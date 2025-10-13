TAIWAN. Il T-Dome integrerà al meglio la difesa aerea di Taipei

Il sistema di difesa aerea “T-Dome” di Taiwan istituirà un meccanismo “sensore-tiratore” più efficiente e integrato per un tasso di abbattimento più elevato, con un bilancio speciale di fine anno per proporre una spesa specifica per il sistema, ha affermato il 13 ottobre il ministro della Difesa di Taipei.

Il Presidente di Taiwan Lai Ching-te ha presentato venerdì scorso il sistema di difesa aerea multistrato da lui chiamato “T-Dome”, parte dei piani governativi per modernizzare l’esercito e contrastare meglio la Cina, che considera l’isola come un proprio territorio e ha intensificato la pressione militare e politica.

Parlando al parlamento di Taipei, il ministro della Difesa Wellington Koo ha affermato che la proposta di Lai si riferiva al concetto “sensore-tiratore”, per integrare i sistemi per una risposta più rapida ed efficace agli obiettivi nemici. “Se si raggiunge l’integrazione, la probabilità di un’intercettazione riuscita aumenta naturalmente e si può coordinare la potenza di fuoco con maggiore efficienza e una migliore allocazione delle risorse”, ha affermato.

“Sensore-a-tiratore” è un concetto su cui si stanno concentrando le forze armate statunitensi, anche con il concetto di Comando e Controllo Congiunto Combinato All-Domain (CJC) per collegare sensori e tiratori in un unico sistema.

Gli attuali sistemi di difesa terra-aria di Taiwan si basano sui missili Patriot di fabbricazione statunitense e Sky Bow di fabbricazione taiwanese, nonché sui missili Stinger per le intercettazioni a bassa quota. Taiwan sta sviluppando anche il missile Chiang-Kong per l’intercettazione ad alta quota.

“Se non integriamo le capacità antimissile, antiaeree e anti-drone, non saremo in grado di ottenere un’intercettazione efficiente. Daremo priorità agli acquisti che enfatizzano la mobilità e l’elevata capacità di sopravvivenza”, ha affermato Koo.

Un bilancio speciale che verrà stanziato entro la fine dell’anno si concentrerà su nuove attrezzature per il “T-Dome”, ha aggiunto.

“T-Dome” si inserisce anche nell’approccio asimmetrico di Taiwan alla guerra, ha affermato Koo, per rendere le sue forze, molto più piccole di quelle cinesi, agili e in grado di sferrare un attacco più incisivo e mirato.

Lai, che respinge le rivendicazioni di sovranità di Pechino, si è impegnato ad aumentare la spesa per la difesa al 5% del PIL entro il 2030.

Lucia Giannini

