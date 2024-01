ECUADOR. Madrid vuole aiutare Quito contro il narcotraffico

Mercoledì scorso a Madrid, il presidente dell’Ecuador Daniel Noboa ha ammesso che è stato molto difficile per lui lasciare il suo paese in mezzo all’attuale ondata di violenza da parte dei trafficanti di droga, ma ha insistito sulla necessità allo stesso tempo di “affrontare il mondo”. Le parole del leader sudamericano sono arrivate durante l’apertura della fiera del turismo Fitur 2024 nella capitale spagnola.

All’inizio di questo mese, Noboa ha dichiarato un “conflitto armato interno” e ha considerato 22 organizzazioni criminali come gruppi terroristici per consentire ai militari di unirsi alle forze dell’ordine nella lotta per ripristinare la pace mentre conducevano “una guerra non convenzionale”. Il Presidente è al suo primo viaggio all’estero dall’adozione di queste misure. Ha incontrato, tra gli altri impegni, il re Filippo VI e sua moglie Letizia, oltre al primo Ministro Pedro Sánchez, riporta MercoPress.

L’Ecuador deve “mostrare al mondo come le cose stanno migliorando” e invitare le persone a visitare il Paese e a investire lì, ha sottolineato Noboa. «Potremo essere un Paese più sicuro, con le braccia aperte agli investitori e ai turisti che vorranno venire», ha affermato.

Ha detto al monarca iberico che desiderava che Spagna ed Ecuador potessero lavorare di più insieme «in tutti gli effetti collaterali che la guerra ha (…) Esistono diversi modi per aiutare un Paese a uscire da un conflitto e non necessariamente solo con gli armamenti (…) A nessuno piace che ci sia violenza nel proprio Paese, vedere quelle immagini che sono state viste in televisione. Ma c’è un forte sentimento di unità e nazionalismo nel Paese, anche la classe politica è d’accordo», ha affermato Noboa.

Durante l’incontro col premier, Sánchez ha sottolineato il sostegno del suo Paese alle istituzioni democratiche dell’Ecuador. “Il Presidente del Governo ha espresso al Presidente Noboa la volontà della Spagna di approfondire le relazioni in materia di sicurezza, sia a livello bilaterale che nel quadro della cooperazione con l’Unione Europea” si legge in un comunicato de La Moncloa, il Parlamento spagnolo. Sánchez ha inoltre espresso a Noboa la sua “ferma condanna” degli atti violenti dei gruppi criminali e la sua solidarietà a tutto il popolo ecuadoriano.

I due capi di governo hanno parlato anche di Fitur 2024, dove sono attesi circa 250.000 visitatori, nonché del cambiamento climatico e della transizione ecologica attraverso le energie rinnovabili. Sánchez ha anche sottolineato i risultati del vertice UE-CELAC (Comunità degli Stati dell’America Latina e dei Caraibi) svoltosi lo scorso luglio a Bruxelles, durante la presidenza spagnola del Consiglio dell’UE, durante il quale sono stati stanziati circa 50 miliardi di dollari per sostenere il partenariato con la regione. fino al 2027 nei settori dell’energia, dei trasporti, delle infrastrutture, del settore digitale, della sanità, dell’istruzione e della ricerca.

Nel frattempo, in Ecuador, gli studenti delle scuole stanno gradualmente tornando alle lezioni in presenza dopo che è stata adottata una modalità virtuale per motivi di sicurezza in un contesto di crescente violenza. A partire da mercoledì, 3.333 scuole e università pubbliche e private a livello nazionale hanno ripreso le attività in presenza, riportando oltre 1,8 milioni di alunni nelle loro oltre 11.000 istituzioni, anche se sotto rigidi protocolli di sicurezza nella seconda fase del processo iniziato lunedì in 8.178 strutture educative.

L’istruzione virtuale è mantenuta nelle aree ad alto rischio con alti tassi di criminalità e nelle scuole entro un raggio massimo di due chilometri dalle carceri, secondo il parere del ministero dell’Interno.

Tommaso Dal Passo

