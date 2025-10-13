ECUADOR. Si allargano le proteste nella capitale. Usati gas lacrimogeni

La folla che protestava contro l’impennata dei prezzi del carburante si è riversata domenica nelle strade di Quito, la capitale dell’Ecuador, bruciando pneumatici, bloccando le strade e affrontando la polizia che ha risposto con i gas lacrimogeni. Si è trattato dell’ultimo scontro di una serie di manifestazioni a livello nazionale che hanno messo alla prova il presidente Daniel Noboa.

I manifestanti fischiavano e gridavano “Noboa fuori, fuori!” mentre marciavano dal sud di Quito verso un parco più a nord. Prima che potessero raggiungere la piazza, gli agenti di polizia in motocicletta hanno disperso la manifestazione, lanciando gas lacrimogeni sulla folla. Non sono stati segnalati feriti, riporta AP.

La più grande organizzazione indigena dell’Ecuador ha indetto gli scioperi 21 giorni fa in risposta alla rimozione di un sussidio per il carburante che ha aumentato il prezzo del gasolio da 1,80 dollari al gallone a 2,80 dollari. Le proteste sono spesso diventate violente, con un civile finora ucciso, decine di feriti e oltre un centinaio di arresti negli scontri con la polizia.

Noboa ha imposto lo stato di emergenza in 10 province, limitando gli assembramenti pubblici a Quito e in altre aree. La scorsa settimana, i manifestanti hanno attaccato il corteo di Noboa con pietre, in una grave escalation.

Poiché le proteste si sono concentrate principalmente nelle province settentrionali del paese, la manifestazione di domenica a Quito ha messo le autorità in stato di massima allerta. Migliaia di poliziotti in assetto antisommossa sono entrati nella capitale negli ultimi giorni.

L’ultima manifestazione ha coinciso con la Giornata dell’Interculturalità e della Plurinazionalità, che in Ecuador sostituisce il Columbus Day, celebrando la popolazione indigena e non l’arrivo dell’esploratore italiano nelle Americhe nel 1492. L’aumento dei prezzi del carburante colpisce in particolare le popolazioni indigene che lavorano nei settori cruciali dell’agricoltura, della pesca e dei trasporti in Ecuador.

Il presidente Noboa sostiene che il governo avrebbe dovuto tagliare il sussidio di 1,1 miliardi di dollari per risollevare le finanze del paese e contrastare il dilagante contrabbando di carburante attraverso i confini dell’Ecuador verso Colombia e Perù. Ma le misure hanno suscitato una rabbia diffusa.

Noboa ha visitato diverse regioni in difficoltà e ha erogato bonus ad agricoltori e lavoratori dei trasporti pubblici in difficoltà economiche. Ma si è rifiutato di negoziare con la federazione indigena.

Maddalena Ingroia

