solari, mentre i Paesi Bassi vogliono coprire le importazioni di solare fotovoltaico con la carbon border tax dell’UE, ha detto un funzionario governativo. L’Italia la scorsa settimana ha annunciato un investimento di 90 milioni di euro (97 milioni di dollari) in una fabbrica di pannelli fotovoltaici in Sicilia.

Il commissario europeo per i Servizi finanziari Mairead McGuinness ha sottolineato le misure dell’UE già in corso, con una legge che sarà finalizzata martedì e che mira ad accelerare i permessi per la produzione locale e a fornire prodotti fabbricati nel settore solare. UE, come i pannelli, un vantaggio nelle future gare di tecnologia pulita.

SolarPower Europe ha chiesto un sostegno urgente per l’industria nazionale, ma McGuinness si è mostrato riluttante a imporre restrizioni commerciali.

L’industria stessa è divisa sulla soluzione. I produttori di energia solare hanno esortato i governi a intervenire per acquistare scorte in eccesso di moduli solari per alleviare l’eccesso di offerta – e, se ciò non può essere fatto rapidamente, prendere in considerazione le barriere commerciali.

Ma il settore più ampio dell’energia verde è contrario ai limiti alle importazioni. Anche i produttori locali affermano che le speranze di un’industria locale competitiva sono deboli.

Con alcune aziende solari cinesi in grado di vendere anche a costi di produzione inferiori, l’Europa sta cercando di recuperare terreno; sempre tutto in salita.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/