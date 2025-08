EL SALVADOR. Bukele presidente a tempo indeterminato

Il partito del presidente di El Salvador Nayib Bukele ha approvato giovedì le modifiche costituzionali all’Assemblea Legislativa del paese, che consentiranno la rielezione presidenziale a tempo indeterminato e estenderanno i mandati presidenziali a sei anni.

La deputata Ana Figueroa del partito Nuove Idee aveva proposto le modifiche a cinque articoli della Costituzione. La proposta includeva anche l’eliminazione del secondo turno elettorale, in cui si affrontano i due candidati con il maggior numero di voti al primo turno, riporta AP. Nuove Idee e i suoi alleati nell’Assemblea Legislativa hanno rapidamente approvato le proposte con la maggioranza qualificata di cui dispongono. Il voto è passato con 57 voti a favore e tre contrari.

Bukele è stato rieletto a stragrande maggioranza lo scorso anno, nonostante un divieto costituzionale, dopo che i giudici della Corte Suprema, scelti dal suo partito, hanno deciso nel 2021 di consentire la rielezione per un secondo mandato quinquennale.

Gli osservatori temono che Bukele abbia in mente un piano per consolidare il potere almeno dal 2021, quando un Congresso appena eletto con una forte maggioranza del partito di governo ha votato per rimuovere i magistrati della Camera costituzionale della Corte Suprema. Quei giudici erano stati visti come l’ultimo freno al popolare presidente.

Da allora, Bukele è diventato sempre più popolare. Le iniziali espressioni di preoccupazione dell’amministrazione Biden hanno lasciato il posto a una silenziosa accettazione quando Bukele ha annunciato la sua candidatura per la rielezione. Con il ritorno del presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca a gennaio, Bukele aveva un nuovo potente alleato e ha rapidamente offerto il suo aiuto a Trump, ospitando più di 200 deportati provenienti da altri paesi in una prigione di recente costruzione per membri di gang.

Il 31 luglio, Figueroa ha sostenuto che i legislatori federali e i sindaci possono già candidarsi alla rielezione tutte le volte che vogliono: ”Tutti hanno avuto la possibilità di essere rieletti tramite voto popolare, l’unica eccezione finora è stata la presidenza”, ha detto Figueroa.

Ha anche proposto che l’attuale mandato di Bukele, la cui scadenza è prevista per il 1° giugno 2029, termini invece il 1° giugno 2027, per allineare le elezioni presidenziali e congressuali. Ciò consentirebbe inoltre a Bukele di candidarsi per un mandato più lungo due anni prima.

Marcela Villatoro dell’Alleanza Repubblicana Nazionalista (Arena), una dei tre votanti contrari alle proposte, ha dichiarato ai suoi colleghi legislatori che “la democrazia in El Salvador è morta! (…) Non ci si rende conto di cosa comporti una rielezione a tempo indeterminato: porta con sé un accumulo di potere e indebolisce la democrazia… c’è corruzione e clientelismo perché il nepotismo cresce e blocca la democrazia e la partecipazione politica”, ha affermato.

Suecy Callejas, vicepresidente dell’assemblea, ha affermato che “il potere è tornato all’unico posto che gli appartiene veramente… al popolo salvadoregno”.

Bukele non ha rilasciato dichiarazioni immediate. Bukele, che una volta si è definito “il dittatore più cool del mondo”, è molto popolare, soprattutto per la sua dura lotta contro le potenti gang di strada del paese. Gli elettori sono stati disposti a ignorare le prove secondo cui la sua amministrazione, come altre prima di lei, aveva negoziato con le gang, prima di chiedere lo stato di emergenza che ha sospeso alcuni diritti costituzionali e ha permesso alle autorità di arrestare e incarcerare decine di migliaia di persone. Il suo successo in ambito politico e di sicurezza ha ispirato imitatori nella regione che cercano di replicare il suo stile.

Più di recente, il governo di Bukele ha dovuto affrontare critiche internazionali per l’arresto di avvocati di alto profilo che avevano apertamente criticato la sua amministrazione. Uno dei più importanti gruppi per i diritti umani del paese ha annunciato a luglio di voler spostare le sue operazioni fuori da El Salvador per la sicurezza della popolazione, accusando il governo di aver scatenato una “ondata di repressione”.

Maddalena Ingrao

