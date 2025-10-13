BRASILE. La guerra della soia sino-americana ha un solo vincitore: gli agricoltori brasiliani

Da maggio la Cina, si è rifiutata di acquistare soia americana come rappresaglia per i dazi di Donald Trump. La disputa sta rovinando gli agricoltori dell’Illinois; Trump è pronto ad annunciare un pacchetto di aiuti agricoli da 10 miliardi di dollari. Sta anche aumentando i costi per i frantoi nella provincia cinese dello Shandong, che trasformano i fagioli in mangimi per animali e olio da cucina.

Ma c’è stato un grande vincitore: i produttori di soia in Brasile. La frattura tra gli agricoltori americani e i loro clienti cinesi ha permesso al Brasile di consolidare il suo ruolo di superpotenza mondiale della soia, riporta MercoPress.

Non è la prima volta che il Brasile trae profitto dal conflitto commerciale trumpiano. La stessa cosa è successa quando Trump ha revocato i dazi sulla Cina durante il suo primo mandato. La quota del vasto mercato cinese di soia fornita dal Brasile è balzata da circa la metà nel 2017 a tre quarti nel 2018.

I prezzi sono crollati in seguito, ma in seguito all’invasione russa dell’Ucraina sono risaliti rapidamente, raggiungendo livelli record. Gli agricoltori brasiliani hanno freneticamente acquistato terreni e piantato soia, spingendo le spedizioni in Asia ed Europa nel 2023 a oltre 100 milioni di tonnellate, un record.

L’embargo cinese sui semi americani ha creato un mercato di venditori in Sud America. Quello che sarebbe stato un eccesso di scorte dopo un raccolto eccezionale si è trasformato in una riserva. Le esportazioni di soia del Brasile sono sulla buona strada per raggiungere i 110 milioni di tonnellate nel 2025. Secondo i dati del governo brasiliano, questo compenserebbe completamente le esportazioni perse a causa dei dazi del 50% imposti da Trump su prodotti brasiliani come carne bovina e caffè.

È possibile che la fortuna del Brasile si esaurisca a fine ottobre, quando Trump e il presidente cinese Xi Jinping dovrebbero incontrarsi a margine del vertice APEC in Corea del Sud. Trump ha promesso che “la soia sarà un argomento di discussione importante”. Se l’embargo venisse revocato, chi esporta soia dagli Stati Uniti alla Cina dovrebbe comunque pagare un dazio elevato; attualmente è del 23% sui semi americani, rispetto al 3% su quelli provenienti dal Brasile. Ma i prezzi della soia americana sono diminuiti così drasticamente che presto saranno competitivi con quelli sudamericani, anche con dazi più elevati. Un accordo che riducesse anche solo parzialmente i dazi cinesi ridurrebbe il vantaggio del Brasile, almeno fino a quando i prezzi americani non aumenteranno di nuovo.

Gli agricoltori brasiliani non sembrano turbati. Potrebbero proteggersi dai prezzi più bassi vendendo a termine una parte maggiore del raccolto autunnale, ma la maggior parte di loro se ne sta lì a guardare, il che suggerisce che sono fiduciosi. La tempistica della loro stagione di crescita gioca a loro vantaggio. I silos americani sono attualmente stracolmi, soprattutto dopo una resa record di mais, che viene raccolto subito dopo la soia. L’enorme raccolto di soia attualmente seminato in Brasile sarà mietuto solo a gennaio, quando l’attuale raccolto americano sarà esaurito.

Le ragioni a lungo termine per il sostegno alla soia brasiliana sono chiare. Dopo essere stati bruciati due volte, gli agricoltori americani e gli acquirenti cinesi cercheranno probabilmente di ridurre la loro reciproca dipendenza. I fornitori americani stanno cercando acquirenti alternativi nell’Africa occidentale e nel Sud-est asiatico, come hanno fatto nel 2018. Ciononostante, sostituire la domanda cinese è una sfida enorme. Questo è in parte il motivo per cui la superficie coltivata negli Stati Uniti è diminuita dell’8% dal 2017 a 34 milioni di ettari. Gli agricoltori sono passati al mais e al sorgo.

Gli shock provocati da Trump non sono l’unica ragione della vittoria della soia brasiliana. La varietà brasiliana ha un contenuto proteico più elevato rispetto a quella coltivata negli Stati Uniti. Il suo settore agricolo è più produttivo. Con 49 milioni di ettari, è anche molto più esteso. A differenza del Midwest, l’entroterra brasiliano offre ampio spazio per un’ulteriore espansione. E poiché il Brasile necessita di enormi quantità di olio di soia per la sua industria dei biocarburanti, la domanda interna di soia è comunque elevata.

I grandi porti e le ferrovie degli Stati Uniti sono l’unico vantaggio rimasto. Il boom infrastrutturale in corso in Brasile potrebbe alla fine porvi fine.

Maddalena Ingrao

